Гоняли по больницам: в Крыму в реанимации умерла маленькая девочка - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Гоняли по больницам: в Крыму в реанимации умерла маленькая девочка
В Крыму скончалась пятилетняя девочка из-за того, что ей не оказали своевременную медицинскую помощь. Идет расследование, сообщают в СК России.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Крыму скончалась пятилетняя девочка из-за того, что ей не оказали своевременную медицинскую помощь. Идет расследование, сообщают в СК России.По данным ведомства, в приемную председателя СК РФ Александра Бастрыкина в социальной сети обратилась мать девочки. Женщина сообщила, что в марте 2023 года ребенок заболел и в связи с ухудшением самочувствия семья обратилась за медицинской помощью. В итоге их трижды за сутки переводили между больницами Симферополя и Бахчисарая, но обследований и постановки диагноза так и не было. Когда девочку наконец положили в реанимацию, стало уже поздно. Ребенок скончался.Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Владимиру Терентьеву ускорить расследование и предоставить доклад о его результатах.Ранее сообщалось, что в Крыму инвалиду отказали в госпитализации, затем неверно подобрали лечение, а позже назначили препараты, вызвавшие аллергию – мужчина умер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число пострадавших от отравления в Подмосковье превысило 40 человекСотрудники "Крымгазсетей" пойдут под суд после смерти жителя ФеодосииРебенок в Крыму отравился газом – осужден работник "Крымгазсетей"
ск рф (следственный комитет российской федерации), симферополь, бахчисарай, новости крыма, происшествия, больница, александр бастрыкин
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Крыму скончалась пятилетняя девочка из-за того, что ей не оказали своевременную медицинскую помощь. Идет расследование, сообщают в СК России.
По данным ведомства, в приемную председателя СК РФ Александра Бастрыкина в социальной сети обратилась мать девочки. Женщина сообщила, что в марте 2023 года ребенок заболел и в связи с ухудшением самочувствия семья обратилась за медицинской помощью. В итоге их трижды за сутки переводили между больницами Симферополя и Бахчисарая, но обследований и постановки диагноза так и не было. Когда девочку наконец положили в реанимацию, стало уже поздно. Ребенок скончался.

"До настоящего времени никто к ответственности не привлечен. В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю с марта 2023 расследуется уголовное дело", – рассказали в Следкоме.

Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Владимиру Терентьеву ускорить расследование и предоставить доклад о его результатах.
Ранее сообщалось, что в Крыму инвалиду отказали в госпитализации, затем неверно подобрали лечение, а позже назначили препараты, вызвавшие аллергию – мужчина умер.
