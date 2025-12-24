https://crimea.ria.ru/20251224/rekordnyy-rost-pochemu-turisty-vybrali-krym-v-2025-godu-1151946860.html

Рекордный рост: почему туристы выбрали Крым в 2025 году

Рекордный рост: почему туристы выбрали Крым в 2025 году - РИА Новости Крым, 24.12.2025

Рекордный рост: почему туристы выбрали Крым в 2025 году

Главным фактором рекордного роста туристического потока в Крым стала не только цена на размещение, но и на все туристические услуги. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 24.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Главным фактором рекордного роста туристического потока в Крым стала не только цена на размещение, но и на все туристические услуги. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила эксперт в области туризма Людмила Бабий.При этом, по ее словам, речь идет не только о стоимости номеров в отелях, гостиницах и санаториях, но и в целом о цене на туристические услугиПри этом, по ее словам, полуостров повышает стандарты гостеприимства, а инфраструктура в регионе развивается, что делает его все привлекательнее.Крым в уходящем году показал взрывной рост турпотока, далеко обогнав по этим показателям все другие регионы России, сообщала накануне глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в рамках брифинга о главных туристических итогах уходящего года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы "раскупают" лето в Крыму – уже сейчас бронируют отели на июльНовый год Крыму: сколько стоят самые дешевые и самые дорогие номераРоссияне в декабре выбирают Ялту – цены в отелях

