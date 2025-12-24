https://crimea.ria.ru/20251224/v-astrakhani-zaderzhali-13-letnego-podrostka-za-podgotovku-teraktov-1151947317.html
В Астрахани задержали 13-летнего подростка за подготовку терактов
В Астрахани задержали 13-летнего подростка за подготовку терактов - РИА Новости Крым, 24.12.2025
В Астрахани задержали 13-летнего подростка за подготовку терактов
Тринадцатилетний подросток собирал дома взрывчатку и планировал совершить теракты в Астраханской области и Дагестане – его задержали. Об этом сообщает районный... РИА Новости Крым, 24.12.2025
2025-12-24T15:46
2025-12-24T15:46
2025-12-24T15:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Тринадцатилетний подросток собирал дома взрывчатку и планировал совершить теракты в Астраханской области и Дагестане – его задержали. Об этом сообщает районный суд Астрахани.Задержанного поместили в центр содержания для несовершеннолетних.Подросток рассказал, что в начале лета 2025 года через мессенджер "Телеграмм" он начал общаться с мужчиной, который служит "Исламскому государству"*. Позже задержанный создал свою группу. В середине декабря 2025 года ему пришлось распустить данное сообщество, так как сначала нужно вступить в террористическое сообщество, без чего его не могут обучать и направлять. Он для себя принял решение совершить теракт в Дагестане, но его остановили полицейские и УФСБ.Как сообщалось ранее, в Московской области задержан 17-летний местный житель по обвинению в совершении террористического акта на железной дороге по заданию украинских спецслужб.* Запрещенная в РФ террористическая организация.
В Астрахани задержали 13-летнего подростка по подозрению в подготовке терактов
15:46 24.12.2025 (обновлено: 15:55 24.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Тринадцатилетний подросток собирал дома взрывчатку и планировал совершить теракты в Астраханской области и Дагестане – его задержали. Об этом сообщает районный суд Астрахани.
"Установлено, что подросток 2012 года рождения по месту своего проживания собирал самодельное взрывное устройство с целью совершения террористических актов на территории Астраханской области и Республики Дагестан. Более того, создал сообщество в мессенджере "Телеграмм" с целью обучения подписчиков изготовлению взрывных устройств", – говорится в сообщении.
Задержанного поместили в центр содержания для несовершеннолетних.
Подросток рассказал, что в начале лета 2025 года через мессенджер "Телеграмм" он начал общаться с мужчиной, который служит "Исламскому государству"*. Позже задержанный создал свою группу. В середине декабря 2025 года ему пришлось распустить данное сообщество, так как сначала нужно вступить в террористическое сообщество, без чего его не могут обучать и направлять. Он для себя принял решение совершить теракт в Дагестане, но его остановили полицейские и УФСБ.
Как сообщалось ранее, в Московской области задержан
17-летний местный житель по обвинению в совершении террористического акта на железной дороге по заданию украинских спецслужб.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
