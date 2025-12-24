Рейтинг@Mail.ru
Врач предупредил об опасностях для маленьких детей за новогодним столом - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251224/vrach-predupredil-ob-opasnostyakh-dlya-malenkikh-detey-za-novogodnim-stolom-1151944240.html
Врач предупредил об опасностях для маленьких детей за новогодним столом
Врач предупредил об опасностях для маленьких детей за новогодним столом - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Врач предупредил об опасностях для маленьких детей за новогодним столом
Потеря бдительности взрослых за праздничным столом может обернуться неприятными последствиями для маленьких детей. Ведь если ребенок по ошибке возьмет не тот... РИА Новости Крым, 24.12.2025
2025-12-24T22:14
2025-12-24T22:14
крым
новости крыма
дети
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110860/70/1108607059_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_9a83c85e99375d33c1075adb5df8511f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Потеря бдительности взрослых за праздничным столом может обернуться неприятными последствиями для маленьких детей. Ведь если ребенок по ошибке возьмет не тот стакан и выпьет алкоголь, то результат для него может быть крайне нежелательным. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава РК Марина Шоренко.Если все-таки малыш празднует вместе со взрослыми, тогда на столе не должно быть рюмок и бокалов, добавила Шоренко.В свою очередь заведующая симферопольской станцией скорой медицинской помощи Лидич Прохасько выразила мнение, что для детей стоит организовать отдельный стол со своими блюдами и не хрупкой посудой. Такая мера не только исключит пищевые отравления, но и займет внимание малышей.И добавила, что одним из наиболее опасных продуктов для детского организма являются грибы. Их лучше исключить из рациона. Ранее сообщалось, что в период предпраздничных покупок важно помнить о качестве приобретаемых продуктов питания: какие могут оказаться небезопасными для новогоднего стола.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Морское" мороженое: как в Севастополе делают продукты из водорослейВ Крыму научились делать конфеты из мороженогоСладкий полуостров: какие торты и лакомства придумали в Крыму и для Крыма
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110860/70/1108607059_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_7a38cebd558a1083d710388a19abcd56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, дети, новый год
Врач предупредил об опасностях для маленьких детей за новогодним столом

Врач предупредил об опасностях для маленьких детей за новогодним столом

22:14 24.12.2025
 
© Fotolia/ BlueOrange StudioНовогодний стол. Архивное фото
Новогодний стол. Архивное фото
© Fotolia/ BlueOrange Studio
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Потеря бдительности взрослых за праздничным столом может обернуться неприятными последствиями для маленьких детей. Ведь если ребенок по ошибке возьмет не тот стакан и выпьет алкоголь, то результат для него может быть крайне нежелательным. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава РК Марина Шоренко.

"Чем меньше ребенок, тем дальше от застолья он должен находиться. Маленькие дети очень подвижны, можно не уследить…., а даже 20 грамм той же водки могут привести к коматозному состоянию или даже летальному исходу", – отметила психиатр-нарколог.

Если все-таки малыш празднует вместе со взрослыми, тогда на столе не должно быть рюмок и бокалов, добавила Шоренко.
В свою очередь заведующая симферопольской станцией скорой медицинской помощи Лидич Прохасько выразила мнение, что для детей стоит организовать отдельный стол со своими блюдами и не хрупкой посудой. Такая мера не только исключит пищевые отравления, но и займет внимание малышей.

"Детским меню родители должны озаботиться заранее. Естественно, исключив из него тяжелые и сложные блюда. Сервировка соответствующая – никакого стекла и хрусталя. И главное – творческий подход. Тогда дети будут заняты. Не будет соблазна попробовать чего-то запретного со взрослого стола", – сказала медик.

И добавила, что одним из наиболее опасных продуктов для детского организма являются грибы. Их лучше исключить из рациона.
Ранее сообщалось, что в период предпраздничных покупок важно помнить о качестве приобретаемых продуктов питания: какие могут оказаться небезопасными для новогоднего стола.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Морское" мороженое: как в Севастополе делают продукты из водорослей
В Крыму научились делать конфеты из мороженого
Сладкий полуостров: какие торты и лакомства придумали в Крыму и для Крыма
 
КрымНовости КрымадетиНовый год
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:49У экс-замглавы Ростовской области и его зама изъяли имущество на 600 млн
22:14Врач предупредил об опасностях для маленьких детей за новогодним столом
21:43Рекордный рост: почему туристы выбрали Крым в 2025 году
21:31Самое большое Солнце осветит Землю в начале января
21:09К чему готовятся в Киеве под предлогом проведения выборов – мнение
20:51Беспилотник сбили над Крымом
20:36В Красногвардейском районе Крыма решили вопрос с водой
20:19Массовое отравление в доме престарелых – задержан гендиректор
20:06Путин поручил сделать спортивные соревнования для детей бесплатными
19:37Севастополь признан самым "умным" и безопасным городом в России
19:22Бюджетникам в России выделили дополнительно 9,5 млрд на повышение зарплат
19:06На ж/д вокзале в Севастополе еду готовили с нарушениями
18:44В Крыму хотят снизить ставку по льготным кредитам для аграриев
18:13Пожар в центре Ялты – что известно
18:00В Россию пришли 50-градусные морозы
17:48Путин вручил госнаграды выдающимся россиянам
17:42Почти 5 тысяч человек обесточены после удара ВСУ по Запорожской области
17:26С 2026 года выписка из ЕГРН будет единым документом об учете в налоговой
17:04В Севастополе простились с погибшей от атаки ВСУ 15-летней девочкой
16:54Как будет работать общественный транспорт Симферополя в новогоднюю ночь
Лента новостейМолния