Рейтинг@Mail.ru
Рождество не по-православному: 25 декабря – праздник западных христиан - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251225/Promadery-i-advent-venok-Rozhdestvo-ne-po-pravoslavnomu_-1117791270.html
Рождество не по-православному: 25 декабря – праздник западных христиан
Рождество не по-православному: 25 декабря – праздник западных христиан - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Рождество не по-православному: 25 декабря – праздник западных христиан
25 декабря католики, лютеране и часть протестантов всего мира отмечают самый главный праздник своего "календаря веры" – Рождество Христово. Этот праздник у... РИА Новости Крым, 25.12.2025
2025-12-25T18:21
2025-12-25T18:21
общество
новости
культура
в мире
рождество христово
религия
христианство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111778/88/1117788867_0:272:5229:3213_1920x0_80_0_0_ecdf2bf58bfc11288d856fa4de5a6467.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. 25 декабря католики, лютеране и часть протестантов всего мира отмечают самый главный праздник своего "календаря веры" – Рождество Христово. Этот праздник у католиков почитается больше, чем Новый год и даже больше, чем Пасха. Об истории, традициях и символах католического Рождества – в материале РИА Новости Крым.Рождество, отмечаемое 25 декабря, считается государственным праздником в 145 странах мира. Это важнейший христианский праздник у католиков, лютеран и протестантов стан западной Европы, Северной и Южной Америки, Австралии и ряда стран Африки.В основе праздника – библейская история рождения Девой Марией Сына Божьего Иисуса Христа – спасителя человеческих душ и вечной жизни. Согласно Евангелию, Иисус появился на свет в пещере, где пастухи с животными прятались от непогоды. Мир узнал о рождении Спасителя от ангелов, которые известили пастухов. Сцена рождения Иисуса Христа стала одним из символов Рождества и наиболее популярным сюжетом для иконописи и религиозной живописи.Интересно, что в Библии нет никаких указаний на конкретный день и месяц появления на свет Спасителя. А вот дату празднования Рождества утвердил своим указом Папа Римский Юлий I в 337 году.Адвент и СочельникКатолическому Рождеству предшествуют около четырех недель Адвента. Это период, когда католики готовятся к самому большому празднику года: верующие соблюдают пост, молятся и стараются совершать еще больше добрых поступков.По традиции, четыре предрождественских воскресенья на специальном венке зажигают по одной свече. Последнюю – с наступлением Рождества. При этом каждая неделя имеет свое название: железная, бронзовая, серебряная, а рождественская свеча носит название золотой.Накануне праздника отмечается Сочельник: "сочиво" – блюдо из вареного зерна с медом, орехами и фруктами – прототип православной кутьи.Сочельник – самый строгий день католического Рождественского поста. До появления первой звезды на небе взрослые не едят, перекус позволен только детям. После вечерней литургии на стол ставят 12 постных блюд. Трапеза начинается с обмена облатками – пластинками постного хлеба, символизирующими тело Христово.Символы праздника Рождества на ЗападеУ католического Рождества есть несколько главных символов. Это адвент-венок, сооруженный из хвойных веток. Он считается атрибутом гостеприимства и приветствия. В него вплетают красные ленты и украшают шишками, елочными игрушками и колокольчиками. Обычно венок вешают на входную дверь либо кладут на подоконник или обеденный стол.Фигурка Рождественского деда (Санта-Клауса, Пер Ноэля и других) – дедушки с белой бородой и доброй улыбкой. Поверье гласит, что в Рождественскую ночь Рождественский дед попадает в дом через трубу камина и оставляет детям подарки под елкой или прячет их в развешанные носочки.Яркие, декоративные, расписные носки или чулки обычно вешают над камином. Традиция прятать в них презенты связана с легендой из жизни Николая-Чудотворца, когда святой негласно помог семье бедного рыбака, подкинув в его дом носок, наполненный золотыми монетами. Святой Николай и считается прообразом Санты.Нарядная хвойная красавица – главный символ Рождества. Вечнозеленая ель символизирует райское дерево. Трендом современного католического Рождества можно назвать живые елки, которые продаются в больших цветочных горшках с землей. После празднования растение можно высадить около дома.Также в преддверии праздника верующие мастерят промадеры: апельсины украшают палочками корицы, звездочками тмина или гвоздикой. Так создается цитрусово-пряный аромат праздника, который наполняет дом и поддерживает волшебную атмосферу все рождественские каникулы.Рождество на Западе считается исключительно семейным праздником: по традиции 25 декабря родственники собираются в родительском доме за большим праздничным столом. В день Рождества принято подавать на стол запеченную индейку или утку и всем вместе распаковывать подарки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251224/pokhititeli-rozhdestva-na-ukraine-7-yanvarya-otmetyat-den-programmista-1151948380.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111778/88/1117788867_291:0:4939:3486_1920x0_80_0_0_1dc82877993c4f7eb56739e405a2f8da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, новости, культура, в мире, рождество христово, религия, христианство
Рождество не по-православному: 25 декабря – праздник западных христиан

