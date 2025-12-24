https://crimea.ria.ru/20251224/v-astrakhani-zaderzhali-13-letnego-podrostka-za-podgotovku-teraktov-1151947317.html

В Астрахани задержали 13-летнего подростка за подготовку терактов

В Астрахани задержали 13-летнего подростка за подготовку терактов - РИА Новости Крым, 24.12.2025

В Астрахани задержали 13-летнего подростка за подготовку терактов

Тринадцатилетний подросток собирал дома взрывчатку и планировал совершить теракты в Астраханской области и Дагестане – его задержали.

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Тринадцатилетний подросток собирал дома взрывчатку и планировал совершить теракты в Астраханской области и Дагестане – его задержали. Об этом сообщает районный суд Астрахани.Задержанного поместили в центр содержания для несовершеннолетних.Подросток рассказал, что в начале лета 2025 года через мессенджер "Телеграмм" он начал общаться с мужчиной, который служит "Исламскому государству"*. Позже задержанный создал свою группу. В середине декабря 2025 года ему пришлось распустить данное сообщество, так как сначала нужно вступить в террористическое сообщество, без чего его не могут обучать и направлять. Он для себя принял решение совершить теракт в Дагестане, но его остановили полицейские и УФСБ.Как сообщалось ранее, в Московской области задержан 17-летний местный житель по обвинению в совершении террористического акта на железной дороге по заданию украинских спецслужб.* Запрещенная в РФ террористическая организация.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские спецслужбы предотвратили почти 300 терактов в 2025 годуЖителя Симферополя будут судить за экстремизм в соцсетяхВ Крыму шпиона приговорили к 15 годам колонии

Новости

