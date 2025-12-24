Рейтинг@Mail.ru
В Евпатории трое парней избили мужчину - РИА Новости Крым, 24.12.2025
В Евпатории трое парней избили мужчину
В Евпатории троих местных жителей привлекли к административной ответственности за избиение человека. Об этом сообщают в МВД Крыма. РИА Новости Крым, 24.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В Евпатории троих местных жителей привлекли к административной ответственности за избиение человека. Об этом сообщают в МВД Крыма.По данным полиции, драка попала на камеры видеонаблюдения, запись была опубликована в интернете. После проверки установлено, что жертвой стал 28-летний евпаториец. Медики диагностировали у мужчины ушибы и ссадины.На молодых людей составили административный протокол по статье "Побои". Судья назначил виновным наказание в виде пяти суток в изоляторе временного содержания.Ранее сообщалось, что в Севастополе 45-летнего мужчину будут судить за драку на почве футбольных разногласий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Судаке за избиение сверстника школьников поставили на учетИзбиение школьника в Судаке - СК затребовал докладВ Судаке школьники избили сверстника - мальчик в больнице с травмами
В Евпатории трое парней избили мужчину

В Евпатории трое молодых людей избили мужчину у магазина и попали в изолятор на 5 суток

15:36 24.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В Евпатории троих местных жителей привлекли к административной ответственности за избиение человека. Об этом сообщают в МВД Крыма.
По данным полиции, драка попала на камеры видеонаблюдения, запись была опубликована в интернете. После проверки установлено, что жертвой стал 28-летний евпаториец. Медики диагностировали у мужчины ушибы и ссадины.
"Полицейские опросили свидетелей, оперативно установили личности и задержали всех участников конфликта. Ими оказались трое местных жителей 2002–2007 годов рождения", – рассказали в МВД.
На молодых людей составили административный протокол по статье "Побои". Судья назначил виновным наказание в виде пяти суток в изоляторе временного содержания.
"В настоящее время сотрудниками полиции проверяется их причастность к другим правонарушениям и преступлениям", – заключили в полиции.
Ранее сообщалось, что в Севастополе 45-летнего мужчину будут судить за драку на почве футбольных разногласий.