Как отмечают Рождество Христово западные христиане

18:21 25.12.2025
 
© Jonathan NACKSTRAND / AFPСанта Клаус встречает детей в своей резиденции в Лапландии
Санта Клаус встречает детей в своей резиденции в Лапландии
© Jonathan NACKSTRAND / AFP
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. 25 декабря католики, лютеране и часть протестантов всего мира отмечают самый главный праздник своего "календаря веры" – Рождество Христово. Этот праздник у католиков почитается больше, чем Новый год и даже больше, чем Пасха. Об истории, традициях и символах католического Рождества – в материале РИА Новости Крым.
Рождество, отмечаемое 25 декабря, считается государственным праздником в 145 странах мира. Это важнейший христианский праздник у католиков, лютеран и протестантов стан западной Европы, Северной и Южной Америки, Австралии и ряда стран Африки.
В основе праздника – библейская история рождения Девой Марией Сына Божьего Иисуса Христа – спасителя человеческих душ и вечной жизни. Согласно Евангелию, Иисус появился на свет в пещере, где пастухи с животными прятались от непогоды. Мир узнал о рождении Спасителя от ангелов, которые известили пастухов. Сцена рождения Иисуса Христа стала одним из символов Рождества и наиболее популярным сюжетом для иконописи и религиозной живописи.
Интересно, что в Библии нет никаких указаний на конкретный день и месяц появления на свет Спасителя. А вот дату празднования Рождества утвердил своим указом Папа Римский Юлий I в 337 году.

Адвент и Сочельник

Католическому Рождеству предшествуют около четырех недель Адвента. Это период, когда католики готовятся к самому большому празднику года: верующие соблюдают пост, молятся и стараются совершать еще больше добрых поступков.
По традиции, четыре предрождественских воскресенья на специальном венке зажигают по одной свече. Последнюю – с наступлением Рождества. При этом каждая неделя имеет свое название: железная, бронзовая, серебряная, а рождественская свеча носит название золотой.
Накануне праздника отмечается Сочельник: "сочиво" – блюдо из вареного зерна с медом, орехами и фруктами – прототип православной кутьи.
Сочельник самый строгий день католического Рождественского поста. До появления первой звезды на небе взрослые не едят, перекус позволен только детям. После вечерней литургии на стол ставят 12 постных блюд. Трапеза начинается с обмена облатками – пластинками постного хлеба, символизирующими тело Христово.

Символы праздника Рождества на Западе

У католического Рождества есть несколько главных символов. Это адвент-венок, сооруженный из хвойных веток. Он считается атрибутом гостеприимства и приветствия. В него вплетают красные ленты и украшают шишками, елочными игрушками и колокольчиками. Обычно венок вешают на входную дверь либо кладут на подоконник или обеденный стол.
Фигурка Рождественского деда (Санта-Клауса, Пер Ноэля и других) – дедушки с белой бородой и доброй улыбкой. Поверье гласит, что в Рождественскую ночь Рождественский дед попадает в дом через трубу камина и оставляет детям подарки под елкой или прячет их в развешанные носочки.
Яркие, декоративные, расписные носки или чулки обычно вешают над камином. Традиция прятать в них презенты связана с легендой из жизни Николая-Чудотворца, когда святой негласно помог семье бедного рыбака, подкинув в его дом носок, наполненный золотыми монетами. Святой Николай и считается прообразом Санты.
Нарядная хвойная красавица – главный символ Рождества. Вечнозеленая ель символизирует райское дерево. Трендом современного католического Рождества можно назвать живые елки, которые продаются в больших цветочных горшках с землей. После празднования растение можно высадить около дома.
Также в преддверии праздника верующие мастерят промадеры: апельсины украшают палочками корицы, звездочками тмина или гвоздикой. Так создается цитрусово-пряный аромат праздника, который наполняет дом и поддерживает волшебную атмосферу все рождественские каникулы.
Рождество на Западе считается исключительно семейным праздником: по традиции 25 декабря родственники собираются в родительском доме за большим праздничным столом. В день Рождества принято подавать на стол запеченную индейку или утку и всем вместе распаковывать подарки.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Храм на Украине - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Вчера, 16:15
Похитители Рождества: на Украине 7 января отметят день программиста
 
ОбществоНовостиКультураВ миреРождество ХристовоРелигияХристианство
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:30Новые общественные территории появятся в Симферополе в 2026 году
19:19"Почта России" приостановила наземную доставку в пять стран ЕС
19:05Как на бизнесе в Крыму отразятся изменения в системе налогообложения
18:59Черепаха-гигант из Алуштинского аквариума переехала в просторный "дом"
18:42В Крыму трое подростков "кинули" пенсионерку и нанявших их аферистов
18:32Сильный ветер обрушится на Севастополь уже в пятницу
18:21Рождество не по-православному: 25 декабря – праздник западных христиан
18:18Крым накроют снегопады – дорожников перевели в повышенную готовность
18:14"Аналитический отдел" обманом выманил у севастопольца почти 3 млн
17:54Ракета "Союз-2.1а" с космическим аппаратом успешно стартовала с Плесецка
17:46В Крым запустили два дополнительных поезда на новогодние праздники
17:38Год после авиакатастрофы в Казахстане - что показали бортовые самописцы
17:33"Слабоумие и отвага": Захарова оценила заявления НАТО по Калининграду
17:25Как Крым боролся с пожарами в 2025-м: итоги уходящего года
17:20Готовность набережной в Коктебеле составляет 77 процентов
17:12Суд выселил Долину из квартиры
17:09Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру четверга
17:01Какие льготные кредиты доступны в Крыму промышленным предприятиям
16:51Производственный цех пылает под Тулой – обрушилось 1500 "квадратов" крыши
16:44Международные резервы России поставили новый рекорд
Лента новостейМолния