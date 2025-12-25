https://crimea.ria.ru/20251225/itogi-goda-v-krymu--glavnoe-iz-zayavleniy-aksenova-1151970786.html

Итоги года в Крыму – главное из заявлений Аксенова

25.12.2025

сергей аксенов

крым

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

энергосистема крыма

топливо в крыму

помощь бойцам сво

ремонт и строительство дорог в крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу подвел итоги уходящего года и рассказал о планах на будущее. В рамках своего выступления он коснулся вопросов безопасности республики, обеспечения топливом, ремонта дорог, электрификации и газификации, рассказал о работе с гражданами и ответил на ряд других вопросов.Главные заявления главы региона – в подборке РИА Новости Крым.Безопасность КрымаОн отметил эффективную работу военных, правоохранительной системы, а также добровольческих формирований "Барс-Крым". В частности, противодиверсионную работу. И заверил в том, что меры безопасности, предпринятые в Крыму на региональном и федеральном уровнях, достаточны, чтобы крымчане чувствовали себя спокойно. Он подчеркнул, что вопросы безопасности полуострова находятся под постоянным контролем федерального центра, президента РФ Владимира Путина регулярно информируют о ситуации в Крыму.Обеспечение топливомМассовой проблемы с бензином в Крыму нет, принимаемые меры не позволят оставить регион без топлива, заявил глава Крыма. Что касается ценовой политики, по его данным, разница сегодня между ценой на топливо в Крыму и Краснодарским краем составляет около 5−6 рублей. Более высокая цена на полуострове обусловлена логистикой.Поддержка участников СВОГлава республики также отметил важность поддержки участников спецоперации. Он подчеркнул, что возвращающиеся с фронта военнослужащие получают особое внимание и льготы, в республике действует около 40 мер поддержки.Аксенов также заявил, что молодое поколение военнослужащих проявляет настоящую храбрость и уже включается в работу правительства: "Их количество будет прибавляться". Он отметил, что большинство контрактников продлевают службу и возвращаются на фронт.Работа с гражданами и возможные отставки"Сегодня планы и работа с обращениями граждан – это номер один во всех критериях оценки эффективности. По тому, насколько они быстро и эффективно реагируют, я всех коллег прошу всегда исключить любую бюрократию. Для всего есть мобильный телефон", - заявил Аксенов.По словам главы региона, ежедневно рассматривается более сотни обращений жителей. При этом те, кто проваливает работу, могут лишиться должностей.Аксенов также подчеркнул важность привлечения молодых специалистов, вернувшихся с фронта, отметив их потенциал для эффективного управления. Он намерен самостоятельно участвовать в подборе руководящих кадров, включая встречи с кандидатами.Ремонт дорог"Планируется к распределению в части дорожного строительства, капитального ремонта дорог более 10 миллиардов рублей. Более 6 миллиардов – из средств республиканского бюджета, муниципальных бюджетов. Это деньги, которые идут на содержание, то есть это ямочный ремонт, уличное освещение на дорогах, пешеходные переходы, дорожные знаки, светофорные объекты, уличные остановки", - заявил глава республики, говоря о дорожных работах на следующий год.Он также отметил, что предприятие "Крымавтодор" получает новую технику в большом количестве и скоро будет основным подрядчиком выполнения работ по обслуживанию и содержанию дорог. По словам Аксенова, в приоритете – дороги с большим трафиком и связанные с доступностью социальных учреждений.Электричество и газВ Крыму в уходящем году заменено более 200 трансформаторных подстанций, в следующем произведут замену еще 250 за счет сэкономленных средств. Это повышает энергобезопасность региона. Глава отметил, что закупки ведутся "прозрачно и без посредников", а эффективность и скорость работы компании "Крымэнерго" улучшилась."В этом году мы обещали крымчанам, что мы 18 тысяч за год сделаем техприсоединений. Сделали больше 19 тысяч за год. Считаем, что на следующий год сделаем более 20 тысяч", - сказал он.Что касается газификации. По словам Аксенова, Крым – один из самых высокогазифицированных регионов РФ. Процент газификации – до 80%. При этом определены наименее газифицированные районы: Белогорский, Первомайский, Советский, Нижнегорский.Другие заявления главы республики- У крымчан нет сомнений в успехе Армии России.- В республике проживают 39 тысяч многодетных семей. В их отношении действует более 19 мер поддержки.- Часть пытающихся попасть в Россию мигрантов находится под контролем иностранных спецслужб. Проблема заключается не в национальной принадлежности этих людей, а в их антироссийском мировоззрении.- Недобросовестных подрядчиков будут привлекать к материальной ответственности: за расторжение договоров, повлекшее удорожание строек, компании обязаны будут выплатить разницу между первоначальной и новой стоимостью работ.- В Крыму отсутствуют ограничения на проведение корпоративных мероприятий, однако жителям региона лучше избегать чрезмерного шума и масштабных торжеств – это может быть неуместно.- Свои новогодние выходные глава Крыма проведет в рабочем ритме, поскольку во время праздников чувствует себя наиболее эффективным.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

