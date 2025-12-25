https://crimea.ria.ru/20251225/Promadery-i-advent-venok-Rozhdestvo-ne-po-pravoslavnomu_-1117791270.html

Рождество не по-православному: 25 декабря – праздник западных христиан

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. 25 декабря католики, лютеране и часть протестантов всего мира отмечают самый главный праздник своего "календаря веры" – Рождество Христово. Этот праздник у католиков почитается больше, чем Новый год и даже больше, чем Пасха. Об истории, традициях и символах католического Рождества – в материале РИА Новости Крым.Рождество, отмечаемое 25 декабря, считается государственным праздником в 145 странах мира. Это важнейший христианский праздник у католиков, лютеран и протестантов стан западной Европы, Северной и Южной Америки, Австралии и ряда стран Африки.В основе праздника – библейская история рождения Девой Марией Сына Божьего Иисуса Христа – спасителя человеческих душ и вечной жизни. Согласно Евангелию, Иисус появился на свет в пещере, где пастухи с животными прятались от непогоды. Мир узнал о рождении Спасителя от ангелов, которые известили пастухов. Сцена рождения Иисуса Христа стала одним из символов Рождества и наиболее популярным сюжетом для иконописи и религиозной живописи.Интересно, что в Библии нет никаких указаний на конкретный день и месяц появления на свет Спасителя. А вот дату празднования Рождества утвердил своим указом Папа Римский Юлий I в 337 году.Адвент и СочельникКатолическому Рождеству предшествуют около четырех недель Адвента. Это период, когда католики готовятся к самому большому празднику года: верующие соблюдают пост, молятся и стараются совершать еще больше добрых поступков.По традиции, четыре предрождественских воскресенья на специальном венке зажигают по одной свече. Последнюю – с наступлением Рождества. При этом каждая неделя имеет свое название: железная, бронзовая, серебряная, а рождественская свеча носит название золотой.Накануне праздника отмечается Сочельник: "сочиво" – блюдо из вареного зерна с медом, орехами и фруктами – прототип православной кутьи.Сочельник – самый строгий день католического Рождественского поста. До появления первой звезды на небе взрослые не едят, перекус позволен только детям. После вечерней литургии на стол ставят 12 постных блюд. Трапеза начинается с обмена облатками – пластинками постного хлеба, символизирующими тело Христово.Символы праздника Рождества на ЗападеУ католического Рождества есть несколько главных символов. Это адвент-венок, сооруженный из хвойных веток. Он считается атрибутом гостеприимства и приветствия. В него вплетают красные ленты и украшают шишками, елочными игрушками и колокольчиками. Обычно венок вешают на входную дверь либо кладут на подоконник или обеденный стол.Фигурка Рождественского деда (Санта-Клауса, Пер Ноэля и других) – дедушки с белой бородой и доброй улыбкой. Поверье гласит, что в Рождественскую ночь Рождественский дед попадает в дом через трубу камина и оставляет детям подарки под елкой или прячет их в развешанные носочки.Яркие, декоративные, расписные носки или чулки обычно вешают над камином. Традиция прятать в них презенты связана с легендой из жизни Николая-Чудотворца, когда святой негласно помог семье бедного рыбака, подкинув в его дом носок, наполненный золотыми монетами. Святой Николай и считается прообразом Санты.Нарядная хвойная красавица – главный символ Рождества. Вечнозеленая ель символизирует райское дерево. Трендом современного католического Рождества можно назвать живые елки, которые продаются в больших цветочных горшках с землей. После празднования растение можно высадить около дома.Также в преддверии праздника верующие мастерят промадеры: апельсины украшают палочками корицы, звездочками тмина или гвоздикой. Так создается цитрусово-пряный аромат праздника, который наполняет дом и поддерживает волшебную атмосферу все рождественские каникулы.Рождество на Западе считается исключительно семейным праздником: по традиции 25 декабря родственники собираются в родительском доме за большим праздничным столом. В день Рождества принято подавать на стол запеченную индейку или утку и всем вместе распаковывать подарки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

