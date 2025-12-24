Рейтинг@Mail.ru
Севастополь признан самым "умным" и безопасным городом в России - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251224/sevastopol-priznan-samym-umnym-i-bezopasnym-gorodom-v-rossii-1151954837.html
Севастополь признан самым "умным" и безопасным городом в России
Севастополь признан самым "умным" и безопасным городом в России - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Севастополь признан самым "умным" и безопасным городом в России
Севастополь стал победителем VI национальной премии "Умный город — Безопасная среда" сразу в трех номинациях. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.12.2025
2025-12-24T19:37
2025-12-24T19:37
севастополь
награды
новости севастополя
россия
городская среда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0c/1141781535_0:56:980:607_1920x0_80_0_0_cb514df67c4a1a7c578f2ccc009bea16.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Севастополь стал победителем VI национальной премии "Умный город — Безопасная среда" сразу в трех номинациях. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Кроме того, город-герой признан лучшим в номинации "На страже". Награда присвоена за сервис городской системы видеонаблюдения. Форум "Умный город — Безопасная среда" — это площадка для изучения и продвижения лучших практик в области цифровизации городского хозяйства со всех регионов страны. Севастополь с 2023 года ежегодно участвует в этой премии и стабильно занимает призовые места. Развитие городских информационных систем ведется в рамках национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0c/1141781535_48:0:931:662_1920x0_80_0_0_0a4dd1d851a54e80732ddc677048e07f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, награды, новости севастополя, россия, городская среда
Севастополь признан самым "умным" и безопасным городом в России

Севастополь стал победителем национальной премии "Умный город — Безопасная среда" 2025

19:37 24.12.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевСевастополь
Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Севастополь стал победителем VI национальной премии "Умный город — Безопасная среда" сразу в трех номинациях. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Главная победа — 1 место в номинации "Интеграционная платформа" наш город занял за развитие систем "Безопасный город", "112" и "ЭРА-ГЛОНАСС". С апреля 2021 года через платформу "Безопасный город" принято и обработано свыше 280 тысяч обращений. Система позволяет оперативно анализировать информацию об угрозах для жизни и здоровья людей и принимать управленческие решения", - написал глава региона в Telegram

© Telegram Михаил РазвожаевСевастополь стал золотым призером I Национальной премии "Умный город — Безопасная среда" 2025
Севастополь стал золотым призером I Национальной премии Умный город — Безопасная среда 2025
© Telegram Михаил Развожаев
Севастополь стал золотым призером I Национальной премии "Умный город — Безопасная среда" 2025
Кроме того, город-герой признан лучшим в номинации "На страже". Награда присвоена за сервис городской системы видеонаблюдения.
"Система уже объединяет 2 900 камер из различных городских сетей видеонаблюдения, охватывая более 600 общественных мест, и будет расширяться. А также наш город удостоен статуса финалиста в "Народном голосовании Умный город России 2025", - уточнил губернатор.
Форум "Умный город — Безопасная среда" — это площадка для изучения и продвижения лучших практик в области цифровизации городского хозяйства со всех регионов страны. Севастополь с 2023 года ежегодно участвует в этой премии и стабильно занимает призовые места. Развитие городских информационных систем ведется в рамках национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольНаградыНовости СевастополяРоссияГородская среда
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:09К чему готовятся в Киеве под предлогом проведения выборов – мнение
20:51Беспилотник сбили над Крымом
20:36В Красногвардейском районе Крыма решили вопрос с водой
20:19Массовое отравление в доме престарелых – задержан гендиректор
20:06Путин поручил сделать спортивные соревнования для детей бесплатными
19:37Севастополь признан самым "умным" и безопасным городом в России
19:22Бюджетникам в России выделили дополнительно 9,5 млрд на повышение зарплат
19:06На ж/д вокзале в Севастополе еду готовили с нарушениями
18:44В Крыму хотят снизить ставку по льготным кредитам для аграриев
18:13Пожар в центре Ялты – что известно
18:00В Россию пришли 50-градусные морозы
17:48Путин вручил госнаграды выдающимся россиянам
17:42Почти 5 тысяч человек обесточены после удара ВСУ по Запорожской области
17:26С 2026 года выписка из ЕГРН будет единым документом об учете в налоговой
17:04В Севастополе простились с погибшей от атаки ВСУ 15-летней девочкой
16:54Как будет работать общественный транспорт Симферополя в новогоднюю ночь
16:38ФСБ предотвратила взрыв на нефтепроводе "Транснефти"
16:24В Крым до конца года передадут 30 новых автобусов повышенной вместимости
16:15Похитители Рождества: на Украине 7 января отметят день программиста
16:12В России расширили список жизненно необходимых лекарств
Лента новостейМолния