Аксенов оценил ситуацию с топливом в Крыму

Массовой проблемы с бензином в Крыму нет, принимаемые меры не позволят оставить регион без топлива. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 25.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Массовой проблемы с бензином в Крыму нет, принимаемые меры не позволят оставить регион без топлива. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Что касается ценовой политики, по его данным, разница сегодня между ценой на топлива в Крыму и Краснодарским краем составляет около 5−6 рублей. Более высокая цена на полуострове обусловлена логистикой.Ранее на ряде АЗС Крыма фиксировали отсутствие бензина Аи-95. В министерстве топлива и энергетики республики это объясняли перебоями поставок топлива на полуостров через Керченскую паромную переправу из-за погодных условий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Топливная безопасность Крыма: ключевые риски и меры поддержкиАксенов рассказал о ситуации с топливом в КрымуВласти России оценили обеспеченность внутреннего рынка топливом

