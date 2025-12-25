Рейтинг@Mail.ru
Готовность набережной в Коктебеле составляет 77 процентов - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Готовность набережной в Коктебеле составляет 77 процентов
Готовность набережной в Коктебеле составляет 77 процентов - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Готовность набережной в Коктебеле составляет 77 процентов
Общая строительная готовность набережной в поселке Коктебель под Феодосией составляет 77%. Об этом сообщил после инспекции объекта председатель Совмина Крыма... РИА Новости Крым, 25.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Общая строительная готовность набережной в поселке Коктебель под Феодосией составляет 77%. Об этом сообщил после инспекции объекта председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.Он отметил, что работы идут по графику. Подрядчик продвигается по всем ключевым направлениям.Председатель Совмина добавил, что к лету объект планируется ввести в эксплуатацию.Реконструкция набережной Коктебеля проходит в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Согласно проекту, протяженность обновленной набережной составит 1,9 км. Прогулочную зону расширят до 30 м, а пляжную от 30 м до 50 м. Также будут оборудованы волноотбойные стены и пандусы, организовано освещение. Обустройство площади Волошина, связанное со строительством сетей, предусмотрено отдельным проектом.После реконструкции набережной все объекты торговли приведут к единому стилю. Требования коснутся и тех, кто работают только в курортный сезон. Владельцам будет запрещено сдавать павильоны в субаренду, а также поручено установить урны и соблюдать порядок на прилегающей территории. Кроме того, все работники НТО должны быть официально трудоустроены.
крым, новости крыма, коктебель, юрий гоцанюк, набережные крыма, реализация фцп в крыму и севастополе
Готовность набережной в Коктебеле составляет 77 процентов

В Коктебеле почти на 80 процентов выполнили реконструкцию набережной

17:20 25.12.2025
 
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаРеконструкция набережной в Коктебеле
Реконструкция набережной в Коктебеле
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Общая строительная готовность набережной в поселке Коктебель под Феодосией составляет 77%. Об этом сообщил после инспекции объекта председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.
Он отметил, что работы идут по графику. Подрядчик продвигается по всем ключевым направлениям.

"Противооползневые сооружения выполнены на 85% – уже установлены все 383 буронабивные сваи и полностью завершен ростверк, сейчас идут работы по подпорной стене. Строительство буны готово на 87%. Отсыпка пляжа и оградительная стена набережной выполнены на 80%, монолитные водопропуски – на 75%", - перечислил Гоцанюк.

© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаРеконструкция набережной в Коктебеле
Реконструкция набережной в Коктебеле
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
Реконструкция набережной в Коктебеле
Председатель Совмина добавил, что к лету объект планируется ввести в эксплуатацию.
Реконструкция набережной Коктебеля проходит в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Согласно проекту, протяженность обновленной набережной составит 1,9 км. Прогулочную зону расширят до 30 м, а пляжную от 30 м до 50 м. Также будут оборудованы волноотбойные стены и пандусы, организовано освещение. Обустройство площади Волошина, связанное со строительством сетей, предусмотрено отдельным проектом.
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаРеконструкция набережной в Коктебеле
Реконструкция набережной в Коктебеле
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
Реконструкция набережной в Коктебеле
После реконструкции набережной все объекты торговли приведут к единому стилю. Требования коснутся и тех, кто работают только в курортный сезон. Владельцам будет запрещено сдавать павильоны в субаренду, а также поручено установить урны и соблюдать порядок на прилегающей территории. Кроме того, все работники НТО должны быть официально трудоустроены.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Феодосии благоустроят набережную – что будет сделано
Благоустройство парков и скверов Симферополя: когда доделают
Благоустройство в Крыму: из-за чего возникают задержки в работах
 
КрымНовости КрымаКоктебельЮрий ГоцанюкНабережные КрымаРеализация ФЦП в Крыму и Севастополе
 
