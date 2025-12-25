Рейтинг@Mail.ru
25.12.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Двое детей и трое взрослых пострадали в ДТП в Крыму
Двое детей и трое взрослых пострадали в ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Двое детей и трое взрослых пострадали в ДТП в Крыму
Пять человек, из которых трое детей - восьми и шестнадцати лет - пострадали при столкновении двух отечественных легковушек в Черноморском районе Крыма. Об этом... РИА Новости Крым, 25.12.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/19/1151970238_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7f78e252d2c88a192c236ffce29f5fef.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Пять человек, из которых трое детей - восьми и шестнадцати лет - пострадали при столкновении двух отечественных легковушек в Черноморском районе Крыма. Об этом сообщают пресс-службы республиканского МВД и прокуратуры.По информации правоохранителей, авария произошла в селе Кировское в дневное время. 20-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2104", двигаясь по второстепенной дороге, на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю "ВАЗ 211540", за рулем которого находился 39-летний водитель. В результате столкновения травмированы пять человек.Все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГАИ.Органы прокуратуры взяли на контроль проведение проверки обстоятельств ДТП с пострадавшими детьми, уточнили в надзорном ведомстве.Ранее в Севастополе четырехлетняя девочка получила травмы при столкновении двух иномарок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело о смертельном ДТП с микроавтобусом в Крыму ушло в судСтали известны подробности массового ДТП в СевастополеВ ДТП в Крыму погибли четыре человека и 21 ранен
черноморский район
крым
Новости
12:26 25.12.2025
 
© МВД по Республике КрымВ Черноморском районе в ДТП пострадали пять человек
В Черноморском районе в ДТП пострадали пять человек
© МВД по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Пять человек, из которых трое детей - восьми и шестнадцати лет - пострадали при столкновении двух отечественных легковушек в Черноморском районе Крыма. Об этом сообщают пресс-службы республиканского МВД и прокуратуры.
По информации правоохранителей, авария произошла в селе Кировское в дневное время. 20-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2104", двигаясь по второстепенной дороге, на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю "ВАЗ 211540", за рулем которого находился 39-летний водитель. В результате столкновения травмированы пять человек.
"В ДТП пострадали водитель, пассажир и 8-летний ребенок, ехавшие в автомобиле "ВАЗ 2104", а также пассажир и 16-летний подросток в автомобиле "ВАЗ 211540". С полученными травмами пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении пресс-службы МВД по региону.
Все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГАИ.
© Прокуратура КрымаВ Черноморском районе в ДТП пострадали пять человек
В Черноморском районе в ДТП пострадали пять человек
© Прокуратура Крыма
В Черноморском районе в ДТП пострадали пять человек
Органы прокуратуры взяли на контроль проведение проверки обстоятельств ДТП с пострадавшими детьми, уточнили в надзорном ведомстве.
Ранее в Севастополе четырехлетняя девочка получила травмы при столкновении двух иномарок.
