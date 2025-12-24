В Севастополе простились с погибшей от атаки ВСУ 15-летней девочкой
17:04 24.12.2025 (обновлено: 17:07 24.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе в храме в честь Архистратига Божия Михаила прошло отпевание 15-летней Арины, которая погибла в результате атаки ВСУ на город, сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Вечером 30 ноября в парке Победы в Севастополе 15-летняя Арина была ранена осколками сбитой воздушной цели. Ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, где за ее жизнь несколько дней боролись врачи. Девочке провели ряд сложнейших операций. После стабилизации состояния пострадавшую смогли отправить в Москву бортом МЧС России с опытной командой врачей и медсестер Федерального центра медицины катастроф и реанимобилем на борту. Утром 6 декабря спецборт прибыл в столицу. 18 числа стало известно, что несмотря на старания врачей девочка скончалась.
По словам Развожаева, на службе кроме родных, близких и друзей были простые севастопольцы.
"Нет сильнее горя, чем потеря ребенка. Нет большей боли, чем провожать в путь того, кто только начинал жить. Мои самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Арины. Севастополь скорбит вместе с вами. Вечная память Арине", – написал глава города.
