https://crimea.ria.ru/20251224/vrach-predupredil-ob-opasnostyakh-dlya-malenkikh-detey-za-novogodnim-stolom-1151944240.html
Врач предупредил об опасностях для маленьких детей за новогодним столом
Врач предупредил об опасностях для маленьких детей за новогодним столом - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Врач предупредил об опасностях для маленьких детей за новогодним столом
Потеря бдительности взрослых за праздничным столом может обернуться неприятными последствиями для маленьких детей. Ведь если ребенок по ошибке возьмет не тот... РИА Новости Крым, 24.12.2025
2025-12-24T22:14
2025-12-24T22:14
2025-12-24T22:14
крым
новости крыма
дети
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110860/70/1108607059_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_9a83c85e99375d33c1075adb5df8511f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Потеря бдительности взрослых за праздничным столом может обернуться неприятными последствиями для маленьких детей. Ведь если ребенок по ошибке возьмет не тот стакан и выпьет алкоголь, то результат для него может быть крайне нежелательным. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава РК Марина Шоренко.Если все-таки малыш празднует вместе со взрослыми, тогда на столе не должно быть рюмок и бокалов, добавила Шоренко.В свою очередь заведующая симферопольской станцией скорой медицинской помощи Лидич Прохасько выразила мнение, что для детей стоит организовать отдельный стол со своими блюдами и не хрупкой посудой. Такая мера не только исключит пищевые отравления, но и займет внимание малышей.И добавила, что одним из наиболее опасных продуктов для детского организма являются грибы. Их лучше исключить из рациона. Ранее сообщалось, что в период предпраздничных покупок важно помнить о качестве приобретаемых продуктов питания: какие могут оказаться небезопасными для новогоднего стола.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Морское" мороженое: как в Севастополе делают продукты из водорослейВ Крыму научились делать конфеты из мороженогоСладкий полуостров: какие торты и лакомства придумали в Крыму и для Крыма
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110860/70/1108607059_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_7a38cebd558a1083d710388a19abcd56.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, дети, новый год
Врач предупредил об опасностях для маленьких детей за новогодним столом
Врач предупредил об опасностях для маленьких детей за новогодним столом
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Потеря бдительности взрослых за праздничным столом может обернуться неприятными последствиями для маленьких детей. Ведь если ребенок по ошибке возьмет не тот стакан и выпьет алкоголь, то результат для него может быть крайне нежелательным. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава РК Марина Шоренко.
"Чем меньше ребенок, тем дальше от застолья он должен находиться. Маленькие дети очень подвижны, можно не уследить…., а даже 20 грамм той же водки могут привести к коматозному состоянию или даже летальному исходу", – отметила психиатр-нарколог.
Если все-таки малыш празднует вместе со взрослыми, тогда на столе не должно быть рюмок и бокалов, добавила Шоренко.
В свою очередь заведующая симферопольской станцией скорой медицинской помощи Лидич Прохасько выразила мнение, что для детей стоит организовать отдельный стол со своими блюдами и не хрупкой посудой. Такая мера не только исключит пищевые отравления, но и займет внимание малышей.
"Детским меню родители должны озаботиться заранее. Естественно, исключив из него тяжелые и сложные блюда. Сервировка соответствующая – никакого стекла и хрусталя. И главное – творческий подход. Тогда дети будут заняты. Не будет соблазна попробовать чего-то запретного со взрослого стола", – сказала медик.
И добавила, что одним из наиболее опасных продуктов для детского организма являются грибы. Их лучше исключить из рациона.
Ранее сообщалось, что в период предпраздничных покупок важно помнить
о качестве приобретаемых продуктов питания: какие могут оказаться небезопасными для новогоднего стола.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: