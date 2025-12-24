https://crimea.ria.ru/20251224/v-sevastopole-otkrylas-laboratoriya-nanotekhnologiy-1151940461.html

В Севастополе открылась лаборатория нанотехнологий

В Севастополе открылась лаборатория нанотехнологий - РИА Новости Крым, 24.12.2025

В Севастополе открылась лаборатория нанотехнологий

На базе Севастопольского государственного университета открылся филиал Малой академии наук с лабораторией новых материалов и нанотехнологий

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. На базе Севастопольского государственного университета открылся филиал Малой академии наук с лабораторией новых материалов и нанотехнологий для старшеклассников. Об этом сообщил в среду губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Высокотехнологичная лаборатория оснащена Малой академией наук. Работать с талантливыми старшеклассниками будут ведущие преподаватели и ученые Севастопольского государственного университета, уточнил губернатор."В формате дополнительного образования ребята смогут знакомиться с новыми технологиями в химии, нанотехнологиями, работать на сложном лабораторном оборудовании и даже разрабатывать собственные проекты", - уточнил он.По словам Развожаева, занятия рассчитаны на учеников 8–11 классов, они уже начались, но набор в группы еще продолжается. В перспективе школьники имеют шанс участвовать в больших проектах, поскольку разработки научно-образовательного центра уже сейчас применяются в космических технологиях и на оборонных предприятиях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школьники Севастополя устроились в ИТ-Центр ПСБ на летнюю работуНа базе СевГУ появится кампус мирового уровня – РазвожаевКакие специальности выбирают абитуриенты в Крыму

