25 декабря 1979 года советские войска вошли в Афганистан – как это было
25 декабря 1979 года советские войска вошли в Афганистан – как это было
25 декабря 1979 года советские войска вошли в Афганистан – как это было
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. 46 лет назад советские войска вошли в Афганистан. Такое решение было принято 12 декабря 1979 года на заседании Политбюро ЦК КПСС и оформлено секретным постановлением ЦК.Так советское руководство пыталось предотвратить угрозу иностранного военного вмешательства. О введении войск неоднократно просило руководство Афганистана.В итоге ограниченный контингент советских войск (ОКСВ) оказался втянут в гражданскую войну между сторонниками Демократической республики Афганистан (ДРА), которую поддерживал Советский Союз, бандами вооруженных оппозиционеров, которых называли душманами или моджахедами. Их финансировали и поддерживали Соединенные Штаты и Пакистан.Советские войска входили на территорию, подконтрольную ДРА, по направлению в Кандагар, Кабул и Файзабад. Десантные войска высаживались на аэродромах Кабула, Баграма и Кандагара. Контингент покинул Афганистан спустя десять лет – вывод наших войск начался 15 мая 1988 года, а закончился 15 февраля 1989.Подробнее об участии советской армии в афганской войне – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два страха майора Санникова: к годовщине начала "исхода" из АфганистанаНамечается прорыв: эксперт о развитии отношений между РФ и Афганистаном"Ключевой нерв всей Азии": эксперт назвал миссию России в Афганистане
25 декабря 1979 года советские войска вошли в Афганистан – как это было

46 лет назад Советский Союз ввел воинский контингент в Афганистан

06:55 25.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. 46 лет назад советские войска вошли в Афганистан. Такое решение было принято 12 декабря 1979 года на заседании Политбюро ЦК КПСС и оформлено секретным постановлением ЦК.
Так советское руководство пыталось предотвратить угрозу иностранного военного вмешательства. О введении войск неоднократно просило руководство Афганистана.
В итоге ограниченный контингент советских войск (ОКСВ) оказался втянут в гражданскую войну между сторонниками Демократической республики Афганистан (ДРА), которую поддерживал Советский Союз, бандами вооруженных оппозиционеров, которых называли душманами или моджахедами. Их финансировали и поддерживали Соединенные Штаты и Пакистан.
Советские войска входили на территорию, подконтрольную ДРА, по направлению в Кандагар, Кабул и Файзабад. Десантные войска высаживались на аэродромах Кабула, Баграма и Кандагара. Контингент покинул Афганистан спустя десять лет – вывод наших войск начался 15 мая 1988 года, а закончился 15 февраля 1989.
Подробнее об участии советской армии в афганской войне – в инфографике РИА Новости Крым.
Ввод советских войск в АфганистанВвод советских войск в Афганистан
