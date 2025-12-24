Рейтинг@Mail.ru
В Россию пришли 50-градусные морозы - РИА Новости Крым, 24.12.2025
В Россию пришли 50-градусные морозы
В Россию пришли 50-градусные морозы - РИА Новости Крым, 24.12.2025
В Россию пришли 50-градусные морозы
В Якутии ударили рекордные морозы, в некоторых районах столбики термометров опустились до -55 градусов. Об этом свидетельствуют данные сайтов прогноза погоды и... РИА Новости Крым, 24.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. В Якутии ударили рекордные морозы, в некоторых районах столбики термометров опустились до -55 градусов. Об этом свидетельствуют данные сайтов прогноза погоды и сообщения местных жителей в соцсетях.По словам якутов, сейчас регион накрыла непогода. Метель сопровождается штормовым ветром. Согласно данным синоптиков, раньше 50-градусные значения были ночными. Теперь — в период самого короткого светового дня — они стали круглосуточными."То есть в течение суток температура остается ниже −50. Такое явление фиксируется на большой территории — в разных улусах самого холодного региона в мире", - отмечают специалисты.Опускается температура и на юге страны. По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни в связи с прохождением системы фронтальных разделов в Крыму ожидаются сложные погодные условия: снег, мокрый снег, ночью 27 декабря и днем 28 декабря очень сильные осадки, метель.
В Россию пришли 50-градусные морозы

Якутию накрыли 50-градусные морозы и сильная метель

18:00 24.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. В Якутии ударили рекордные морозы, в некоторых районах столбики термометров опустились до -55 градусов. Об этом свидетельствуют данные сайтов прогноза погоды и сообщения местных жителей в соцсетях.
По словам якутов, сейчас регион накрыла непогода. Метель сопровождается штормовым ветром.

"Сильнейший ветер завалил дверь снегом в Якутии. В Булунском улусе уже третий день бушует сильная пурга", - делятся жители в местных ТГ-каналах.

Согласно данным синоптиков, раньше 50-градусные значения были ночными. Теперь — в период самого короткого светового дня — они стали круглосуточными.
"То есть в течение суток температура остается ниже −50. Такое явление фиксируется на большой территории — в разных улусах самого холодного региона в мире", - отмечают специалисты.
Опускается температура и на юге страны. По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни в связи с прохождением системы фронтальных разделов в Крыму ожидаются сложные погодные условия: снег, мокрый снег, ночью 27 декабря и днем 28 декабря очень сильные осадки, метель.
