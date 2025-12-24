https://crimea.ria.ru/20251224/zastroyschikov-snova-budut-shtrafovat-za-sryv-srokov-sdachi-obektov-1151948238.html

Застройщиков снова будут штрафовать за срыв сроков сдачи объектов

Застройщиков снова будут штрафовать за срыв сроков сдачи объектов - РИА Новости Крым, 24.12.2025

Застройщиков снова будут штрафовать за срыв сроков сдачи объектов

Российские власти договорились не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за срыв сроков сдачи объектов, введенный еще во время пандемии коронавируса и... РИА Новости Крым, 24.12.2025

2025-12-24T16:07

2025-12-24T16:07

2025-12-24T16:09

россия

владимир путин (политик)

новости

штрафы

строительство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/13/1145057673_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7e8e8e851867f3c35e6b577b57a3a2c2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Российские власти договорились не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за срыв сроков сдачи объектов, введенный еще во время пандемии коронавируса и неоднократно продлевавшийся. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами правительства.Путин обратил внимание правительства на необходимость вести системную работу с застройщиками, чтобы они выполняли свои обязательства перед покупателями жилья в намеченные сроки.Впервые мораторий на взыскание неустоек и пеней за нарушение обязательств по передаче строящегося жилья по договорам долевого участия действовал был введен в апреле 2020 года и действовал до конца 2020-го. В 2021 году мораторий не действовал, но был возобновлен в марте 2022 года и с тех пор продлевался на последующие годы, вплоть до конца 2025-го.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), новости, штрафы, строительство