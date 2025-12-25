https://crimea.ria.ru/20251225/gonyali-po-bolnitsam-v-krymu-v-reanimatsii-umerla-malenkaya-devochka-1151961867.html
Гоняли по больницам: в Крыму в реанимации умерла маленькая девочка
Гоняли по больницам: в Крыму в реанимации умерла маленькая девочка
В Крыму скончалась пятилетняя девочка из-за того, что ей не оказали своевременную медицинскую помощь. Идет расследование, сообщают в СК России. РИА Новости Крым, 25.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Крыму скончалась пятилетняя девочка из-за того, что ей не оказали своевременную медицинскую помощь. Идет расследование, сообщают в СК России.По данным ведомства, в приемную председателя СК РФ Александра Бастрыкина в социальной сети обратилась мать девочки. Женщина сообщила, что в марте 2023 года ребенок заболел и в связи с ухудшением самочувствия семья обратилась за медицинской помощью. В итоге их трижды за сутки переводили между больницами Симферополя и Бахчисарая, но обследований и постановки диагноза так и не было. Когда девочку наконец положили в реанимацию, стало уже поздно. Ребенок скончался.Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Владимиру Терентьеву ускорить расследование и предоставить доклад о его результатах.Ранее сообщалось, что в Крыму инвалиду отказали в госпитализации, затем неверно подобрали лечение, а позже назначили препараты, вызвавшие аллергию – мужчина умер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число пострадавших от отравления в Подмосковье превысило 40 человекСотрудники "Крымгазсетей" пойдут под суд после смерти жителя ФеодосииРебенок в Крыму отравился газом – осужден работник "Крымгазсетей"
