С 2026 года выписка из ЕГРН будет единым документом об учете в налоговой - РИА Новости Крым, 24.12.2025
С 2026 года выписка из ЕГРН будет единым документом об учете в налоговой
С 2026 года выписка из ЕГРН будет единым документом об учете в налоговой - РИА Новости Крым, 24.12.2025
С 2026 года выписка из ЕГРН будет единым документом об учете в налоговой
С 2026 года единым документом о постановке на учет в налоговом органе будет выписка из ЕГРН (Единого государственного реестра налогоплательщиков). При этом... РИА Новости Крым, 24.12.2025
2025-12-24T17:26
2025-12-24T17:26
уфнс россии по республике крым
налоги
общество
новости
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110077/65/1100776515_0:187:2980:1863_1920x0_80_0_0_a8f6c3526e24f0b19b2c030728064781.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. С 2026 года единым документом о постановке на учет в налоговом органе будет выписка из ЕГРН (Единого государственного реестра налогоплательщиков). При этом ранее полученные свидетельства менять не придется, они сохраняют свою силу. Об этом сообщили в УФНС России по Республике Крым.Но выданные ранее свидетельства менять не придется, они сохраняют свою силу, подчеркнули специалисты. Электронная выписка из ЕГРН содержит данные о фамилии, имени, отчестве, дате рождения идентифицируемого лица и ИНН."Она подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью и равнозначна выписке на бумаге, подписанной собственноручной подписью должностного лица и заверенной печатью налогового органа", – напомнили в налоговой службе.По информации ведомства, с начала 2026 года упраздняются также уведомления о постановке на учет или снятии с учета, направляемые организациям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам."Наряду с выпиской из ЕГРН постановку на учет или снятие с учета в налоговом органе будут подтверждать выписка из ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц), выписка из государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юрлиц и выписка из ЕГРИП (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей)", – добавили в сообщении.По итогам процедур постановки на учет или снятия с учета в налоговом органе, начатых до 1 января 2026 года и не законченных по состоянию на эту дату, вместо свидетельств и уведомлений будут выдаваться выписки, отметили специалисты налоговой службы.Ранее сообщалось, что страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование теперь уплачиваются не позднее 28 декабря 2025 года.
крым
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
уфнс россии по республике крым, налоги, общество, новости, крым
С 2026 года выписка из ЕГРН будет единым документом об учете в налоговой

С 2026 года единым документом о постановке на учет в налоговой будет выписка из ЕГРН

17:26 24.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. С 2026 года единым документом о постановке на учет в налоговом органе будет выписка из ЕГРН (Единого государственного реестра налогоплательщиков). При этом ранее полученные свидетельства менять не придется, они сохраняют свою силу. Об этом сообщили в УФНС России по Республике Крым.
"С 1 января 2026 года свидетельство о постановке на учет в налоговом органе упраздняется. Для физических лиц подтверждать постановку на учет будет выписка из ЕГРН", – сказано в сообщении.
Но выданные ранее свидетельства менять не придется, они сохраняют свою силу, подчеркнули специалисты. Электронная выписка из ЕГРН содержит данные о фамилии, имени, отчестве, дате рождения идентифицируемого лица и ИНН.
"Она подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью и равнозначна выписке на бумаге, подписанной собственноручной подписью должностного лица и заверенной печатью налогового органа", – напомнили в налоговой службе.
По информации ведомства, с начала 2026 года упраздняются также уведомления о постановке на учет или снятии с учета, направляемые организациям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам.
"Наряду с выпиской из ЕГРН постановку на учет или снятие с учета в налоговом органе будут подтверждать выписка из ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц), выписка из государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юрлиц и выписка из ЕГРИП (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей)", – добавили в сообщении.
По итогам процедур постановки на учет или снятия с учета в налоговом органе, начатых до 1 января 2026 года и не законченных по состоянию на эту дату, вместо свидетельств и уведомлений будут выдаваться выписки, отметили специалисты налоговой службы.
Ранее сообщалось, что страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование теперь уплачиваются не позднее 28 декабря 2025 года.
УФНС России по Республике КрымНалогиОбществоНовостиКрым
 
