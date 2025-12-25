https://crimea.ria.ru/20251225/Kakoy-segodnya-prazdnik-25-dekabrya_-1117794878.html

Какой сегодня праздник: 25 декабря

Какой сегодня праздник: 25 декабря - РИА Новости Крым, 25.12.2025

Какой сегодня праздник: 25 декабря

Католики всего мира в этот день отмечают День Христова Рождества. Еще сегодня День дарения елочных шаров и День без буквы "Л". В этот день в 1759 физик Йозеф... РИА Новости Крым, 25.12.2025

общество

новости

праздники и памятные даты

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Католики всего мира в этот день отмечают День Христова Рождества. Еще сегодня День дарения елочных шаров и День без буквы "Л". В этот день в 1759 физик Йозеф Адам Браун впервые получил твердую ртуть, а в 1991 окончательно распался Советский Союз. Именинники дня – американский автогонщик и автомобилестроитель Луи Шевроле, писатель-эзотерик Карлос Кастанеда.Что празднуют в мире25 декабря по григорианскому и новоюлианскому календарям – Рождество Христово. Великий праздник отмечают католики, протестанты, лютеране и прихожане 11 из 15 Православных церквей мира, за исключением Русской, Грузинской, Иерусалимской и Сербской, которые живут по юлианскому календарю и празднуют Рождество 7 января.А еще сегодня во всем мире принято дарить друг другу елочные шары. Ну, день такой – День дарения елочных шаров. Кстати, официально самой дорогой елочной игрушкой в мире считается шар из белого золота "Hallmark Jewellers", инкрустированный 1,5 тыс. бриллиантами и 188 рубинами и окруженный двумя золотыми кольцами. Неплохой подарок всего за 82 тысячи долларов.Чтобы описать очередной странноватый праздник и ни разу не произнести эту букву, нужно хорошо подумать. Хотя это не очень-то и трудно, и даже забавно – говорить без буквы "Л". Зачем это нужно, мы и сами не знаем. Просто живите с этим: сегодня – День без буквы "Л".Знаменательные событияВ 1759 году физик, академик Санкт-Петербургской Академии наук Йозеф Браун впервые получил твердую ртуть, выяснив точную температуру ее замерзания – минус 39 градусов. Как известно, в нормальном состоянии ртуть жидкая. А вот малоизвестный факт: литр ртути весит почти 14 кг.В 1991 году экс-президент СССР Михаил Горбачев ушел в отставку. РСФСР официально переименовали в Российскую Федерацию. На этом закончилась история Союза Советских Социалистических Республик. Кстати, товарищи эзотерики говорят, что во всем виноват герб: один из центральных его символов – серп – символизирует не только плодородие, но и смерть. А на гербе лезвие серпа расположилось прямиком над территорией СССР.Кто родился в этот день25 декабря 1878 года родился Луи Шевроле – американский автогонщик и автомобилестроитель, один из основателей фирмы Chevrolet. Совместно с сотрудниками корпорации GM создал автомобиль Chevrolet Classic Six, оказавшийся удачным и продаваемым. Также при его участии вышли гоночные машины марок: "Корнелиан" и "Фронтенак".В 1925 году родился американский писатель-эзотерик Карлос Кастанеда. Учителем Кастанеды был мексиканский маг дон Хуан, чью философию писатель отразил в произведении "Учение дона Хуана: Путь знания индейцев яки". Книга стала мировым бестселлером. А за второе творение, "Путешествие в Икстлан", Кастанеде присвоили докторскую степень.Также 25 декабря родились британская поп-певица Дайдо, российский певец, лидер рок-группы "Алиса" Константин Кинчев, певица, солистка трио "Фабрика" Александра Савельева, актер Игорь Лифанов и другие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

