Афганский сценарий на Украине: чего боится Трамп

2025-12-25

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп пытается не допустить повторения афганского сценария для Америки в Европе из-за поражения Украины, потому что боится внутриполитических и репутационных последствий, говорится в статье журнала Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.Самым оптимальным вариантом развития украинского конфликта для России является постепенное дистанцирование США от Киева и отказ от снабжения последнего вооружением и разведданными, однако такой ход развития событий опасен для Вашингтона, говорится в публикации.Глава Белого дома стремится избежать дальнейшего углубления участия США в украинском конфликте, однако при этом осознает, что полный разгром Украины не отвечает интересам Вашингтона, выразил мнение автор публикации.На данный момент наиболее вероятным выглядит сценарий, при котором США формально сократят свое участие в украинском конфликте, переложив основную нагрузку на европейские страны. При этом Вашингтон, как отмечается в публикации, может сохранить влияние на развитие ситуации за счет ограниченного военного снабжения и передачи разведывательных данных.Ранее постпред Соединенных Штатов Америки при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox News заявил, что конфликт на Украине может быть завершен в ближайшие три месяца. Спорные вопросы в переговорах по урегулированию украинского кризиса, по его словам, сводятся к обсуждению статуса территорий.

