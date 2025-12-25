Рейтинг@Mail.ru
Афганский сценарий на Украине: чего боится Трамп - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Афганский сценарий на Украине: чего боится Трамп
Афганский сценарий на Украине: чего боится Трамп - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Афганский сценарий на Украине: чего боится Трамп
Президент США Дональд Трамп пытается не допустить повторения афганского сценария для Америки в Европе из-за поражения Украины, потому что боится... РИА Новости Крым, 25.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп пытается не допустить повторения афганского сценария для Америки в Европе из-за поражения Украины, потому что боится внутриполитических и репутационных последствий, говорится в статье журнала Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.Самым оптимальным вариантом развития украинского конфликта для России является постепенное дистанцирование США от Киева и отказ от снабжения последнего вооружением и разведданными, однако такой ход развития событий опасен для Вашингтона, говорится в публикации.Глава Белого дома стремится избежать дальнейшего углубления участия США в украинском конфликте, однако при этом осознает, что полный разгром Украины не отвечает интересам Вашингтона, выразил мнение автор публикации.На данный момент наиболее вероятным выглядит сценарий, при котором США формально сократят свое участие в украинском конфликте, переложив основную нагрузку на европейские страны. При этом Вашингтон, как отмечается в публикации, может сохранить влияние на развитие ситуации за счет ограниченного военного снабжения и передачи разведывательных данных.Ранее постпред Соединенных Штатов Америки при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox News заявил, что конфликт на Украине может быть завершен в ближайшие три месяца. Спорные вопросы в переговорах по урегулированию украинского кризиса, по его словам, сводятся к обсуждению статуса территорий.
Афганский сценарий на Украине: чего боится Трамп

Трамп боится повторения афганского сценария на Украине из-за внутриполитических рисков

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп пытается не допустить повторения афганского сценария для Америки в Европе из-за поражения Украины, потому что боится внутриполитических и репутационных последствий, говорится в статье журнала Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.
Самым оптимальным вариантом развития украинского конфликта для России является постепенное дистанцирование США от Киева и отказ от снабжения последнего вооружением и разведданными, однако такой ход развития событий опасен для Вашингтона, говорится в публикации.

"Трамп не может допустить повторения афганского сценария в центре Европы, в том числе из-за возможных внутриполитических и репутационных последствий такого шага", – цитирует издание РИА Новости.

Глава Белого дома стремится избежать дальнейшего углубления участия США в украинском конфликте, однако при этом осознает, что полный разгром Украины не отвечает интересам Вашингтона, выразил мнение автор публикации.

"Хотя Трамп пытается вывести Америку с передовой линии украинского конфликта, он не может допустить, чтобы этот конфликт закончился поражением Украины. В этой связи открытым остается вопрос, как поведет себя американский президент, если Украина окажется на грани полного поражения", – сказано в статье.

На данный момент наиболее вероятным выглядит сценарий, при котором США формально сократят свое участие в украинском конфликте, переложив основную нагрузку на европейские страны. При этом Вашингтон, как отмечается в публикации, может сохранить влияние на развитие ситуации за счет ограниченного военного снабжения и передачи разведывательных данных.
Ранее постпред Соединенных Штатов Америки при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox News заявил, что конфликт на Украине может быть завершен в ближайшие три месяца. Спорные вопросы в переговорах по урегулированию украинского кризиса, по его словам, сводятся к обсуждению статуса территорий.
