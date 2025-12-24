https://crimea.ria.ru/20251224/v-rossii-rasshirili-spisok-zhiznenno-neobkhodimykh-lekarstv-1151948063.html

В России расширили список жизненно необходимых лекарств

В России расширили список жизненно необходимых лекарств - РИА Новости Крым, 24.12.2025

В России расширили список жизненно необходимых лекарств

Правительство расширило перечень жизненно важных и важнейших лекарственных препаратов, добавив в него 18 позиций. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил...

2025-12-24T16:12

2025-12-24T16:12

2025-12-24T16:12

новости

михаил мишустин

правительство россии

закон и право

здравоохранение в россии

здоровье

лекарства

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Правительство расширило перечень жизненно важных и важнейших лекарственных препаратов, добавив в него 18 позиций. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время пленарного заседания конгресса "Национальное здравоохранение" заявила, что более 8 миллионов россиян с тяжелыми диагнозами бесплатно получают дорогостоящие лекарства за счет федерального бюджета и более 6 миллионов – в рамках системы обязательного медицинского страхования.

2025

Новости

новости, михаил мишустин, правительство россии, закон и право, здравоохранение в россии, здоровье, лекарства