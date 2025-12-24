Рейтинг@Mail.ru
Застройщиков снова будут штрафовать за срыв сроков сдачи объектов
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Российские власти договорились не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за срыв сроков сдачи объектов, введенный еще во время пандемии коронавируса и неоднократно продлевавшийся. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами правительства.Путин обратил внимание правительства на необходимость вести системную работу с застройщиками, чтобы они выполняли свои обязательства перед покупателями жилья в намеченные сроки.Впервые мораторий на взыскание неустоек и пеней за нарушение обязательств по передаче строящегося жилья по договорам долевого участия действовал был введен в апреле 2020 года и действовал до конца 2020-го. В 2021 году мораторий не действовал, но был возобновлен в марте 2022 года и с тех пор продлевался на последующие годы, вплоть до конца 2025-го.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия, владимир путин (политик), новости, штрафы, строительство
16:07 24.12.2025 (обновлено: 16:09 24.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Российские власти договорились не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за срыв сроков сдачи объектов, введенный еще во время пандемии коронавируса и неоднократно продлевавшийся. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами правительства.
"Сейчас ситуация на жилищном рынке уже не требует такой меры поддержки застройщиков. В то же время для покупателей жилья неустойка играет существенную роль, укрепляет гарантии защиты их прав, если получение квартир затягивается. Нынешний мораторий на штрафы за нарушения сроков сдачи объектов истекает 31 декабря, и мы договорились его больше не продлевать", - сказал российский лидер.
Путин обратил внимание правительства на необходимость вести системную работу с застройщиками, чтобы они выполняли свои обязательства перед покупателями жилья в намеченные сроки.
Впервые мораторий на взыскание неустоек и пеней за нарушение обязательств по передаче строящегося жилья по договорам долевого участия действовал был введен в апреле 2020 года и действовал до конца 2020-го. В 2021 году мораторий не действовал, но был возобновлен в марте 2022 года и с тех пор продлевался на последующие годы, вплоть до конца 2025-го.
Лента новостейМолния