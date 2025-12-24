Рейтинг@Mail.ru
В Крым до конца года передадут 30 новых автобусов повышенной вместимости - РИА Новости Крым, 24.12.2025
В Крым до конца года передадут 30 новых автобусов повышенной вместимости
2025-12-24T16:24
2025-12-24T16:24
крым
сергей аксенов
транспорт
общественный транспорт
новости крыма
логистика
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. До конца 2025 года парк общественного транспорта в Крыму пополнится на 30 новых автобусов повышенной вместимости. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Всего за 11 лет Крым получил 1017 новых автобусов и троллейбусов отечественного производства. Сейчас на крымских маршрутах задействовано более 2,1 тысяч единиц транспорта, уточнил глава региона."В этом году в рамках реализации госпрограммы "Доступная среда" выполнены работы по адаптации для нужд инвалидов и маломобильных граждан автостанций "Евпатория", "Саки", "Бахчисарай-1", остановочного пункта "Автокасса Черноморское", добавил глава республики.Как сообщалось ранее, за девять месяцев 2025 года троллейбусы и автобусы предприятия "Крымтроллейбус" перевезли свыше 80 миллионов пассажиров. Этот показатель на 8% превышает результаты прошлого года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автостанции Симферополя за лето обслужили более миллиона пассажировБольше 300 километров дорог Крыма отремонтировано с начала 2025 годДва новых автобусных маршрута запустят в Крыму
крым, сергей аксенов, транспорт, общественный транспорт, новости крыма, логистика
16:24 24.12.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Крым до конца года передадут 30 новых автобусов повышенной вместимости
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. До конца 2025 года парк общественного транспорта в Крыму пополнится на 30 новых автобусов повышенной вместимости. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"До конца года будут переданы еще 30 автобусов с повышенной вместимостью пассажиров КамАЗ-НефАЗ и ЛиАЗ. Они работают на дизельном топливе, имеют пандус и площадку для маломобильных групп населения и оборудованы всеми современными системами, которые гарантируют комфорт и безопасность", - написал Аксенов в Telegram.

Всего за 11 лет Крым получил 1017 новых автобусов и троллейбусов отечественного производства. Сейчас на крымских маршрутах задействовано более 2,1 тысяч единиц транспорта, уточнил глава региона.
"В этом году в рамках реализации госпрограммы "Доступная среда" выполнены работы по адаптации для нужд инвалидов и маломобильных граждан автостанций "Евпатория", "Саки", "Бахчисарай-1", остановочного пункта "Автокасса Черноморское", добавил глава республики.
Как сообщалось ранее, за девять месяцев 2025 года троллейбусы и автобусы предприятия "Крымтроллейбус" перевезли свыше 80 миллионов пассажиров. Этот показатель на 8% превышает результаты прошлого года.
КрымСергей АксеновТранспортОбщественный транспортНовости КрымаЛогистика
 
