У экс-замглавы Ростовской области и его зама изъяли имущество на 600 млн - РИА Новости Крым, 24.12.2025
У экс-замглавы Ростовской области и его зама изъяли имущество на 600 млн
2025-12-24T22:49
2025-12-24T22:49
генпрокуратура россии
коррупция
ростовская область
суд
правосудие
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Суд изъял у бывшего заместителя губернатора Ростовской области и его заместителя полученное коррупционным путем имущество на 600 миллионов рублей. Об этом сообщает Генпрокуратура России.По данным следствия, заместитель главы области вместе с помощницей использовали свое положение для незаконного обогащения себя и своих родственников. В 2016 году экс-замгубернатора был руководителем "Ростовавтодора", а его зам – главным бухгалтером организации. Они создали два общества с ограниченной ответственностью и на неподтвержденные доходы купили более 30 грузовых седельных тягачей и полуприцепов. Компании и транспортные средства были зарегистрированы на родственников, не имевших финансовых возможностей для такой покупки.Затем в условиях конфликта интересов фигуранты обеспечили участие и победу своих фирм в государственных и муниципальных закупках на выполнение работ по ремонту и содержанию дорог в Ростовской области.Будучи заместителем губернатора Ростовской области – министром транспорта фигурант продолжил заниматься незаконной предпринимательской деятельностью. Его сообщница в этот период являлась его заместителем. Полученную коррупционным путем прибыль они легализовали за счет приобретения премиальных автомобилей и многочисленных объектов недвижимости в Москве, Ростове-на-Дону и его окрестностях, уточнили в Генпрокуратуре.По ходатайству прокурора решение суда обращено к немедленному исполнению.
ростовская область
Новости
генпрокуратура россии, коррупция, ростовская область, суд, правосудие, новости
© РИА Новости . Павел КомаровФемида. Суд
© РИА Новости . Павел Комаров
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Суд изъял у бывшего заместителя губернатора Ростовской области и его заместителя полученное коррупционным путем имущество на 600 миллионов рублей. Об этом сообщает Генпрокуратура России.
По данным следствия, заместитель главы области вместе с помощницей использовали свое положение для незаконного обогащения себя и своих родственников. В 2016 году экс-замгубернатора был руководителем "Ростовавтодора", а его зам – главным бухгалтером организации. Они создали два общества с ограниченной ответственностью и на неподтвержденные доходы купили более 30 грузовых седельных тягачей и полуприцепов. Компании и транспортные средства были зарегистрированы на родственников, не имевших финансовых возможностей для такой покупки.
Затем в условиях конфликта интересов фигуранты обеспечили участие и победу своих фирм в государственных и муниципальных закупках на выполнение работ по ремонту и содержанию дорог в Ростовской области.
Будучи заместителем губернатора Ростовской области – министром транспорта фигурант продолжил заниматься незаконной предпринимательской деятельностью. Его сообщница в этот период являлась его заместителем. Полученную коррупционным путем прибыль они легализовали за счет приобретения премиальных автомобилей и многочисленных объектов недвижимости в Москве, Ростове-на-Дону и его окрестностях, уточнили в Генпрокуратуре.
"В связи с этим Генпрокуратура России в судебном порядке потребовала обратить в доход государства коррупционное имущество экс-чиновников и связанных с ними лиц. В доход государства обращены 36 объектов недвижимости в Москве и Ростовской области, среди которых пять квартир в элитных жилых комплексах, 25 грузовых и премиальных транспортных средств более чем на 600 млн рублей. В казну РФ также взыскано свыше 100 млн рублей, составляющих эквивалент проданного имущества", - говорится в сообщении.
По ходатайству прокурора решение суда обращено к немедленному исполнению.
Генпрокуратура РоссииКоррупцияРостовская областьСудПравосудиеНовости
 
