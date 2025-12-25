https://crimea.ria.ru/20251225/chego-yaltintsam-ne-khvataet-na-novyy-god--opros-1151966326.html
Чего ялтинцам не хватает на Новый год – опрос
Чего ялтинцам не хватает на Новый год – опрос - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Чего ялтинцам не хватает на Новый год – опрос
Ялта замерла в предпраздничном ожидании. Совсем скоро на набережной "города счастья", как и летом, появятся толпы людей, совершающих приморских променад. А... РИА Новости Крым, 25.12.2025
2025-12-25T19:54
2025-12-25T19:54
2025-12-25T19:54
видео
опрос
ялта
крым
общество
новый год
новый год в крыму
новый год 2026
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/19/1151986893_0:0:1233:694_1920x0_80_0_0_efa3805e438e54c51b97a8f834dca5ae.jpg
ЯЛТА, 25 дек – РИА Новости Крым. Ялта замерла в предпраздничном ожидании. Совсем скоро на набережной "города счастья", как и летом, появятся толпы людей, совершающих приморских променад. А сейчас днем в будний день набережная полупустая. Хоть городские елки и наряжены, но серое небо и такое же стальное море, казалось бы, не дают шансов новогоднему настроению. Но все совсем не так, ведь недаром Ялта – город счастья и счастливых людей. Только одного не хватает горожанам – настоящей зимы.Подробнее - в видео РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Евпаторийские водители трамваев стали СнегурочкамиКак будет работать общественный транспорт Симферополя в новогоднюю ночь
https://crimea.ria.ru/20251204/o-chem-mechtayut-krymchane-v-novogodnyuyu-noch-otvety-ot-vsego-serdtsa--video-1151413755.html
ялта
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/19/1151986893_59:0:1010:713_1920x0_80_0_0_deea2e4900589be9ae3056d37e6f2972.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, опрос, ялта, крым, общество, новый год, новый год в крыму, новый год 2026
Чего ялтинцам не хватает на Новый год – опрос
Ялтинцы и гости курорта поделились планами на Новый год