https://crimea.ria.ru/20251224/v-rossii-rasshirili-spisok-zhiznenno-neobkhodimykh-lekarstv-1151948063.html
В России расширили список жизненно необходимых лекарств
В России расширили список жизненно необходимых лекарств - РИА Новости Крым, 24.12.2025
В России расширили список жизненно необходимых лекарств
Правительство расширило перечень жизненно важных и важнейших лекарственных препаратов, добавив в него 18 позиций. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости Крым, 24.12.2025
2025-12-24T16:12
2025-12-24T16:12
2025-12-24T16:12
новости
михаил мишустин
правительство россии
закон и право
здравоохранение в россии
здоровье
лекарства
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/10/1147993069_0:6:1280:726_1920x0_80_0_0_fb4445e88bd700ac43f3e37bbf2ac5bd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Правительство расширило перечень жизненно важных и важнейших лекарственных препаратов, добавив в него 18 позиций. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время пленарного заседания конгресса "Национальное здравоохранение" заявила, что более 8 миллионов россиян с тяжелыми диагнозами бесплатно получают дорогостоящие лекарства за счет федерального бюджета и более 6 миллионов – в рамках системы обязательного медицинского страхования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал закон о создании перечня стратегически значимых лекарств"Лекарственное опьянение": в Крыму разъяснили поправки к новому законуЛечение БАДами: минздрав разработал порядок назначения биодобавок
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/10/1147993069_153:0:1128:731_1920x0_80_0_0_7bbc65cda66e442dea63a5abea185306.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, михаил мишустин, правительство россии, закон и право, здравоохранение в россии, здоровье, лекарства
В России расширили список жизненно необходимых лекарств
В России расширили список жизненно необходимых лекарств на 18 наименований – правительство