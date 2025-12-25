Рейтинг@Mail.ru
Чего ялтинцам не хватает на Новый год – опрос - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Чего ялтинцам не хватает на Новый год – опрос
Чего ялтинцам не хватает на Новый год – опрос - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Чего ялтинцам не хватает на Новый год – опрос
Ялта замерла в предпраздничном ожидании. Совсем скоро на набережной "города счастья", как и летом, появятся толпы людей, совершающих приморских променад. А... РИА Новости Крым, 25.12.2025
ЯЛТА, 25 дек – РИА Новости Крым. Ялта замерла в предпраздничном ожидании. Совсем скоро на набережной "города счастья", как и летом, появятся толпы людей, совершающих приморских променад. А сейчас днем в будний день набережная полупустая. Хоть городские елки и наряжены, но серое небо и такое же стальное море, казалось бы, не дают шансов новогоднему настроению. Но все совсем не так, ведь недаром Ялта – город счастья и счастливых людей. Только одного не хватает горожанам – настоящей зимы.Подробнее - в видео РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Евпаторийские водители трамваев стали СнегурочкамиКак будет работать общественный транспорт Симферополя в новогоднюю ночь
Чего ялтинцам не хватает на Новый год – опрос

Ялтинцы и гости курорта поделились планами на Новый год

19:54 25.12.2025
 
ЯЛТА, 25 дек – РИА Новости Крым. Ялта замерла в предпраздничном ожидании. Совсем скоро на набережной "города счастья", как и летом, появятся толпы людей, совершающих приморских променад. А сейчас днем в будний день набережная полупустая.
Хоть городские елки и наряжены, но серое небо и такое же стальное море, казалось бы, не дают шансов новогоднему настроению. Но все совсем не так, ведь недаром Ялта – город счастья и счастливых людей. Только одного не хватает горожанам – настоящей зимы.
Подробнее - в видео РИА Новости Крым.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Евпаторийские водители трамваев стали Снегурочками
Как будет работать общественный транспорт Симферополя в новогоднюю ночь
Новогодняя елка
4 декабря, 22:04
О чем мечтают крымчане в новогоднюю ночь: ответы от всего сердца – видео
 
ВидеоОпросЯлтаКрымОбществоНовый годНовый год в КрымуНовый год 2026
 
