Житель Крыма случайно убил знакомого из ревности
Житель Крыма случайно убил знакомого из ревности
2025-12-24T11:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. 45-летний житель Симферополя из-за ревности ударил знакомого, который упал на камни и умер. Как сообщает в среду прокуратура Крыма, мужчину будут судить за смертельную неосторожность.По версии следствия, обвиняемый из-за ревности ударил знакомого по лицу, мужчина упал на землю и ударился о камни."В результате, через неделю мужчина умер в больнице", - сказано в сообщении.Уголовное дело открыто по статье о причинении смерти по неосторожности. С обвинительным заключением оно направлено в Железнодорожный районный суд города Симферополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убил из ревности к сожительнице: в Крыму осудили беглого украинцаСевастополец получил 6,5 лет за покушение на убийство из-за ревностиВ Симферополе мужчину обвиняют в убийстве соседа из ревности
