https://crimea.ria.ru/20251225/est-novye-idei-zelenskiy-rasskazal-o-razgovore-s-uitkoffom-1151993230.html
"Есть новые идеи": Зеленский рассказал о разговоре с Уиткоффом
"Есть новые идеи": Зеленский рассказал о разговоре с Уиткоффом - РИА Новости Крым, 25.12.2025
"Есть новые идеи": Зеленский рассказал о разговоре с Уиткоффом
Владимир Зеленский заявил, что провел "хороший разговор" с представителями президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, в ходе... РИА Новости Крым, 25.12.2025
2025-12-25T22:26
2025-12-25T22:26
2025-12-25T22:26
владимир зеленский
украина
политика
внешняя политика
в мире
сша
стивен уиткофф
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150123700_0:164:1280:884_1920x0_80_0_0_c996e1a20af192c0e0e1da83a7808407.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил, что провел "хороший разговор" с представителями президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, в ходе которого обсуждалось "много деталей" и "хорошие идеи". Об этом глава киевского режима сообщил в своем Telegram-канале.По словам Зеленского, беседа длилась около часа.Зеленский не стал раскрывать детали и добавил, что в четверг секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров также проведет разговор с представителями США.Он также сообщил о том, что на данный момент уже "готовы" или "почти готовы" некоторые документы. О каких именно документах идет речь, глава киевского режима тоже не сообщил, но отметил, что ближайшие недели "могут быть интенсивными".22 декабря завершились двухдневные переговоры по украинскому урегулированию, проходившие в Майами между спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. В переговорах также принял участие зять американского лидера Джаред Кушнер.Также прошла отдельная встреча в формате Украина – США, в ходе которой обсуждались четыре ключевые документа: дальнейшая разработка плана из 20 пунктов, согласование позиций по многосторонним рамкам гарантий безопасности, согласование позиций по рамкам гарантий безопасности США для Украины и дальнейшая разработка плана экономического развития.После переговоров Уиткофф заявил, что Россия полностью привержена достижению мира на Украине. Кирилл Дмитриев же сделал намек на возможную встречу представителей РФ и США в Москве.Ранее профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов высказал свое мнение о том, почему Крыма и Донбасса нет в украинском варианте "мирного плана".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что сдвинет с места процесс мирных переговоров по Украине - мнениеВ Кремле изучают мирный план по Украине после визита Дмитриева в СШАКогда закончится СВО – в США назвали сроки
украина
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150123700_0:44:1280:1004_1920x0_80_0_0_11472f31b8c57a8b8b7c10fbc25dcfad.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, украина, политика, внешняя политика, в мире, сша, стивен уиткофф, новости сво
"Есть новые идеи": Зеленский рассказал о разговоре с Уиткоффом
Зеленский рассказал о "новых идеях" по мирному плану после разговора с Уиткоффом
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил, что провел "хороший разговор" с представителями президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, в ходе которого обсуждалось "много деталей" и "хорошие идеи". Об этом глава киевского режима сообщил в своем Telegram-канале.
По словам Зеленского, беседа длилась около часа.
"Это был действительно хороший разговор: много деталей, есть хорошие идеи, мы их обговорили. Есть некоторые наши новые идеи, как приблизить реальный мир, и это касается форматов, встречей, безусловно, тайминга", - сказал он.
Зеленский не стал раскрывать детали и добавил, что в четверг секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров также проведет разговор с представителями США.
Он также сообщил о том, что на данный момент уже "готовы" или "почти готовы" некоторые документы. О каких именно документах идет речь, глава киевского режима тоже не сообщил, но отметил, что ближайшие недели "могут быть интенсивными".
22 декабря завершились двухдневные переговоры по украинскому урегулированию, проходившие в Майами между спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. В переговорах также принял участие зять американского лидера Джаред Кушнер.
Также прошла отдельная встреча
в формате Украина – США, в ходе которой обсуждались четыре ключевые документа: дальнейшая разработка плана из 20 пунктов, согласование позиций по многосторонним рамкам гарантий безопасности, согласование позиций по рамкам гарантий безопасности США для Украины и дальнейшая разработка плана экономического развития.
После переговоров Уиткофф заявил, что Россия полностью привержена достижению мира на Украине. Кирилл Дмитриев же сделал намек на возможную встречу представителей РФ и США в Москве.
Ранее профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов высказал
свое мнение о том, почему Крыма и Донбасса нет в украинском варианте "мирного плана".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: