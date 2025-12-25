https://crimea.ria.ru/20251225/analiticheskiy-otdel-obmanom-vymanil-u-sevastopoltsa-pochti-3-mln-1151989605.html

"Аналитический отдел" обманом выманил у севастопольца почти 3 млн

"Аналитический отдел" обманом выманил у севастопольца почти 3 млн - РИА Новости Крым, 25.12.2025

"Аналитический отдел" обманом выманил у севастопольца почти 3 млн

В Севастополе мошенники обманули пенсионера почти на 3 миллиона рублей. Мужчина "клюнул" на схему вкладов небольших сумм, которые после якобы увеличиваются.

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе мошенники обманули пенсионера почти на 3 миллиона рублей. Мужчина "клюнул" на схему вкладов небольших сумм, которые после якобы увеличиваются. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.По информации правоохранителей, 71-летнему настройщику фортепиано написали представители "аналитического отдела" инвестиционной фирмы в одном из популярных мессенджеров."Неизвестные предложили ему вложить небольшую сумму личных накоплений и заработать в несколько раз больше", – сказано в сообщении."Уважаемые граждане! Если вам в месседжерах пишут или звонят неизвестные с предложением "легкого заработка" или "пассивного дохода", помните, бесплатный сыр – только в мышеловке", – напомнили правоохранители.Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую новогоднюю схему обмана с подарочными сертификатами. Для этого нужно размещать в интернете объявления, получать деньги и переводить их начальству, а себе оставлять процент за каждую сделку. При этом подарочные сертификаты – недействительные.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсионер из Севастополя "безопасно" перевел 2,2 млн в Новосибирск"Безопасные счета" и билеты в театр: крымчане отдали аферистам 20 млн9 млн "инвестиций": жительница Кубани сделала 50 переводов аферистам

