В Крыму хотят снизить ставку по льготным кредитам для аграриев
https://crimea.ria.ru/20251224/v-krymu-khotyat-snizit-stavku-po-lgotnym-kreditam-dlya-agrariev-1151946297.html
В Крыму хотят снизить ставку по льготным кредитам для аграриев
В Крыму хотят снизить ставку по льготным кредитам для аграриев - РИА Новости Крым, 24.12.2025
В Крыму хотят снизить ставку по льготным кредитам для аграриев
В Крыму в 2026 году планируют увеличивать площади под виноградниками и снизить ставку по льготному кредитованию аграриев. О том, какие планы строят и что... РИА Новости Крым, 24.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В Крыму в 2026 году планируют увеличивать площади под виноградниками и снизить ставку по льготному кредитованию аграриев. О том, какие планы строят и что сделают однозначно, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.По словам Кратюка, в 2026 году заложат 700 гектаров садов и и 1000 гектаров виноградников. "Это аксиома, от которой никто никогда не уйдет. Будем двигаться именно в этом направлении", – сказал гость эфира.Что касается прогнозов касательно урожая культур, то здесь, по словам Кратюка, ориентируются как минимум на полтора миллиона тонн.По словам Кратюка, для Крыма эти показатели принципиально важны, учитывая ориентир на экспорт и в 2026 году. "Мы понимаем, что это наша возможность заработать деньги для отрасли", – отметил спикер.Прорывным направлением, по словам министра, в 2026 году должна стать аквакультура, где объемы производства увеличатся. Для этого конкретным предприятиям, занятым в отрасли, будут выделены средства из республиканских, сказал Кратюк.Не будет падать и производство ягоды в 2026 году, больше того, есть планы прироста, отметил министр.Помимо непосредственно показателей развития сельского хозяйства, в будущем году планируется увеличить поддержку аграриев, подчеркнул Кратюк.По его словам, в 2025 году на льготное кредитование аграриев республика потратила 145 миллионов рублей, и в 2026 сумма будет не меньше.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:840 миллионов рублей выделили в Крыму на поддержку растениеводстваВ Крыму 39 тысяч га бесхозных сельхозземель вернули муниципалитетамНа поддержку аграриев Крыма выделят еще 160 миллионов рублей
сады крыма, крым, урожай в крыму, сельское хозяйство, денис кратюк, новости крыма, продовольственная безопасность крыма
В Крыму хотят снизить ставку по льготным кредитам для аграриев

Минсельхоз Крыма намерен увеличить суммы на льготное кредитование аграриев в 2026 году

18:44 24.12.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваУрожай зерновых
Урожай зерновых
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В Крыму в 2026 году планируют увеличивать площади под виноградниками и снизить ставку по льготному кредитованию аграриев. О том, какие планы строят и что сделают однозначно, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.
По словам Кратюка, в 2026 году заложат 700 гектаров садов и и 1000 гектаров виноградников. "Это аксиома, от которой никто никогда не уйдет. Будем двигаться именно в этом направлении", – сказал гость эфира.
Что касается прогнозов касательно урожая культур, то здесь, по словам Кратюка, ориентируются как минимум на полтора миллиона тонн.

"Наблюдая сейчас за посевами, мы понимаем, что все хорошо, но при этом понимаем, что может быть и очень крутая весна, и очень сухое лето. Поэтому сейчас планы на урожай строить не стоит. Но однозначно свои 1,5 – 1,6 миллиона тонн мы планируем собрать", – сказал министр.

По словам Кратюка, для Крыма эти показатели принципиально важны, учитывая ориентир на экспорт и в 2026 году. "Мы понимаем, что это наша возможность заработать деньги для отрасли", – отметил спикер.
Прорывным направлением, по словам министра, в 2026 году должна стать аквакультура, где объемы производства увеличатся. Для этого конкретным предприятиям, занятым в отрасли, будут выделены средства из республиканских, сказал Кратюк.

"В планах перевалить за тысячу тонн форели, дорощенной в море, то есть аквакультурной, но при этом имеющей крайне высокие показатели с точки зрения экологичности", – уточнил гость эфира.

Не будет падать и производство ягоды в 2026 году, больше того, есть планы прироста, отметил министр.
Помимо непосредственно показателей развития сельского хозяйства, в будущем году планируется увеличить поддержку аграриев, подчеркнул Кратюк.

"Многие предприятия говорят: "Дайте дешевых денег – и мы выполним абсолютно все задачи. Для них это крайне важно... Поэтому хотелось бы увеличить суммы на льготное кредитование", – сказал собеседник.

По его словам, в 2025 году на льготное кредитование аграриев республика потратила 145 миллионов рублей, и в 2026 сумма будет не меньше.
