https://crimea.ria.ru/20251224/samoe-bolshe-solntse-osvetit-zemlyu-v-nachale-yanvarya-1151950628.html

Самое большое Солнце осветит Землю в начале января

Самое большое Солнце осветит Землю в начале января - РИА Новости Крым, 24.12.2025

Самое большое Солнце осветит Землю в начале января

Самое крупное Солнце в году осветит Землю 3 января. Как сообщает сайт Московского планетария, в это день наша планета максимально приблизится к светилу. РИА Новости Крым, 24.12.2025

2025-12-24T21:31

2025-12-24T21:31

2025-12-24T22:17

солнце

новости

земля

космос

астрономия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/06/1137923343_0:52:1371:823_1920x0_80_0_0_aaa2ffc62699aa40f6b314ee9400d5d4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Самое крупное Солнце в году осветит Землю 3 января. Как сообщает сайт Московского планетария, в это день наша планета максимально приблизится к светилу.По данным ученых, в этот день расстояние между Солнцем и Землей окажется минимальным в году и составляет 147 099 586,2593 километров.Прямо сейчас над Землей проходит метеорный поток Урсиды из созвездия Малой Медведицы. Его можно наблюдать до 26 декабря, сообщали ранее в Московском планетарии. Урсиды можно наблюдать в Северном полушарии над северным горизонтом. Чтобы хорошо разглядеть падающие звезды, желательны безоблачное небо, отсутствие городской подсветки и ясная погода.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Впервые в истории цивилизации – ученые обещают уникальный парад планетДесятилетний рекорд – ученые посчитали магнитные бури 2025 годаРоссийские ученые первыми в мире разглядели сердце Галактики

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

солнце, новости, земля, космос, астрономия