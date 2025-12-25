"Аналитический отдел" обманом выманил у севастопольца почти 3 млн

https://crimea.ria.ru/20251225/analiticheskiy-otdel-obmanom-vymanil-u-sevastopoltsa-pochti-3-mln-1151989605.html
мошенничество
севастополь
новости севастополя
умвд россии по севастополю
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе мошенники обманули пенсионера почти на 3 миллиона рублей. Мужчина "клюнул" на схему вкладов небольших сумм, которые после якобы увеличиваются. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.По информации правоохранителей, 71-летнему настройщику фортепиано написали представители "аналитического отдела" инвестиционной фирмы в одном из популярных мессенджеров."Неизвестные предложили ему вложить небольшую сумму личных накоплений и заработать в несколько раз больше", – сказано в сообщении."Уважаемые граждане! Если вам в месседжерах пишут или звонят неизвестные с предложением "легкого заработка" или "пассивного дохода", помните, бесплатный сыр – только в мышеловке", – напомнили правоохранители.Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую новогоднюю схему обмана с подарочными сертификатами. Для этого нужно размещать в интернете объявления, получать деньги и переводить их начальству, а себе оставлять процент за каждую сделку. При этом подарочные сертификаты – недействительные.
севастополь
крым
мошенничество, севастополь, новости севастополя, умвд россии по севастополю, крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе мошенники обманули пенсионера почти на 3 миллиона рублей. Мужчина "клюнул" на схему вкладов небольших сумм, которые после якобы увеличиваются. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.
По информации правоохранителей, 71-летнему настройщику фортепиано написали представители "аналитического отдела" инвестиционной фирмы в одном из популярных мессенджеров.
"Неизвестные предложили ему вложить небольшую сумму личных накоплений и заработать в несколько раз больше", – сказано в сообщении.
Сначала доходы увеличивались, поэтому севастополец отправлял на указанные злоумышленниками счета все большие суммы. Однако на седьмой раз "аналитический отдел" перестал выходить на связь, а личных сбережений мужчины стало на 2 831 372 рубля меньше, уточнили в МВД.
"Уважаемые граждане! Если вам в месседжерах пишут или звонят неизвестные с предложением "легкого заработка" или "пассивного дохода", помните, бесплатный сыр – только в мышеловке", – напомнили правоохранители.
Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую новогоднюю схему обмана
с подарочными сертификатами. Для этого нужно размещать в интернете объявления, получать деньги и переводить их начальству, а себе оставлять процент за каждую сделку. При этом подарочные сертификаты – недействительные.
