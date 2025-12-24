В Крым до конца года передадут 30 новых автобусов повышенной вместимости

https://crimea.ria.ru/20251224/v-krym-do-kontsa-goda-peredadut-30-novykh-avtobusov-povyshennoy-vmestimosti-1151949051.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. До конца 2025 года парк общественного транспорта в Крыму пополнится на 30 новых автобусов повышенной вместимости. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Всего за 11 лет Крым получил 1017 новых автобусов и троллейбусов отечественного производства. Сейчас на крымских маршрутах задействовано более 2,1 тысяч единиц транспорта, уточнил глава региона."В этом году в рамках реализации госпрограммы "Доступная среда" выполнены работы по адаптации для нужд инвалидов и маломобильных граждан автостанций "Евпатория", "Саки", "Бахчисарай-1", остановочного пункта "Автокасса Черноморское", добавил глава республики.Как сообщалось ранее, за девять месяцев 2025 года троллейбусы и автобусы предприятия "Крымтроллейбус" перевезли свыше 80 миллионов пассажиров. Этот показатель на 8% превышает результаты прошлого года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автостанции Симферополя за лето обслужили более миллиона пассажировБольше 300 километров дорог Крыма отремонтировано с начала 2025 годДва новых автобусных маршрута запустят в Крыму

