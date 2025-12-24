Рейтинг@Mail.ru
Три дрона ВСУ уничтожены над Черным морем - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Три дрона ВСУ уничтожены над Черным морем
Три дрона ВСУ уничтожены над Черным морем - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Три дрона ВСУ уничтожены над Черным морем
Три дрона ВСУ уничтожены над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.12.2025
2025-12-24T13:48
2025-12-24T13:53
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Три дрона ВСУ уничтожены над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что российские силы ПВО за три часа утром в среду сбили над Крымом 9 беспилотников.Также утром в среду военные отразили вражескую атаку на Севастополь, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев. По его данным, над городом сбиты пять воздушных целей.
Три дрона ВСУ уничтожены над Черным морем

Три дрона ВСУ уничтожены над Черным морем - Минобороны

13:48 24.12.2025 (обновлено: 13:53 24.12.2025)
 
© РИА Новости . Артем Житенев
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Три дрона ВСУ уничтожены над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В период с 10.00 мск до 13.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 18 БПЛА – над территорией Брянской области, 7 – над территорией Белгородской области, 3 – над акваторией Черного моря, 2 – над территорией Калужской области, 1 – над территорией Рязанской области", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО за три часа утром в среду сбили над Крымом 9 беспилотников.
Также утром в среду военные отразили вражескую атаку на Севастополь, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев. По его данным, над городом сбиты пять воздушных целей.
