https://crimea.ria.ru/20251225/dvoe-detey-i-troe-vzroslykh-postradali-v-dtp-v-krymu-1151971699.html

Двое детей и трое взрослых пострадали в ДТП в Крыму

Пять человек, из которых трое детей - восьми и шестнадцати лет - пострадали при столкновении двух отечественных легковушек в Черноморском районе Крыма. Об этом... РИА Новости Крым, 25.12.2025

2025-12-25T12:26

ситуация на дорогах крыма

дтп в крыму и севастополе

происшествия

черноморский район

новости крыма

крым

мвд по республике крым

прокуратура республики крым

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/19/1151970238_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7f78e252d2c88a192c236ffce29f5fef.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Пять человек, из которых трое детей - восьми и шестнадцати лет - пострадали при столкновении двух отечественных легковушек в Черноморском районе Крыма. Об этом сообщают пресс-службы республиканского МВД и прокуратуры.По информации правоохранителей, авария произошла в селе Кировское в дневное время. 20-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2104", двигаясь по второстепенной дороге, на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю "ВАЗ 211540", за рулем которого находился 39-летний водитель. В результате столкновения травмированы пять человек.Все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГАИ.Органы прокуратуры взяли на контроль проведение проверки обстоятельств ДТП с пострадавшими детьми, уточнили в надзорном ведомстве.Ранее в Севастополе четырехлетняя девочка получила травмы при столкновении двух иномарок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело о смертельном ДТП с микроавтобусом в Крыму ушло в судСтали известны подробности массового ДТП в СевастополеВ ДТП в Крыму погибли четыре человека и 21 ранен

черноморский район

крым

