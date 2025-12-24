Рейтинг@Mail.ru
Житель Крыма случайно убил знакомого из ревности - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251224/zhitel-kryma-sluchayno-ubil-znakomogo-iz-revnosti-1151938271.html
Житель Крыма случайно убил знакомого из ревности
Житель Крыма случайно убил знакомого из ревности - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Житель Крыма случайно убил знакомого из ревности
45-летний житель Симферополя из-за ревности ударил знакомого, который упал на камни и умер. Как сообщает в среду прокуратура Крыма, мужчину будут судить за... РИА Новости Крым, 24.12.2025
2025-12-24T11:55
2025-12-24T11:55
прокуратура республики крым
происшествия
суд
новости крыма
убийство
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/01/1121296864_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3a22e28d63ff3b18f4d94cbd83d5164a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. 45-летний житель Симферополя из-за ревности ударил знакомого, который упал на камни и умер. Как сообщает в среду прокуратура Крыма, мужчину будут судить за смертельную неосторожность.По версии следствия, обвиняемый из-за ревности ударил знакомого по лицу, мужчина упал на землю и ударился о камни."В результате, через неделю мужчина умер в больнице", - сказано в сообщении.Уголовное дело открыто по статье о причинении смерти по неосторожности. С обвинительным заключением оно направлено в Железнодорожный районный суд города Симферополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убил из ревности к сожительнице: в Крыму осудили беглого украинцаСевастополец получил 6,5 лет за покушение на убийство из-за ревностиВ Симферополе мужчину обвиняют в убийстве соседа из ревности
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/01/1121296864_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_5a17e9fe1aeab8eb46b09297ce8d3e7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
прокуратура республики крым, происшествия, суд, новости крыма, убийство, крым
Житель Крыма случайно убил знакомого из ревности

Житель Симферополя обвиняется в неосторожном убийстве знакомого из ревности

11:55 24.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичКриминал
Криминал - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. 45-летний житель Симферополя из-за ревности ударил знакомого, который упал на камни и умер. Как сообщает в среду прокуратура Крыма, мужчину будут судить за смертельную неосторожность.
По версии следствия, обвиняемый из-за ревности ударил знакомого по лицу, мужчина упал на землю и ударился о камни.
"В результате, через неделю мужчина умер в больнице", - сказано в сообщении.
Уголовное дело открыто по статье о причинении смерти по неосторожности. С обвинительным заключением оно направлено в Железнодорожный районный суд города Симферополя.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Убил из ревности к сожительнице: в Крыму осудили беглого украинца
Севастополец получил 6,5 лет за покушение на убийство из-за ревности
В Симферополе мужчину обвиняют в убийстве соседа из ревности
 
Прокуратура Республики КрымПроисшествияСудНовости КрымаУбийствоКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:45Для сельского хозяйства Крыма 2025-й стал годом испытаний и суперрекордов
13:38417 тысяч россиян заключили контракты с ВС России в этом году
13:25Почему Крыма и Донбасса нет в украинском варианте мирного плана
13:14Четыре поселка Большой Ялты обесточены
13:08Новости СВО: потери Украины превысили 1400 человек за сутки
12:55Метель в Крыму и штормовой ветер - когда ждать удара стихии
12:38В Севастополе открылась лаборатория нанотехнологий
12:25Армия России освободила Заречное в Запорожской области
12:10Проезд на Ай-Петри со стороны Бахчисарайского района временно закрыт
12:02ВСУ атаковали Новую Каховку: один человек погиб и двое госпитализированы
11:55Житель Крыма случайно убил знакомого из ревности
11:44Проект плана Киева по Украине не содержит пунктов о признании Крыма
11:32Крым стимулирует врачей: молодым медикам обещают миллионы и соцподдержку
11:26Имя военкора Александра Федорчака присвоено школе в Крыму
11:17Сотрудники "Россия сегодня" в Крыму награждены премиями "Журналист года"
11:07Взрыв в Москве - погибшим сотрудникам ДПС было 24 и 25 лет
11:02В Севастополе гонщик на Audi "накатал" на 100 штрафов
10:56Десятилетний рекорд – ученые посчитали магнитные бури 2025 года
10:45В Крыму назначили начальника инспекции по жилищному надзору
10:40Рейд открыт: морской транспорт возобновил работу в Севастополе
Лента новостейМолния