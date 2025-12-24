https://crimea.ria.ru/20251224/s-2026-goda-vypiska-iz-egrn-budet-edinym-dokumentom-ob-uchete-v-nalogovoy-1151934307.html

С 2026 года выписка из ЕГРН будет единым документом об учете в налоговой

С 2026 года выписка из ЕГРН будет единым документом об учете в налоговой - РИА Новости Крым, 24.12.2025

С 2026 года выписка из ЕГРН будет единым документом об учете в налоговой

С 2026 года единым документом о постановке на учет в налоговом органе будет выписка из ЕГРН (Единого государственного реестра налогоплательщиков). При этом... РИА Новости Крым, 24.12.2025

2025-12-24

2025-12-24T17:26

2025-12-24T17:26

уфнс россии по республике крым

налоги

общество

новости

крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. С 2026 года единым документом о постановке на учет в налоговом органе будет выписка из ЕГРН (Единого государственного реестра налогоплательщиков). При этом ранее полученные свидетельства менять не придется, они сохраняют свою силу. Об этом сообщили в УФНС России по Республике Крым.Но выданные ранее свидетельства менять не придется, они сохраняют свою силу, подчеркнули специалисты. Электронная выписка из ЕГРН содержит данные о фамилии, имени, отчестве, дате рождения идентифицируемого лица и ИНН."Она подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью и равнозначна выписке на бумаге, подписанной собственноручной подписью должностного лица и заверенной печатью налогового органа", – напомнили в налоговой службе.По информации ведомства, с начала 2026 года упраздняются также уведомления о постановке на учет или снятии с учета, направляемые организациям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам."Наряду с выпиской из ЕГРН постановку на учет или снятие с учета в налоговом органе будут подтверждать выписка из ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц), выписка из государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юрлиц и выписка из ЕГРИП (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей)", – добавили в сообщении.По итогам процедур постановки на учет или снятия с учета в налоговом органе, начатых до 1 января 2026 года и не законченных по состоянию на эту дату, вместо свидетельств и уведомлений будут выдаваться выписки, отметили специалисты налоговой службы.Ранее сообщалось, что страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование теперь уплачиваются не позднее 28 декабря 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Серые" зарплаты: в Крыму 13 фирм выплатили налоги за самозанятыхСколько жители Крыма заплатят имущественных налоговВ Крыму на 20% вырос фонд оплаты труда

