https://crimea.ria.ru/20251225/141-dron-vsu-likvidirovali-za-noch-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1151960924.html

141 дрон ВСУ ликвидировали за ночь над Крымом и другими регионами России

141 дрон ВСУ ликвидировали за ночь над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 25.12.2025

141 дрон ВСУ ликвидировали за ночь над Крымом и другими регионами России

Средства российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили 141 украинский беспилотник над регионами России – в том числе 11 над Крымом и азовским морем. Об этом... РИА Новости Крым, 25.12.2025

2025-12-25T07:16

2025-12-25T07:16

2025-12-25T07:30

новости

крым

азовское море

новости крыма

брянская область

тульская область

калужская область

московская область

республика адыгея

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1e/1137707143_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d00665764623a2a0f3e4d19268ce0758.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили 141 украинский беспилотник над регионами России – в том числе 11 над Крымом и азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Шесть вражеских дронов были ликвидированы над Крымом, пять – над Азовским морем, 62 – над Брянской областью, 12 – над Тульской, 11 – над Калужской, девять – над территорией Московского региона, восемь – над Республикой Адыгея, семь – над Краснодарским краем, шесть – над Ростовской областью, по пять – над Белгородской и Воронежской, четыре – над Курской и еще один беспилотник ВСУ был поражен над Волгоградской областью, перечислили в российском военном ведомстве.В ночь на четверг киевские боевики ударили по порту Темрюк – горят резервуары с нефтепродуктами, огонь охватил около 2000 квадратных метров, сообщили в оперштабе Краснодарского края.Также из-за атаки беспилотников повреждены здания и техника сельхозпредприятия в Щербиновском районе региона – пострадавших нет, повреждения получили несколько производственных зданий и сельскохозяйственная техника предприятия в селе Николаевка. Возникшие возгорания оперативно ликвидировали.Воздушную атаку отразили и в Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Предварительно, люди не пострадали. Информация о последствиях на земле будет уточняться.Мэр Москвы Сергей Собянин информирует о попытках украинских боевиков вторые сутки атаковать российскую столицу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 5 тысяч человек обесточены после удара ВСУ по Запорожской областиВ Севастополе простились с погибшей от атаки ВСУ 15-летней девочкойВСУ атаковали Новую Каховку: один человек погиб и двое госпитализированы

крым

азовское море

брянская область

тульская область

калужская область

московская область

республика адыгея

краснодарский край

ростовская область

белгородская область

воронежская область

курская область

волгоградская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, крым, азовское море, новости крыма, брянская область, тульская область, калужская область, московская область, республика адыгея, краснодарский край, ростовская область, белгородская область, воронежская область, курская область, волгоградская область, пво, вооруженные силы россии, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу