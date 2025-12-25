https://crimea.ria.ru/20251225/gotovnost-naberezhnoy-v-koktebele-sostavlyaet-77-protsentov-1151988194.html

Готовность набережной в Коктебеле составляет 77 процентов

2025-12-25T17:20

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Общая строительная готовность набережной в поселке Коктебель под Феодосией составляет 77%. Об этом сообщил после инспекции объекта председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.Он отметил, что работы идут по графику. Подрядчик продвигается по всем ключевым направлениям.Председатель Совмина добавил, что к лету объект планируется ввести в эксплуатацию.Реконструкция набережной Коктебеля проходит в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Согласно проекту, протяженность обновленной набережной составит 1,9 км. Прогулочную зону расширят до 30 м, а пляжную от 30 м до 50 м. Также будут оборудованы волноотбойные стены и пандусы, организовано освещение. Обустройство площади Волошина, связанное со строительством сетей, предусмотрено отдельным проектом.После реконструкции набережной все объекты торговли приведут к единому стилю. Требования коснутся и тех, кто работают только в курортный сезон. Владельцам будет запрещено сдавать павильоны в субаренду, а также поручено установить урны и соблюдать порядок на прилегающей территории. Кроме того, все работники НТО должны быть официально трудоустроены.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии благоустроят набережную – что будет сделаноБлагоустройство парков и скверов Симферополя: когда доделаютБлагоустройство в Крыму: из-за чего возникают задержки в работах

