ВСУ атаковали Новую Каховку: один человек погиб и двое госпитализированы - 24.12.2025
ВСУ атаковали Новую Каховку: один человек погиб и двое госпитализированы
ВСУ атаковали Новую Каховку: один человек погиб и двое госпитализированы - РИА Новости Крым, 24.12.2025
ВСУ атаковали Новую Каховку: один человек погиб и двое госпитализированы
В Новой Каховке Херсонской области в результате атаки украинского дрона погиб мирный житель, еще двое с минно-взрывными ранениями попали в больницу.
новая каховка
херсонская область
новости
происшествия
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В Новой Каховке Херсонской области в результате атаки украинского дрона погиб мирный житель, еще двое с минно-взрывными ранениями попали в больницу. Об этом сообщил и.о. главы городского Владимир Оганесов.Оганесов уточнил, что еще два человека с минно-взрывными травмами госпитализированы в Каховскую Центральную районную больницу.Накануне вечером сообщалось, что очередная атака дронов ВСУ на Белгородскую область забрала еще одну мирную жизнь, трое человек ранены, в том числе ребенок.Также вечером во вторник стало известно, что трое мужчин погибли и еще один получил ранения при атаке украинского беспилотника по автомобилю в Белгородской области. FPV-дрон атаковал автомобиль накануне в Волоконовском округе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар возник на предприятии в Тульской области во время атаки дронов ВСУВСУ убили 133 мирных жителя Херсонской области с начала годаОт обстрелов ВСУ погибли 20 мирных россиян
РИА Новости Крым
Новости
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
новая каховка, херсонская область, новости, происшествия, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ атаковали Новую Каховку: один человек погиб и двое госпитализированы

Один мирный житель погиб и двое получили ранения в результате удара ВСУ по Новой Каховке

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В Новой Каховке Херсонской области в результате атаки украинского дрона погиб мирный житель, еще двое с минно-взрывными ранениями попали в больницу. Об этом сообщил и.о. главы городского Владимир Оганесов.
"На территории города Новая Каховка в результате атаки БПЛА поврежден легковой автомобиль. Один мирный житель погиб", – сказано в сообщении.
Оганесов уточнил, что еще два человека с минно-взрывными травмами госпитализированы в Каховскую Центральную районную больницу.
Накануне вечером сообщалось, что очередная атака дронов ВСУ на Белгородскую область забрала еще одну мирную жизнь, трое человек ранены, в том числе ребенок.
Также вечером во вторник стало известно, что трое мужчин погибли и еще один получил ранения при атаке украинского беспилотника по автомобилю в Белгородской области. FPV-дрон атаковал автомобиль накануне в Волоконовском округе.
Новая Каховка, Херсонская область
 
