https://crimea.ria.ru/20251224/zastroyschikov-snova-budut-shtrafovat-za-sryv-srokov-sdachi-obektov-1151948238.html
Застройщиков снова будут штрафовать за срыв сроков сдачи объектов
Застройщиков снова будут штрафовать за срыв сроков сдачи объектов - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Застройщиков снова будут штрафовать за срыв сроков сдачи объектов
Российские власти договорились не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за срыв сроков сдачи объектов, введенный еще во время пандемии коронавируса и... РИА Новости Крым, 24.12.2025
2025-12-24T16:07
2025-12-24T16:07
2025-12-24T16:09
россия
владимир путин (политик)
новости
штрафы
строительство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/13/1145057673_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7e8e8e851867f3c35e6b577b57a3a2c2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Российские власти договорились не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за срыв сроков сдачи объектов, введенный еще во время пандемии коронавируса и неоднократно продлевавшийся. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами правительства.Путин обратил внимание правительства на необходимость вести системную работу с застройщиками, чтобы они выполняли свои обязательства перед покупателями жилья в намеченные сроки.Впервые мораторий на взыскание неустоек и пеней за нарушение обязательств по передаче строящегося жилья по договорам долевого участия действовал был введен в апреле 2020 года и действовал до конца 2020-го. В 2021 году мораторий не действовал, но был возобновлен в марте 2022 года и с тех пор продлевался на последующие годы, вплоть до конца 2025-го.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/13/1145057673_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3ad96aab6beb0a3d29429262949000a1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин (политик), новости, штрафы, строительство
Застройщиков снова будут штрафовать за срыв сроков сдачи объектов
Власти России не будут продлевать мораторий на штрафы для застройщиков – Путин
16:07 24.12.2025 (обновлено: 16:09 24.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Российские власти договорились не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за срыв сроков сдачи объектов, введенный еще во время пандемии коронавируса и неоднократно продлевавшийся. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами правительства.
"Сейчас ситуация на жилищном рынке уже не требует такой меры поддержки застройщиков. В то же время для покупателей жилья неустойка играет существенную роль, укрепляет гарантии защиты их прав, если получение квартир затягивается. Нынешний мораторий на штрафы за нарушения сроков сдачи объектов истекает 31 декабря, и мы договорились его больше не продлевать", - сказал российский лидер.
Путин обратил внимание правительства на необходимость вести системную работу с застройщиками, чтобы они выполняли свои обязательства перед покупателями жилья в намеченные сроки.
Впервые мораторий на взыскание неустоек и пеней за нарушение обязательств по передаче строящегося жилья по договорам долевого участия действовал был введен в апреле 2020 года и действовал до конца 2020-го. В 2021 году мораторий не действовал, но был возобновлен в марте 2022 года и с тех пор продлевался на последующие годы, вплоть до конца 2025-го.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.