Что сдвинет с места процесс мирных переговоров по Украине - мнение - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Что сдвинет с места процесс мирных переговоров по Украине - мнение
Что сдвинет с места процесс мирных переговоров по Украине - мнение
2026 год будет сложным с точки зрения ведения мирных переговоров России с Западом, в частности по урегулированию конфликта на Украине, однако некоторые события... РИА Новости Крым, 25.12.2025
2025-12-25T21:19
2025-12-25T21:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. 2026 год будет сложным с точки зрения ведения мирных переговоров России с Западом, в частности по урегулированию конфликта на Украине, однако некоторые события в Европе обещают ускорить процесс достижения целей РФ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Для того, чтобы переговорный процесс между Россией и Западом сдвинулся наконец с места, где все будто ходит по кругу, "нужно честное отношение к переговорам", которого пока со стороны наших противников не наблюдается, сказал Колесниченко."До настоящего момента коллективный Запад в лице Европы и отдельно от США все же ждет, когда разрушится экономика России и у нас начнутся волнения. И идея такая есть, что у нас изменится власть в силу разных причин. Вот на что они надеются. Все остальное – затягивание времени", – сказал Колесниченко.Президент США Дональд Трамп в своих устремлениях к миру демонстрирует не любовь к России, а желание поскорее изолировать Америку в условиях бушующего глобального финансово-экономического кризиса и спасти экономику США, спешно налаживая торговлю там, где это выгодно, считает эксперт.Однако это хоть какие-то шаги к урегулированию отношений, в том числе дипломатических, заметил он. На днях, например, состоялось очередное заседание технических групп по расконсервации российского посольства в США."А какое мирное соглашение из секретных пунктов? Ведь в том и суть его, что становятся публичными все пункты, которые стороны будут контролировать", – отметил политолог.Он напомнил, что у России есть четкая позиция с неизменными требованиями, в числе которых: освобождение ее конституционных территорий, решение вопросов по денацификации, восстановление прав русскоязычного населения и УПЦ – и эти требования в "мирном плане" не учтены.А следовательно, откорректированные Европой и Украиной "20 пунктов мирного плана – это предложение о продолжении войны, а не заключения мира", – делает вывод Колесниченко.По его словам, в этой тишине Россия не только действует, но и ждет. В частности тектонических сдвигов в самой Европе, где сторонники войны все надеются не только на поражение РФ, но и правящей в США партии Трампа по итогам выборов в Конгресс в 2026 году."Дело в том, что в следующем году начинаются выборы в части стран Европы и часть вот этих глобалистских элит будет сметена. Европа вспыхнет, она уже начинает колоться", – сказал Колесниченко.Тем не менее за один год глобальных перемен не произойдет, считает он."Пока не уйдут эти элиты, ничего не изменится: мир будет трясти. А для этого нужно два года: 2026-й и 2027-й годы идут выборные процессы в Европе. Может быть, это произойдет и чуть раньше. Но нам остается только укрепиться и понимать, что идет глобальный конфликт за свое место под солнцем, и 2026-й год будет сложным", – считает Колесниченко.Именно он, однако, серьезно продвинет Россию к цели путем побед наших воинов в зоне СВО, а может, и еще раньше – с капитуляцией Украины, но "других вариантов о чем-то договориться нет", резюмировал эксперт.Ранее профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов высказал свое мнение о том, почему Крыма и Донбасса нет в украинском варианте "мирного плана".
Что сдвинет с места процесс мирных переговоров по Украине - мнение

Какие события в 2026 году повлияют на процесс мирных переговоров США и РФ - мнения

21:19 25.12.2025
 
© РИА Новости . Павел Бедняков
Стол переговоров
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. 2026 год будет сложным с точки зрения ведения мирных переговоров России с Западом, в частности по урегулированию конфликта на Украине, однако некоторые события в Европе обещают ускорить процесс достижения целей РФ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Для того, чтобы переговорный процесс между Россией и Западом сдвинулся наконец с места, где все будто ходит по кругу, "нужно честное отношение к переговорам", которого пока со стороны наших противников не наблюдается, сказал Колесниченко.
"До настоящего момента коллективный Запад в лице Европы и отдельно от США все же ждет, когда разрушится экономика России и у нас начнутся волнения. И идея такая есть, что у нас изменится власть в силу разных причин. Вот на что они надеются. Все остальное – затягивание времени", – сказал Колесниченко.
Президент США Дональд Трамп в своих устремлениях к миру демонстрирует не любовь к России, а желание поскорее изолировать Америку в условиях бушующего глобального финансово-экономического кризиса и спасти экономику США, спешно налаживая торговлю там, где это выгодно, считает эксперт.
Однако это хоть какие-то шаги к урегулированию отношений, в том числе дипломатических, заметил он. На днях, например, состоялось очередное заседание технических групп по расконсервации российского посольства в США.
Тем временем Европа выделила еще 90 миллиардов евро из собственных закромов на продолжение боевых действий на Украине, подчеркнул эксперт. А поддерживаемый ЕС глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о 20 пунктах так называемого мирного плана, где нет Крыма и Донбасса в составе России, зато есть недопустимые "секретные пункты", добавил Колесниченко.
"А какое мирное соглашение из секретных пунктов? Ведь в том и суть его, что становятся публичными все пункты, которые стороны будут контролировать", – отметил политолог.
Он напомнил, что у России есть четкая позиция с неизменными требованиями, в числе которых: освобождение ее конституционных территорий, решение вопросов по денацификации, восстановление прав русскоязычного населения и УПЦ – и эти требования в "мирном плане" не учтены.
А следовательно, откорректированные Европой и Украиной "20 пунктов мирного плана – это предложение о продолжении войны, а не заключения мира", – делает вывод Колесниченко.
"Это дым над водой, набор "хотелок" европейской элиты и лжепрезидента Зеленского. И президент нашей страны отвечать на эти глупости не будет, потому что мы не играем в мегафонную дипломатию, которую нам навязывают формировавшиеся все последние годы элиты Европы. Для нас есть понятие классической дипломатии, а она делается в тишине", – прокомментировал эксперт.
По его словам, в этой тишине Россия не только действует, но и ждет. В частности тектонических сдвигов в самой Европе, где сторонники войны все надеются не только на поражение РФ, но и правящей в США партии Трампа по итогам выборов в Конгресс в 2026 году.
"Дело в том, что в следующем году начинаются выборы в части стран Европы и часть вот этих глобалистских элит будет сметена. Европа вспыхнет, она уже начинает колоться", – сказал Колесниченко.
Тем не менее за один год глобальных перемен не произойдет, считает он.
"Пока не уйдут эти элиты, ничего не изменится: мир будет трясти. А для этого нужно два года: 2026-й и 2027-й годы идут выборные процессы в Европе. Может быть, это произойдет и чуть раньше. Но нам остается только укрепиться и понимать, что идет глобальный конфликт за свое место под солнцем, и 2026-й год будет сложным", – считает Колесниченко.
Именно он, однако, серьезно продвинет Россию к цели путем побед наших воинов в зоне СВО, а может, и еще раньше – с капитуляцией Украины, но "других вариантов о чем-то договориться нет", резюмировал эксперт.
Ранее профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов высказал свое мнение о том, почему Крыма и Донбасса нет в украинском варианте "мирного плана".
