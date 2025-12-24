Рейтинг@Mail.ru
Состояние финансов позволяет обеспечивать расходы на оборону – Путин - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Состояние финансов позволяет обеспечивать расходы на оборону – Путин
Состояние финансов позволяет обеспечивать расходы на оборону – Путин - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Состояние финансов позволяет обеспечивать расходы на оборону – Путин
Правительство РФ исполняет все социальные обязательства, состояние государственных финансов позволяет полностью обеспечивать расходы на оборону и безопасность... РИА Новости Крым, 24.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Правительство РФ исполняет все социальные обязательства, состояние государственных финансов позволяет полностью обеспечивать расходы на оборону и безопасность страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами кабмина.Путин подчеркнул, что правительству удается балансировать бюджет, что гарантирует устойчивость финансовой системы страны. Кабмин, по его словам, действует слаженно и профессионально, реализует насыщенную повестку, нацеленную на ощутимые позитивные изменения в жизни граждан и всей страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
владимир путин (политик), россия, экономика
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Правительство РФ исполняет все социальные обязательства, состояние государственных финансов позволяет полностью обеспечивать расходы на оборону и безопасность страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами кабмина.
"Мы исполняем все социальные обязательства, в том числе решения по поддержке семей с детьми. Состояние государственных финансов позволяет в полном объеме обеспечивать расходы на оборону и безопасность и при этом задавать более высокую динамику по ключевым направлениям развития в рамках новых национальных проектов", - сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что правительству удается балансировать бюджет, что гарантирует устойчивость финансовой системы страны. Кабмин, по его словам, действует слаженно и профессионально, реализует насыщенную повестку, нацеленную на ощутимые позитивные изменения в жизни граждан и всей страны.
"Россия идет вперед, развивается. У нас стабильные ключевые макроэкономические показатели, постепенно меняется структура национальной экономики в пользу отраслей с высокой добавленной стоимостью, снижается инфляция. На исторически минимальном уровне находится безработица", - добавил президент.
Владимир Путин (политик)РоссияЭкономика
 
Лента новостейМолния