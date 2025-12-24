https://crimea.ria.ru/20251224/v-sevastopole-otkrylas-laboratoriya-nanotekhnologiy-1151940461.html
В Севастополе открылась лаборатория нанотехнологий
В Севастополе открылась лаборатория нанотехнологий - РИА Новости Крым, 24.12.2025
В Севастополе открылась лаборатория нанотехнологий
На базе Севастопольского государственного университета открылся филиал Малой академии наук с лабораторией новых материалов и нанотехнологий для... РИА Новости Крым, 24.12.2025
2025-12-24T12:38
2025-12-24T12:38
2025-12-24T12:38
севастополь
новости севастополя
севастопольский государственный университет (севгу)
наука и технологии
михаил развожаев
малая академия наук
образование в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/18/1151940348_18:0:822:452_1920x0_80_0_0_69f6ab91dffb1721c7bb3e6a64db850f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. На базе Севастопольского государственного университета открылся филиал Малой академии наук с лабораторией новых материалов и нанотехнологий для старшеклассников. Об этом сообщил в среду губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Высокотехнологичная лаборатория оснащена Малой академией наук. Работать с талантливыми старшеклассниками будут ведущие преподаватели и ученые Севастопольского государственного университета, уточнил губернатор."В формате дополнительного образования ребята смогут знакомиться с новыми технологиями в химии, нанотехнологиями, работать на сложном лабораторном оборудовании и даже разрабатывать собственные проекты", - уточнил он.По словам Развожаева, занятия рассчитаны на учеников 8–11 классов, они уже начались, но набор в группы еще продолжается. В перспективе школьники имеют шанс участвовать в больших проектах, поскольку разработки научно-образовательного центра уже сейчас применяются в космических технологиях и на оборонных предприятиях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школьники Севастополя устроились в ИТ-Центр ПСБ на летнюю работуНа базе СевГУ появится кампус мирового уровня – РазвожаевКакие специальности выбирают абитуриенты в Крыму
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/18/1151940348_119:0:722:452_1920x0_80_0_0_5172326d09b5188d739ca3dce18ce8f6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, севастопольский государственный университет (севгу), наука и технологии, михаил развожаев, малая академия наук, образование в крыму и севастополе
В Севастополе открылась лаборатория нанотехнологий
На базе Севастопольского университета открылась лаборатория нанотехнологий
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. На базе Севастопольского государственного университета открылся филиал Малой академии наук с лабораторией новых материалов и нанотехнологий для старшеклассников. Об этом сообщил в среду губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Лаборатория новых материалов и нанотехнологий" – это новое научное пространство для школьников, расположенное в научно-образовательном центре "Перспективные технологии и материалы" на улице Курчатова, 7", – проинформировал Развожаев в своем Telegram-канале.
Высокотехнологичная лаборатория оснащена Малой академией наук. Работать с талантливыми старшеклассниками будут ведущие преподаватели и ученые Севастопольского государственного университета, уточнил губернатор.
"В формате дополнительного образования ребята смогут знакомиться с новыми технологиями в химии, нанотехнологиями, работать на сложном лабораторном оборудовании и даже разрабатывать собственные проекты", - уточнил он.
По словам Развожаева, занятия рассчитаны на учеников 8–11 классов, они уже начались, но набор в группы еще продолжается. В перспективе школьники имеют шанс участвовать в больших проектах, поскольку разработки научно-образовательного центра уже сейчас применяются в космических технологиях и на оборонных предприятиях.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: