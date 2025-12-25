Рейтинг@Mail.ru
Черепаха-гигант из Алуштинского аквариума переехала в просторный "дом" - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Черепаха-гигант из Алуштинского аквариума переехала в просторный "дом"
Черепаха-гигант из Алуштинского аквариума переехала в просторный "дом" - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Черепаха-гигант из Алуштинского аквариума переехала в просторный "дом"
Грифовая черепаха по кличке Виктор, которая проживает в Алуштинском аквариуме, переехала в новое просторное жилье. Об этом РИА Новости Крым сообщил член... РИА Новости Крым, 25.12.2025
2025-12-25T18:59
2025-12-25T18:59
крым
новости крыма
черепаха
алушта
виктор жиленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Грифовая черепаха по кличке Виктор, которая проживает в Алуштинском аквариуме, переехала в новое просторное жилье. Об этом РИА Новости Крым сообщил член комитета Государственного Совета Республики Крым по курортам и туризму, руководитель сети экскурсионных объектов Виктор Жиленко.Новый аквариум находится в том же здании, переезд обусловлен довольно крупными размерами рептилии. По словам Жиленко, Виктор живет в Алуште уже более 25 лет и считается самой большой черепахой своего вида в стране. Руководитель сети экскурсионных объектов рассказал, что из-за немалых габаритов посетители стали переживать за черепаху, поэтому ее решили перевести. После переезда Виктору планируют найти пару. Размеры аквариума теперь позволяют ему "завести жену", добавил наш собеседник.Ранее сообщалось, что в Алуштинском аквариуме произошел редкий случай: у пары скатов из разных притоков Амазонки родились сразу четыре детеныша.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии строят самый большой в мире крокодиляриумМолодого баклана с травмой крыла спасли на набережной Алушты"Салон красоты для альпак": в Крыму начался сезон стрижек
крым, новости крыма, черепаха, алушта, виктор жиленко
Черепаха-гигант из Алуштинского аквариума переехала в просторный "дом"

Черепаха-гигант из Алуштинского аквариума переехала в большой аквариум из-за габаритов

18:59 25.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Грифовая черепаха по кличке Виктор, которая проживает в Алуштинском аквариуме, переехала в новое просторное жилье. Об этом РИА Новости Крым сообщил член комитета Государственного Совета Республики Крым по курортам и туризму, руководитель сети экскурсионных объектов Виктор Жиленко.
Новый аквариум находится в том же здании, переезд обусловлен довольно крупными размерами рептилии. По словам Жиленко, Виктор живет в Алуште уже более 25 лет и считается самой большой черепахой своего вида в стране. Руководитель сети экскурсионных объектов рассказал, что из-за немалых габаритов посетители стали переживать за черепаху, поэтому ее решили перевести.

"Мы считаем, что это самая большая черепаха России. Чувствует она себе великолепно, просто выросла до больших размеров. Общественность начала высказываться, что пора бы ее переселить в аквариум побольше, и вот как раз-таки в преддверии Нового года мы решили это сделать. Пусть чувствует себя еще лучше", - поделился Виктор Жиленко.

После переезда Виктору планируют найти пару. Размеры аквариума теперь позволяют ему "завести жену", добавил наш собеседник.
Ранее сообщалось, что в Алуштинском аквариуме произошел редкий случай: у пары скатов из разных притоков Амазонки родились сразу четыре детеныша.
