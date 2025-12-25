Аксенов оценил ситуацию с топливом в Крыму

Рейтинг@Mail.ru
https://crimea.ria.ru/20251225/aksenov-otsenil-situatsiyu-s-toplivom-v-krymu--1151968425.html
Массовой проблемы с бензином в Крыму нет, принимаемые меры не позволят оставить регион без топлива. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 25.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Массовой проблемы с бензином в Крыму нет, принимаемые меры не позволят оставить регион без топлива. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Что касается ценовой политики, по его данным, разница сегодня между ценой на топлива в Крыму и Краснодарским краем составляет около 5−6 рублей. Более высокая цена на полуострове обусловлена логистикой.Ранее на ряде АЗС Крыма фиксировали отсутствие бензина Аи-95. В министерстве топлива и энергетики республики это объясняли перебоями поставок топлива на полуостров через Керченскую паромную переправу из-за погодных условий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Топливная безопасность Крыма: ключевые риски и меры поддержкиАксенов рассказал о ситуации с топливом в КрымуВласти России оценили обеспеченность внутреннего рынка топливом
крым, новости крыма, сергей аксенов, топливо в крыму, бензин
11:08 25.12.2025
 
© РИА Новости Крым
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Массовой проблемы с бензином в Крыму нет, принимаемые меры не позволят оставить регион без топлива. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
"С точки зрения топлива работа идет. Тут не секрет, что часть заводов находилась под ударом, поэтому дефицит был именно этим обусловлен. С точки зрения наличия топлива, небольшие просадки были, но они точечно возникают на отдельных заправках, то есть массовой ситуации точно нет. И мы уже такую логистику применяем, при которой Крым однозначно без топлива не останется", – сказал Аксенов в эфире "Крым 24".
Что касается ценовой политики, по его данным, разница сегодня между ценой на топлива в Крыму и Краснодарским краем составляет около 5−6 рублей. Более высокая цена на полуострове обусловлена логистикой.

"После того, как закончится специальная военная операция, будет вопрос обсуждаться, чтобы в Крым зашли компании, которые имеют вертикально интегрированную структуру построения. Это нефтяные компании. Думаю, что тоже эти решения будут приняты на уровне государства", – подытожил глава региона.

Ранее на ряде АЗС Крыма фиксировали отсутствие бензина Аи-95. В министерстве топлива и энергетики республики это объясняли перебоями поставок топлива на полуостров через Керченскую паромную переправу из-за погодных условий.
