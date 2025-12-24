https://crimea.ria.ru/20251224/v-evpatorii-troe-parney-izbili-muzhchinu-1151947047.html
В Евпатории трое парней избили мужчину
В Евпатории трое парней избили мужчину
2025-12-24T15:36
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В Евпатории троих местных жителей привлекли к административной ответственности за избиение человека. Об этом сообщают в МВД Крыма.По данным полиции, драка попала на камеры видеонаблюдения, запись была опубликована в интернете. После проверки установлено, что жертвой стал 28-летний евпаториец. Медики диагностировали у мужчины ушибы и ссадины.На молодых людей составили административный протокол по статье "Побои". Судья назначил виновным наказание в виде пяти суток в изоляторе временного содержания.Ранее сообщалось, что в Севастополе 45-летнего мужчину будут судить за драку на почве футбольных разногласий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Судаке за избиение сверстника школьников поставили на учетИзбиение школьника в Судаке - СК затребовал докладВ Судаке школьники избили сверстника - мальчик в больнице с травмами
