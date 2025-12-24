Рейтинг@Mail.ru
В Красногвардейском районе Крыма решили вопрос с водой - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251224/v-krasnogvardeyskom-rayone-kryma-reshili-vopros-s-vodoy-1151938755.html
В Красногвардейском районе Крыма решили вопрос с водой
В Красногвардейском районе Крыма решили вопрос с водой - РИА Новости Крым, 24.12.2025
В Красногвардейском районе Крыма решили вопрос с водой
Жители села Докучаево Красногвардейского района Крыма систематически оставались без водоснабжения и только после вмешательства республиканской прокуратуры в нем РИА Новости Крым, 24.12.2025
2025-12-24T20:36
2025-12-24T20:36
крым
новости крыма
красногвардейский район
прокуратура республики крым
водоснабжение
вода крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148209752_0:6:1344:762_1920x0_80_0_0_da6fda26723cd6af59c43338583aaa2c.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Жители села Докучаево Красногвардейского района Крыма систематически оставались без водоснабжения и только после вмешательства республиканской прокуратуры в нем установили водонапорную башню. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.По информации прокуратуры, в связи с систематическим выходом из строя водозаборного оборудования на территории села Докучаево неоднократно приостанавливалась подача питьевой воды. При этом не было ее более четырех часов в сутки, что превышает допустимые временные ограничения.По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования ресурсоснабжающая организация изменила способ подачи воды путем установки водонапорной башни, уточнили специалисты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму прокуроры выявили более 5 тысяч нарушений в сфере управления МКДТрещины в полу и плесень – СК проверит аварийный дом в СимферополеВ Севастополе жителей поселка заставляют платить за дорогу к дому
крым
красногвардейский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148209752_160:0:1184:768_1920x0_80_0_0_cfc9174f8eea4cc5240fcf2cbd97e770.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, красногвардейский район, прокуратура республики крым, водоснабжение, вода крыма
В Красногвардейском районе Крыма решили вопрос с водой

В селе Докучаево в Крыму после вмешательства прокуратуры установили водонапорную башню

20:36 24.12.2025
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектВода
Вода - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Жители села Докучаево Красногвардейского района Крыма систематически оставались без водоснабжения и только после вмешательства республиканской прокуратуры в нем установили водонапорную башню. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
По информации прокуратуры, в связи с систематическим выходом из строя водозаборного оборудования на территории села Докучаево неоднократно приостанавливалась подача питьевой воды. При этом не было ее более четырех часов в сутки, что превышает допустимые временные ограничения.
"В целях устранения указанных нарушений прокуратура района в адрес государственного унитарного предприятия Республики Крым "Вода Крыма" внесла представление", – сказано в сообщении.
По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования ресурсоснабжающая организация изменила способ подачи воды путем установки водонапорной башни, уточнили специалисты.
"В настоящее время услуга по подаче питьевой воды жителям села осуществляется круглосуточно без перебоев", – добавили в сообщении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму прокуроры выявили более 5 тысяч нарушений в сфере управления МКД
Трещины в полу и плесень – СК проверит аварийный дом в Симферополе
В Севастополе жителей поселка заставляют платить за дорогу к дому
 
КрымНовости КрымаКрасногвардейский районПрокуратура Республики КрымВодоснабжениеВода Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:09К чему готовятся в Киеве под предлогом проведения выборов – мнение
20:51Беспилотник сбили над Крымом
20:36В Красногвардейском районе Крыма решили вопрос с водой
20:19Массовое отравление в доме престарелых – задержан гендиректор
20:06Путин поручил сделать спортивные соревнования для детей бесплатными
19:37Севастополь признан самым "умным" и безопасным городом в России
19:22Бюджетникам в России выделили дополнительно 9,5 млрд на повышение зарплат
19:06На ж/д вокзале в Севастополе еду готовили с нарушениями
18:44В Крыму хотят снизить ставку по льготным кредитам для аграриев
18:13Пожар в центре Ялты – что известно
18:00В Россию пришли 50-градусные морозы
17:48Путин вручил госнаграды выдающимся россиянам
17:42Почти 5 тысяч человек обесточены после удара ВСУ по Запорожской области
17:26С 2026 года выписка из ЕГРН будет единым документом об учете в налоговой
17:04В Севастополе простились с погибшей от атаки ВСУ 15-летней девочкой
16:54Как будет работать общественный транспорт Симферополя в новогоднюю ночь
16:38ФСБ предотвратила взрыв на нефтепроводе "Транснефти"
16:24В Крым до конца года передадут 30 новых автобусов повышенной вместимости
16:15Похитители Рождества: на Украине 7 января отметят день программиста
16:12В России расширили список жизненно необходимых лекарств
Лента новостейМолния