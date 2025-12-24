Рейтинг@Mail.ru
В России расширили список жизненно необходимых лекарств - РИА Новости Крым, 24.12.2025
В России расширили список жизненно необходимых лекарств
В России расширили список жизненно необходимых лекарств - РИА Новости Крым, 24.12.2025
В России расширили список жизненно необходимых лекарств
Правительство расширило перечень жизненно важных и важнейших лекарственных препаратов, добавив в него 18 позиций. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости Крым, 24.12.2025
2025-12-24T16:12
2025-12-24T16:12
новости
михаил мишустин
правительство россии
закон и право
здравоохранение в россии
здоровье
лекарства
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Правительство расширило перечень жизненно важных и важнейших лекарственных препаратов, добавив в него 18 позиций. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время пленарного заседания конгресса "Национальное здравоохранение" заявила, что более 8 миллионов россиян с тяжелыми диагнозами бесплатно получают дорогостоящие лекарства за счет федерального бюджета и более 6 миллионов – в рамках системы обязательного медицинского страхования.
новости, михаил мишустин, правительство россии, закон и право, здравоохранение в россии, здоровье, лекарства
В России расширили список жизненно необходимых лекарств

В России расширили список жизненно необходимых лекарств на 18 наименований – правительство

16:12 24.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Правительство расширило перечень жизненно важных и важнейших лекарственных препаратов, добавив в него 18 позиций. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Регулярно обновляем этот список. В начале текущего года его расширили еще на 18 новых наименований. Сегодня добавим еще восемь, которые применяются при лечении анемии, нитропении, рецидивирующего перикардита, туберкулеза, различных злокачественных образований", – цитирует Мишустина РИА Новости.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время пленарного заседания конгресса "Национальное здравоохранение" заявила, что более 8 миллионов россиян с тяжелыми диагнозами бесплатно получают дорогостоящие лекарства за счет федерального бюджета и более 6 миллионов – в рамках системы обязательного медицинского страхования.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин подписал закон о создании перечня стратегически значимых лекарств
"Лекарственное опьянение": в Крыму разъяснили поправки к новому закону
Лечение БАДами: минздрав разработал порядок назначения биодобавок
 
НовостиМихаил МишустинПравительство РоссииЗакон и правоЗдравоохранение в РоссииЗдоровьеЛекарства
 
