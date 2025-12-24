https://crimea.ria.ru/20251224/vlasti-kryma-vydelili-150-mln-rubley-na-lgotnye-zaymy-dlya-promyshlennikov-1151944455.html

Власти Крыма выделили 150 млн рублей на льготные займы для промышленников

Власти Крыма выделили 150 млн рублей на льготные займы для промышленников - РИА Новости Крым, 24.12.2025

Власти Крыма выделили 150 млн рублей на льготные займы для промышленников

Правительство Крыма дополнительно направило 150 миллионов рублей на финансирование регионального фонда развития промышленности, сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 24.12.2025

2025-12-24T14:13

2025-12-24T14:13

2025-12-24T14:13

сергей аксенов

совет министров рк

крым

новости крыма

промышленность в крыму

финансирование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0f/1141095636_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_289ff3bf3f60169250eeb397694fa9ab.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Правительство Крыма дополнительно направило 150 миллионов рублей на финансирование регионального фонда развития промышленности, сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, с учетом дополнительного финансирования общая капитализация фонда с момента его создания в 2019 году превысила 1,26 млрд рублей.Как отметил Аксенов, в этом году льготные займы получили девять крымских промышленных предприятий на общую сумму 262 млн рублей. Всего за время работы фонда было выдано 82 займа на сумму около 1,5 млрд рублей."Докапитализация Крымского регионального фонда развития промышленности остается одним из наиболее эффективных инструментов поддержки предприятий полуострова. Фонд помогает компаниям оперативно обновлять оборудование, реализовывать инвестпроекты и наращивать темпы производства, способствует поступательному развитию экономики региона", - добавил глава республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, совет министров рк, крым, новости крыма, промышленность в крыму, финансирование