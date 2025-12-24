ВСУ атаковали Новую Каховку: один человек погиб и двое госпитализированы

https://crimea.ria.ru/20251224/vsu-atakovali-novuyu-kakhovku-odin-chelovek-pogib-i-dvoe-gospitalizirovany-1151938537.html

24.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В Новой Каховке Херсонской области в результате атаки украинского дрона погиб мирный житель, еще двое с минно-взрывными ранениями попали в больницу. Об этом сообщил и.о. главы городского Владимир Оганесов.Оганесов уточнил, что еще два человека с минно-взрывными травмами госпитализированы в Каховскую Центральную районную больницу.Накануне вечером сообщалось, что очередная атака дронов ВСУ на Белгородскую область забрала еще одну мирную жизнь, трое человек ранены, в том числе ребенок.Также вечером во вторник стало известно, что трое мужчин погибли и еще один получил ранения при атаке украинского беспилотника по автомобилю в Белгородской области. FPV-дрон атаковал автомобиль накануне в Волоконовском округе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар возник на предприятии в Тульской области во время атаки дронов ВСУВСУ убили 133 мирных жителя Херсонской области с начала годаОт обстрелов ВСУ погибли 20 мирных россиян

