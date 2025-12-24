Рейтинг@Mail.ru
Власти Крыма выделили 150 млн рублей на льготные займы для промышленников - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Власти Крыма выделили 150 млн рублей на льготные займы для промышленников
Власти Крыма выделили 150 млн рублей на льготные займы для промышленников - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Власти Крыма выделили 150 млн рублей на льготные займы для промышленников
Правительство Крыма дополнительно направило 150 миллионов рублей на финансирование регионального фонда развития промышленности, сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 24.12.2025
2025-12-24T14:13
2025-12-24T14:13
сергей аксенов, совет министров рк, крым, новости крыма, промышленность в крыму, финансирование
Власти Крыма выделили 150 млн рублей на льготные займы для промышленников

В Крыму дополнительно выделили 150 млн рублей на льготные кредиты для промышленности

14:13 24.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание Совета министров республики Крым
Здание Совета министров республики Крым - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Правительство Крыма дополнительно направило 150 миллионов рублей на финансирование регионального фонда развития промышленности, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Выделенные средства будут предоставлены как льготные займы предприятиям региона на реализацию перспективных инвестиционных проектов", – написал руководитель региона в своем канале в MAX.
По его словам, с учетом дополнительного финансирования общая капитализация фонда с момента его создания в 2019 году превысила 1,26 млрд рублей.
Как отметил Аксенов, в этом году льготные займы получили девять крымских промышленных предприятий на общую сумму 262 млн рублей. Всего за время работы фонда было выдано 82 займа на сумму около 1,5 млрд рублей.
"Докапитализация Крымского регионального фонда развития промышленности остается одним из наиболее эффективных инструментов поддержки предприятий полуострова. Фонд помогает компаниям оперативно обновлять оборудование, реализовывать инвестпроекты и наращивать темпы производства, способствует поступательному развитию экономики региона", - добавил глава республики.
Сергей АксеновСовет министров РККрымНовости КрымаПромышленность в КрымуФинансирование
 
