Самое большое Солнце осветит Землю в начале января
Самое крупное Солнце в году осветит Землю 3 января. Как сообщает сайт Московского планетария, в это день наша планета максимально приблизится к светилу. РИА Новости Крым, 24.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Самое крупное Солнце в году осветит Землю 3 января. Как сообщает сайт Московского планетария, в это день наша планета максимально приблизится к светилу.По данным ученых, в этот день расстояние между Солнцем и Землей окажется минимальным в году и составляет 147 099 586,2593 километров.Прямо сейчас над Землей проходит метеорный поток Урсиды из созвездия Малой Медведицы. Его можно наблюдать до 26 декабря, сообщали ранее в Московском планетарии. Урсиды можно наблюдать в Северном полушарии над северным горизонтом. Чтобы хорошо разглядеть падающие звезды, желательны безоблачное небо, отсутствие городской подсветки и ясная погода.
солнце, новости, земля, космос, астрономия
Самое большое Солнце осветит Землю в начале января

В начале января Землю осветит самое большое Солнце в 2026 году – ученые

21:31 24.12.2025 (обновлено: 22:17 24.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Самое крупное Солнце в году осветит Землю 3 января. Как сообщает сайт Московского планетария, в это день наша планета максимально приблизится к светилу.
"3 января – Земля в перигелии, на самом близком расстоянии от Солнца, это позволит нам наблюдать самый большой диск Солнца в 2026 году", – сообщают в планетарии
По данным ученых, в этот день расстояние между Солнцем и Землей окажется минимальным в году и составляет 147 099 586,2593 километров.
Прямо сейчас над Землей проходит метеорный поток Урсиды из созвездия Малой Медведицы. Его можно наблюдать до 26 декабря, сообщали ранее в Московском планетарии. Урсиды можно наблюдать в Северном полушарии над северным горизонтом. Чтобы хорошо разглядеть падающие звезды, желательны безоблачное небо, отсутствие городской подсветки и ясная погода.
