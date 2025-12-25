Рейтинг@Mail.ru
141 дрон ВСУ ликвидировали за ночь над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 25.12.2025
141 дрон ВСУ ликвидировали за ночь над Крымом и другими регионами России
141 дрон ВСУ ликвидировали за ночь над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 25.12.2025
141 дрон ВСУ ликвидировали за ночь над Крымом и другими регионами России
Средства российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили 141 украинский беспилотник над регионами России – в том числе 11 над Крымом и азовским морем. Об этом... РИА Новости Крым, 25.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили 141 украинский беспилотник над регионами России – в том числе 11 над Крымом и азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Шесть вражеских дронов были ликвидированы над Крымом, пять – над Азовским морем, 62 – над Брянской областью, 12 – над Тульской, 11 – над Калужской, девять – над территорией Московского региона, восемь – над Республикой Адыгея, семь – над Краснодарским краем, шесть – над Ростовской областью, по пять – над Белгородской и Воронежской, четыре – над Курской и еще один беспилотник ВСУ был поражен над Волгоградской областью, перечислили в российском военном ведомстве.В ночь на четверг киевские боевики ударили по порту Темрюк – горят резервуары с нефтепродуктами, огонь охватил около 2000 квадратных метров, сообщили в оперштабе Краснодарского края.Также из-за атаки беспилотников повреждены здания и техника сельхозпредприятия в Щербиновском районе региона – пострадавших нет, повреждения получили несколько производственных зданий и сельскохозяйственная техника предприятия в селе Николаевка. Возникшие возгорания оперативно ликвидировали.Воздушную атаку отразили и в Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Предварительно, люди не пострадали. Информация о последствиях на земле будет уточняться.Мэр Москвы Сергей Собянин информирует о попытках украинских боевиков вторые сутки атаковать российскую столицу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 5 тысяч человек обесточены после удара ВСУ по Запорожской областиВ Севастополе простились с погибшей от атаки ВСУ 15-летней девочкойВСУ атаковали Новую Каховку: один человек погиб и двое госпитализированы
141 дрон ВСУ ликвидировали за ночь над Крымом и другими регионами России

141 беспилотник ВСУ перехватили и уничтожили над Крымом и другими регионами России за ночь

07:16 25.12.2025 (обновлено: 07:30 25.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили 141 украинский беспилотник над регионами России – в том числе 11 над Крымом и азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 24 декабря до 7:00 мск 25 декабря дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", – сказано в сообщении.

Шесть вражеских дронов были ликвидированы над Крымом, пять – над Азовским морем, 62 – над Брянской областью, 12 – над Тульской, 11 – над Калужской, девять – над территорией Московского региона, восемь – над Республикой Адыгея, семь – над Краснодарским краем, шесть – над Ростовской областью, по пять – над Белгородской и Воронежской, четыре – над Курской и еще один беспилотник ВСУ был поражен над Волгоградской областью, перечислили в российском военном ведомстве.
В ночь на четверг киевские боевики ударили по порту Темрюк – горят резервуары с нефтепродуктами, огонь охватил около 2000 квадратных метров, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
Также из-за атаки беспилотников повреждены здания и техника сельхозпредприятия в Щербиновском районе региона – пострадавших нет, повреждения получили несколько производственных зданий и сельскохозяйственная техника предприятия в селе Николаевка. Возникшие возгорания оперативно ликвидировали.
Воздушную атаку отразили и в Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Предварительно, люди не пострадали. Информация о последствиях на земле будет уточняться.
Мэр Москвы Сергей Собянин информирует о попытках украинских боевиков вторые сутки атаковать российскую столицу.
