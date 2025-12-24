https://crimea.ria.ru/20251224/sostoyanie-finansov-pozvolyaet-obespechivat-raskhody-na-oboronu--putin-1151946489.html
Состояние финансов позволяет обеспечивать расходы на оборону – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Правительство РФ исполняет все социальные обязательства, состояние государственных финансов позволяет полностью обеспечивать расходы на оборону и безопасность страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами кабмина.
"Мы исполняем все социальные обязательства, в том числе решения по поддержке семей с детьми. Состояние государственных финансов позволяет в полном объеме обеспечивать расходы на оборону и безопасность и при этом задавать более высокую динамику по ключевым направлениям развития в рамках новых национальных проектов", - сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что правительству удается балансировать бюджет, что гарантирует устойчивость финансовой системы страны. Кабмин, по его словам, действует слаженно и профессионально, реализует насыщенную повестку, нацеленную на ощутимые позитивные изменения в жизни граждан и всей страны.
"Россия идет вперед, развивается. У нас стабильные ключевые макроэкономические показатели, постепенно меняется структура национальной экономики в пользу отраслей с высокой добавленной стоимостью, снижается инфляция. На исторически минимальном уровне находится безработица", - добавил президент.
