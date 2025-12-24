Рейтинг@Mail.ru
Виноделы Севастополя получили 740 миллионов господдержки в этом году - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251224/vinodely-sevastopolya-poluchili-740-millionov-gospodderzhki-v-etom-godu-1151947578.html
Виноделы Севастополя получили 740 миллионов господдержки в этом году
Виноделы Севастополя получили 740 миллионов господдержки в этом году - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Виноделы Севастополя получили 740 миллионов господдержки в этом году
В 2025 году винодельческие и виноградарские предприятия Севастополя получили суммарно 740 миллионов рублей господдержки, сообщает губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 24.12.2025
2025-12-24T15:56
2025-12-24T15:56
севастополь
михаил развожаев
виноделие в крыму
виноградники
виноделие
субсидии
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/01/1150602923_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e48f9fb12aa91f9639269b711c8da4cc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В 2025 году винодельческие и виноградарские предприятия Севастополя получили суммарно 740 миллионов рублей господдержки, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, средства были направлены на закладку новых виноградников, приобретение российских саженцев, работы по уходу, установку шпалер и закупку оборудования.Ранее глава региона сообщал, что в этом году в Севастополе заложено 264 гектара новых виноградников, что на 20% больше плановых показателей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Курс на развитие – в России приняли изменения для винодельческой отраслиСевастопольский стиль: как в регионе создают уникальные винаКак закон о регулировании виноделия в России повлиял на отрасль
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/01/1150602923_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ceb8753089faf5a89f92686090c2bdeb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, виноделие в крыму, виноградники, виноделие, субсидии, новости севастополя
Виноделы Севастополя получили 740 миллионов господдержки в этом году

Винодельческие и виноградарские предприятия Севастополя получили 740 млн господдержки

15:56 24.12.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевВиноградник
Виноградник
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В 2025 году винодельческие и виноградарские предприятия Севастополя получили суммарно 740 миллионов рублей господдержки, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, средства были направлены на закладку новых виноградников, приобретение российских саженцев, работы по уходу, установку шпалер и закупку оборудования.

"На поддержку севастопольских виноделов в 2026 году предусмотрено более 500 млн рублей. Государственная поддержка позволит создать новые рабочие места, увеличит приток налогов в региональный бюджет и еще больше усилит позицию севастопольских вин на российском рынке", – написал Развожаев в Telegram.

Ранее глава региона сообщал, что в этом году в Севастополе заложено 264 гектара новых виноградников, что на 20% больше плановых показателей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Курс на развитие – в России приняли изменения для винодельческой отрасли
Севастопольский стиль: как в регионе создают уникальные вина
Как закон о регулировании виноделия в России повлиял на отрасль
 
СевастопольМихаил РазвожаевВиноделие в КрымуВиноградникиВиноделиеСубсидииНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:26С 2026 года выписка из ЕГРН будет единым документом об учете в налоговой
17:04В Севастополе простились с погибшей от атаки ВСУ 15-летней девочкой
16:54Как будет работать общественный транспорт Симферополя в новогоднюю ночь
16:38ФСБ предотвратила взрыв на нефтепроводе "Транснефти"
16:24В Крым до конца года передадут 30 новых автобусов повышенной вместимости
16:15Похитители Рождества: на Украине 7 января отметят день программиста
16:12В России расширили список жизненно необходимых лекарств
16:07Застройщиков снова будут штрафовать за срыв сроков сдачи объектов
15:56Виноделы Севастополя получили 740 миллионов господдержки в этом году
15:46В Астрахани задержали 13-летнего подростка за подготовку терактов
15:36В Евпатории трое парней избили мужчину
15:22Путин поручил кабмину найти решение для поддержки многодетных семей
15:11Состояние финансов позволяет обеспечивать расходы на оборону – Путин
14:57На сельхозземлях можно будет строить винодельни и гостиницы - закон
14:55На Крым идет снежный шторм - энергетики в режиме повышенной готовности
14:45Какие крымские города лидируют по вызовам скорой помощи в Новый год
14:33Инфляция в Крыму в ноябре: какие продукты менялись в цене
14:20Новогоднюю елку из лодок и якорей установили в Судаке
14:13Власти Крыма выделили 150 млн рублей на льготные займы для промышленников
13:56Как накрыть новогодний стол без риска для здоровья
Лента новостейМолния