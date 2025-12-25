Рейтинг@Mail.ru
"Есть новые идеи": Зеленский рассказал о разговоре с Уиткоффом - РИА Новости Крым, 25.12.2025
"Есть новые идеи": Зеленский рассказал о разговоре с Уиткоффом
2025-12-25T22:26
2025-12-25T22:26
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил, что провел "хороший разговор" с представителями президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, в ходе которого обсуждалось "много деталей" и "хорошие идеи". Об этом глава киевского режима сообщил в своем Telegram-канале.По словам Зеленского, беседа длилась около часа.Зеленский не стал раскрывать детали и добавил, что в четверг секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров также проведет разговор с представителями США.Он также сообщил о том, что на данный момент уже "готовы" или "почти готовы" некоторые документы. О каких именно документах идет речь, глава киевского режима тоже не сообщил, но отметил, что ближайшие недели "могут быть интенсивными".22 декабря завершились двухдневные переговоры по украинскому урегулированию, проходившие в Майами между спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. В переговорах также принял участие зять американского лидера Джаред Кушнер.Также прошла отдельная встреча в формате Украина – США, в ходе которой обсуждались четыре ключевые документа: дальнейшая разработка плана из 20 пунктов, согласование позиций по многосторонним рамкам гарантий безопасности, согласование позиций по рамкам гарантий безопасности США для Украины и дальнейшая разработка плана экономического развития.После переговоров Уиткофф заявил, что Россия полностью привержена достижению мира на Украине. Кирилл Дмитриев же сделал намек на возможную встречу представителей РФ и США в Москве.Ранее профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов высказал свое мнение о том, почему Крыма и Донбасса нет в украинском варианте "мирного плана".
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил, что провел "хороший разговор" с представителями президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, в ходе которого обсуждалось "много деталей" и "хорошие идеи". Об этом глава киевского режима сообщил в своем Telegram-канале.
По словам Зеленского, беседа длилась около часа.
"Это был действительно хороший разговор: много деталей, есть хорошие идеи, мы их обговорили. Есть некоторые наши новые идеи, как приблизить реальный мир, и это касается форматов, встречей, безусловно, тайминга", - сказал он.
Зеленский не стал раскрывать детали и добавил, что в четверг секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров также проведет разговор с представителями США.
Он также сообщил о том, что на данный момент уже "готовы" или "почти готовы" некоторые документы. О каких именно документах идет речь, глава киевского режима тоже не сообщил, но отметил, что ближайшие недели "могут быть интенсивными".
22 декабря завершились двухдневные переговоры по украинскому урегулированию, проходившие в Майами между спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. В переговорах также принял участие зять американского лидера Джаред Кушнер.
Также прошла отдельная встреча в формате Украина – США, в ходе которой обсуждались четыре ключевые документа: дальнейшая разработка плана из 20 пунктов, согласование позиций по многосторонним рамкам гарантий безопасности, согласование позиций по рамкам гарантий безопасности США для Украины и дальнейшая разработка плана экономического развития.
После переговоров Уиткофф заявил, что Россия полностью привержена достижению мира на Украине. Кирилл Дмитриев же сделал намек на возможную встречу представителей РФ и США в Москве.
Ранее профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов высказал свое мнение о том, почему Крыма и Донбасса нет в украинском варианте "мирного плана".
