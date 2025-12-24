https://crimea.ria.ru/20251224/v-krymu-khotyat-snizit-stavku-po-lgotnym-kreditam-dlya-agrariev-1151946297.html

В Крыму хотят снизить ставку по льготным кредитам для аграриев

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В Крыму в 2026 году планируют увеличивать площади под виноградниками и снизить ставку по льготному кредитованию аграриев. О том, какие планы строят и что сделают однозначно, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.По словам Кратюка, в 2026 году заложат 700 гектаров садов и и 1000 гектаров виноградников. "Это аксиома, от которой никто никогда не уйдет. Будем двигаться именно в этом направлении", – сказал гость эфира.Что касается прогнозов касательно урожая культур, то здесь, по словам Кратюка, ориентируются как минимум на полтора миллиона тонн.По словам Кратюка, для Крыма эти показатели принципиально важны, учитывая ориентир на экспорт и в 2026 году. "Мы понимаем, что это наша возможность заработать деньги для отрасли", – отметил спикер.Прорывным направлением, по словам министра, в 2026 году должна стать аквакультура, где объемы производства увеличатся. Для этого конкретным предприятиям, занятым в отрасли, будут выделены средства из республиканских, сказал Кратюк.Не будет падать и производство ягоды в 2026 году, больше того, есть планы прироста, отметил министр.Помимо непосредственно показателей развития сельского хозяйства, в будущем году планируется увеличить поддержку аграриев, подчеркнул Кратюк.По его словам, в 2025 году на льготное кредитование аграриев республика потратила 145 миллионов рублей, и в 2026 сумма будет не меньше.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:840 миллионов рублей выделили в Крыму на поддержку растениеводстваВ Крыму 39 тысяч га бесхозных сельхозземель вернули муниципалитетамНа поддержку аграриев Крыма выделят еще 160 миллионов рублей

