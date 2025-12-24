Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе открылась лаборатория нанотехнологий - РИА Новости Крым, 24.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251224/v-sevastopole-otkrylas-laboratoriya-nanotekhnologiy-1151940461.html
В Севастополе открылась лаборатория нанотехнологий
В Севастополе открылась лаборатория нанотехнологий - РИА Новости Крым, 24.12.2025
В Севастополе открылась лаборатория нанотехнологий
На базе Севастопольского государственного университета открылся филиал Малой академии наук с лабораторией новых материалов и нанотехнологий для... РИА Новости Крым, 24.12.2025
2025-12-24T12:38
2025-12-24T12:38
севастополь
новости севастополя
севастопольский государственный университет (севгу)
наука и технологии
михаил развожаев
малая академия наук
образование в крыму и севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. На базе Севастопольского государственного университета открылся филиал Малой академии наук с лабораторией новых материалов и нанотехнологий для старшеклассников. Об этом сообщил в среду губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Высокотехнологичная лаборатория оснащена Малой академией наук. Работать с талантливыми старшеклассниками будут ведущие преподаватели и ученые Севастопольского государственного университета, уточнил губернатор."В формате дополнительного образования ребята смогут знакомиться с новыми технологиями в химии, нанотехнологиями, работать на сложном лабораторном оборудовании и даже разрабатывать собственные проекты", - уточнил он.По словам Развожаева, занятия рассчитаны на учеников 8–11 классов, они уже начались, но набор в группы еще продолжается. В перспективе школьники имеют шанс участвовать в больших проектах, поскольку разработки научно-образовательного центра уже сейчас применяются в космических технологиях и на оборонных предприятиях.
севастополь
севастополь, новости севастополя, севастопольский государственный университет (севгу), наука и технологии, михаил развожаев, малая академия наук, образование в крыму и севастополе
В Севастополе открылась лаборатория нанотехнологий

На базе Севастопольского университета открылась лаборатория нанотехнологий

12:38 24.12.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе открылась лаборатория нанотехнологий
В Севастополе открылась лаборатория нанотехнологий
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. На базе Севастопольского государственного университета открылся филиал Малой академии наук с лабораторией новых материалов и нанотехнологий для старшеклассников. Об этом сообщил в среду губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Лаборатория новых материалов и нанотехнологий" – это новое научное пространство для школьников, расположенное в научно-образовательном центре "Перспективные технологии и материалы" на улице Курчатова, 7", – проинформировал Развожаев в своем Telegram-канале.
Высокотехнологичная лаборатория оснащена Малой академией наук. Работать с талантливыми старшеклассниками будут ведущие преподаватели и ученые Севастопольского государственного университета, уточнил губернатор.
"В формате дополнительного образования ребята смогут знакомиться с новыми технологиями в химии, нанотехнологиями, работать на сложном лабораторном оборудовании и даже разрабатывать собственные проекты", - уточнил он.
По словам Развожаева, занятия рассчитаны на учеников 8–11 классов, они уже начались, но набор в группы еще продолжается. В перспективе школьники имеют шанс участвовать в больших проектах, поскольку разработки научно-образовательного центра уже сейчас применяются в космических технологиях и на оборонных предприятиях.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Школьники Севастополя устроились в ИТ-Центр ПСБ на летнюю работу
На базе СевГУ появится кампус мирового уровня – Развожаев
Какие специальности выбирают абитуриенты в Крыму
 
СевастопольНовости СевастополяСевастопольский государственный университет (СевГУ)Наука и технологииМихаил РазвожаевМалая академия наукОбразование в Крыму и Севастополе
 
