В Россию пришли 50-градусные морозы

В Россию пришли 50-градусные морозы

2025-12-24T18:00

2025-12-24T18:00

2025-12-24T18:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. В Якутии ударили рекордные морозы, в некоторых районах столбики термометров опустились до -55 градусов. Об этом свидетельствуют данные сайтов прогноза погоды и сообщения местных жителей в соцсетях.По словам якутов, сейчас регион накрыла непогода. Метель сопровождается штормовым ветром. Согласно данным синоптиков, раньше 50-градусные значения были ночными. Теперь — в период самого короткого светового дня — они стали круглосуточными."То есть в течение суток температура остается ниже −50. Такое явление фиксируется на большой территории — в разных улусах самого холодного региона в мире", - отмечают специалисты.Опускается температура и на юге страны. По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни в связи с прохождением системы фронтальных разделов в Крыму ожидаются сложные погодные условия: снег, мокрый снег, ночью 27 декабря и днем 28 декабря очень сильные осадки, метель.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зима возьмет свое: погода на неделю для КрымаСевастополь и Симферополь в топе самых теплых мест в РоссииГлобальное потепление превратит Крым в остров – прогноз ученого

