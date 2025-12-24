https://crimea.ria.ru/20251224/vrach-predupredil-ob-opasnostyakh-dlya-malenkikh-detey-za-novogodnim-stolom-1151944240.html

Врач предупредил об опасностях для маленьких детей за новогодним столом

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Потеря бдительности взрослых за праздничным столом может обернуться неприятными последствиями для маленьких детей. Ведь если ребенок по ошибке возьмет не тот стакан и выпьет алкоголь, то результат для него может быть крайне нежелательным. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава РК Марина Шоренко.Если все-таки малыш празднует вместе со взрослыми, тогда на столе не должно быть рюмок и бокалов, добавила Шоренко.В свою очередь заведующая симферопольской станцией скорой медицинской помощи Лидич Прохасько выразила мнение, что для детей стоит организовать отдельный стол со своими блюдами и не хрупкой посудой. Такая мера не только исключит пищевые отравления, но и займет внимание малышей.И добавила, что одним из наиболее опасных продуктов для детского организма являются грибы. Их лучше исключить из рациона. Ранее сообщалось, что в период предпраздничных покупок важно помнить о качестве приобретаемых продуктов питания: какие могут оказаться небезопасными для новогоднего стола.

