В Красногвардейском районе Крыма решили вопрос с водой
В Красногвардейском районе Крыма решили вопрос с водой - РИА Новости Крым, 24.12.2025
В Красногвардейском районе Крыма решили вопрос с водой
Жители села Докучаево Красногвардейского района Крыма систематически оставались без водоснабжения и только после вмешательства республиканской прокуратуры в нем
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Жители села Докучаево Красногвардейского района Крыма систематически оставались без водоснабжения и только после вмешательства республиканской прокуратуры в нем установили водонапорную башню. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.По информации прокуратуры, в связи с систематическим выходом из строя водозаборного оборудования на территории села Докучаево неоднократно приостанавливалась подача питьевой воды. При этом не было ее более четырех часов в сутки, что превышает допустимые временные ограничения.По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования ресурсоснабжающая организация изменила способ подачи воды путем установки водонапорной башни, уточнили специалисты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму прокуроры выявили более 5 тысяч нарушений в сфере управления МКДТрещины в полу и плесень – СК проверит аварийный дом в СимферополеВ Севастополе жителей поселка заставляют платить за дорогу к дому
В Красногвардейском районе Крыма решили вопрос с водой
В селе Докучаево в Крыму после вмешательства прокуратуры установили водонапорную башню