2025-12-24T13:48
2025-12-24T13:48
2025-12-24T13:53
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Три дрона ВСУ уничтожены над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что российские силы ПВО за три часа утром в среду сбили над Крымом 9 беспилотников.Также утром в среду военные отразили вражескую атаку на Севастополь, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев. По его данным, над городом сбиты пять воздушных целей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атакуют Севастополь - сбито две воздушные целиПожар возник на предприятии в Тульской области во время атаки дронов ВСУШесть беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
13:48 24.12.2025 (обновлено: 13:53 24.12.2025)