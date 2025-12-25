https://crimea.ria.ru/20251225/cherepakha-gigant-iz-alushtinskogo-akvariuma-pereekhala-v-prostornyy-dom-1151973289.html

Черепаха-гигант из Алуштинского аквариума переехала в просторный "дом"

Черепаха-гигант из Алуштинского аквариума переехала в просторный "дом" - РИА Новости Крым, 25.12.2025

Черепаха-гигант из Алуштинского аквариума переехала в просторный "дом"

Грифовая черепаха по кличке Виктор, которая проживает в Алуштинском аквариуме, переехала в новое просторное жилье.

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Грифовая черепаха по кличке Виктор, которая проживает в Алуштинском аквариуме, переехала в новое просторное жилье. Об этом РИА Новости Крым сообщил член комитета Государственного Совета Республики Крым по курортам и туризму, руководитель сети экскурсионных объектов Виктор Жиленко.Новый аквариум находится в том же здании, переезд обусловлен довольно крупными размерами рептилии. По словам Жиленко, Виктор живет в Алуште уже более 25 лет и считается самой большой черепахой своего вида в стране. Руководитель сети экскурсионных объектов рассказал, что из-за немалых габаритов посетители стали переживать за черепаху, поэтому ее решили перевести. После переезда Виктору планируют найти пару. Размеры аквариума теперь позволяют ему "завести жену", добавил наш собеседник.Ранее сообщалось, что в Алуштинском аквариуме произошел редкий случай: у пары скатов из разных притоков Амазонки родились сразу четыре детеныша.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии строят самый большой в мире крокодиляриумМолодого баклана с травмой крыла спасли на набережной Алушты"Салон красоты для альпак": в Крыму начался сезон стрижек

