Виноделы Севастополя получили 740 миллионов господдержки в этом году

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В 2025 году винодельческие и виноградарские предприятия Севастополя получили суммарно 740 миллионов рублей господдержки, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, средства были направлены на закладку новых виноградников, приобретение российских саженцев, работы по уходу, установку шпалер и закупку оборудования.Ранее глава региона сообщал, что в этом году в Севастополе заложено 264 гектара новых виноградников, что на 20% больше плановых показателей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Курс на развитие – в России приняли изменения для винодельческой отраслиСевастопольский стиль: как в регионе создают уникальные винаКак закон о регулировании виноделия в России повлиял на отрасль

