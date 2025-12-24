Севастополь признан самым "умным" и безопасным городом в России

https://crimea.ria.ru/20251224/sevastopol-priznan-samym-umnym-i-bezopasnym-gorodom-v-rossii-1151954837.html

Севастополь стал победителем VI национальной премии "Умный город — Безопасная среда" сразу в трех номинациях. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Севастополь стал победителем VI национальной премии "Умный город — Безопасная среда" сразу в трех номинациях. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Кроме того, город-герой признан лучшим в номинации "На страже". Награда присвоена за сервис городской системы видеонаблюдения. Форум "Умный город — Безопасная среда" — это площадка для изучения и продвижения лучших практик в области цифровизации городского хозяйства со всех регионов страны. Севастополь с 2023 года ежегодно участвует в этой премии и стабильно занимает призовые места. Развитие городских информационных систем ведется в рамках национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

