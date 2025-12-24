https://crimea.ria.ru/20251224/sostoyanie-finansov-pozvolyaet-obespechivat-raskhody-na-oboronu--putin-1151946489.html

Состояние финансов позволяет обеспечивать расходы на оборону – Путин

Состояние финансов позволяет обеспечивать расходы на оборону – Путин - РИА Новости Крым, 24.12.2025

Состояние финансов позволяет обеспечивать расходы на оборону – Путин

Правительство РФ исполняет все социальные обязательства, состояние государственных финансов позволяет полностью обеспечивать расходы на оборону и безопасность... РИА Новости Крым, 24.12.2025

2025-12-24T15:11

2025-12-24T15:11

2025-12-24T15:11

владимир путин (политик)

россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/05/1150688771_131:0:2968:1596_1920x0_80_0_0_4b89d16061225895cbf8b979ff9a00c9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Правительство РФ исполняет все социальные обязательства, состояние государственных финансов позволяет полностью обеспечивать расходы на оборону и безопасность страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами кабмина.Путин подчеркнул, что правительству удается балансировать бюджет, что гарантирует устойчивость финансовой системы страны. Кабмин, по его словам, действует слаженно и профессионально, реализует насыщенную повестку, нацеленную на ощутимые позитивные изменения в жизни граждан и всей страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, экономика