https://crimea.ria.ru/20251225/est-novye-idei-zelenskiy-rasskazal-o-razgovore-s-uitkoffom-1151993230.html

"Есть новые идеи": Зеленский рассказал о разговоре с Уиткоффом

"Есть новые идеи": Зеленский рассказал о разговоре с Уиткоффом - РИА Новости Крым, 25.12.2025

"Есть новые идеи": Зеленский рассказал о разговоре с Уиткоффом

Владимир Зеленский заявил, что провел "хороший разговор" с представителями президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, в ходе... РИА Новости Крым, 25.12.2025

2025-12-25T22:26

2025-12-25T22:26

2025-12-25T22:26

владимир зеленский

украина

политика

внешняя политика

в мире

сша

стивен уиткофф

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150123700_0:164:1280:884_1920x0_80_0_0_c996e1a20af192c0e0e1da83a7808407.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил, что провел "хороший разговор" с представителями президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, в ходе которого обсуждалось "много деталей" и "хорошие идеи". Об этом глава киевского режима сообщил в своем Telegram-канале.По словам Зеленского, беседа длилась около часа.Зеленский не стал раскрывать детали и добавил, что в четверг секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров также проведет разговор с представителями США.Он также сообщил о том, что на данный момент уже "готовы" или "почти готовы" некоторые документы. О каких именно документах идет речь, глава киевского режима тоже не сообщил, но отметил, что ближайшие недели "могут быть интенсивными".22 декабря завершились двухдневные переговоры по украинскому урегулированию, проходившие в Майами между спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. В переговорах также принял участие зять американского лидера Джаред Кушнер.Также прошла отдельная встреча в формате Украина – США, в ходе которой обсуждались четыре ключевые документа: дальнейшая разработка плана из 20 пунктов, согласование позиций по многосторонним рамкам гарантий безопасности, согласование позиций по рамкам гарантий безопасности США для Украины и дальнейшая разработка плана экономического развития.После переговоров Уиткофф заявил, что Россия полностью привержена достижению мира на Украине. Кирилл Дмитриев же сделал намек на возможную встречу представителей РФ и США в Москве.Ранее профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов высказал свое мнение о том, почему Крыма и Донбасса нет в украинском варианте "мирного плана".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что сдвинет с места процесс мирных переговоров по Украине - мнениеВ Кремле изучают мирный план по Украине после визита Дмитриева в СШАКогда закончится СВО – в США назвали сроки

украина

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, украина, политика, внешняя политика, в мире, сша, стивен уиткофф, новости сво