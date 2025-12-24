https://crimea.ria.ru/20251224/u-eks-zamglavy-rostovskoy-oblasti-i-ego-zama-izyali-imuschestvo-na-600-mln-1151957773.html

У экс-замглавы Ростовской области и его зама изъяли имущество на 600 млн

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Суд изъял у бывшего заместителя губернатора Ростовской области и его заместителя полученное коррупционным путем имущество на 600 миллионов рублей. Об этом сообщает Генпрокуратура России.По данным следствия, заместитель главы области вместе с помощницей использовали свое положение для незаконного обогащения себя и своих родственников. В 2016 году экс-замгубернатора был руководителем "Ростовавтодора", а его зам – главным бухгалтером организации. Они создали два общества с ограниченной ответственностью и на неподтвержденные доходы купили более 30 грузовых седельных тягачей и полуприцепов. Компании и транспортные средства были зарегистрированы на родственников, не имевших финансовых возможностей для такой покупки.Затем в условиях конфликта интересов фигуранты обеспечили участие и победу своих фирм в государственных и муниципальных закупках на выполнение работ по ремонту и содержанию дорог в Ростовской области.Будучи заместителем губернатора Ростовской области – министром транспорта фигурант продолжил заниматься незаконной предпринимательской деятельностью. Его сообщница в этот период являлась его заместителем. Полученную коррупционным путем прибыль они легализовали за счет приобретения премиальных автомобилей и многочисленных объектов недвижимости в Москве, Ростове-на-Дону и его окрестностях, уточнили в Генпрокуратуре.По ходатайству прокурора решение суда обращено к немедленному исполнению.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

