Рейтинг@Mail.ru
Рекордный рост: почему туристы выбрали Крым в 2025 году - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20251224/rekordnyy-rost-pochemu-turisty-vybrali-krym-v-2025-godu-1151946860.html
Рекордный рост: почему туристы выбрали Крым в 2025 году
Рекордный рост: почему туристы выбрали Крым в 2025 году - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Рекордный рост: почему туристы выбрали Крым в 2025 году
Главным фактором рекордного роста туристического потока в Крым стала не только цена на размещение, но и на все туристические услуги. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 24.12.2025
2025-12-24T21:43
2025-12-24T21:43
радио "спутник в крыму"
крым
мнения
людмила бабий
крым курортный
отдых в крыму
туризм в крыму
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111491/99/1114919968_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_f73764681c0509a527b25dc9986defd8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Главным фактором рекордного роста туристического потока в Крым стала не только цена на размещение, но и на все туристические услуги. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила эксперт в области туризма Людмила Бабий.При этом, по ее словам, речь идет не только о стоимости номеров в отелях, гостиницах и санаториях, но и в целом о цене на туристические услугиПри этом, по ее словам, полуостров повышает стандарты гостеприимства, а инфраструктура в регионе развивается, что делает его все привлекательнее.Крым в уходящем году показал взрывной рост турпотока, далеко обогнав по этим показателям все другие регионы России, сообщала накануне глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в рамках брифинга о главных туристических итогах уходящего года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы "раскупают" лето в Крыму – уже сейчас бронируют отели на июльНовый год Крыму: сколько стоят самые дешевые и самые дорогие номераРоссияне в декабре выбирают Ялту – цены в отелях
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111491/99/1114919968_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_10ef96f34d69e6540d6b452d5f92824f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, мнения, людмила бабий, крым курортный, отдых в крыму, туризм в крыму, новости крыма
Рекордный рост: почему туристы выбрали Крым в 2025 году

Главным фактором роста турпотока в Крым стала цена на размещение и услуги – эксперт

21:43 24.12.2025
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие катаются на банане за катером в поселке Рыбачье в Крыму
Отдыхающие катаются на банане за катером в поселке Рыбачье в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Главным фактором рекордного роста туристического потока в Крым стала не только цена на размещение, но и на все туристические услуги. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила эксперт в области туризма Людмила Бабий.
"Рекорд есть, и здесь совершенно понятно всем профессионалам в турбизнесе, что это сработал фактор цены. Крым предложил на юге России самые низкие адекватные цены по сравнению с нашими друзьями, коллегами из Краснодарского края и с нашими друзьями-конкурентами из Абхазии, куда традиционно тоже отправляется большой поток отдыхающих", – выразила мнение собеседница.
При этом, по ее словам, речь идет не только о стоимости номеров в отелях, гостиницах и санаториях, но и в целом о цене на туристические услуги

"Крым дал хорошие цены, которые практически не выросли с прошлого года, причем на все виды услуг, не только санаторно-курортные или услуги проживания и питания, мы в целом сдержали цены и поэтому к нам и поехали – здесь россияне просто проголосовали рублем", – считает эксперт.

При этом, по ее словам, полуостров повышает стандарты гостеприимства, а инфраструктура в регионе развивается, что делает его все привлекательнее.
Крым в уходящем году показал взрывной рост турпотока, далеко обогнав по этим показателям все другие регионы России, сообщала накануне глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в рамках брифинга о главных туристических итогах уходящего года.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Туристы "раскупают" лето в Крыму – уже сейчас бронируют отели на июль
Новый год Крыму: сколько стоят самые дешевые и самые дорогие номера
Россияне в декабре выбирают Ялту – цены в отелях
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымМненияЛюдмила БабийКрым курортныйОтдых в КрымуТуризм в КрымуНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:49У экс-замглавы Ростовской области и его зама изъяли имущество на 600 млн
22:14Врач предупредил об опасностях для маленьких детей за новогодним столом
21:43Рекордный рост: почему туристы выбрали Крым в 2025 году
21:31Самое большое Солнце осветит Землю в начале января
21:09К чему готовятся в Киеве под предлогом проведения выборов – мнение
20:51Беспилотник сбили над Крымом
20:36В Красногвардейском районе Крыма решили вопрос с водой
20:19Массовое отравление в доме престарелых – задержан гендиректор
20:06Путин поручил сделать спортивные соревнования для детей бесплатными
19:37Севастополь признан самым "умным" и безопасным городом в России
19:22Бюджетникам в России выделили дополнительно 9,5 млрд на повышение зарплат
19:06На ж/д вокзале в Севастополе еду готовили с нарушениями
18:44В Крыму хотят снизить ставку по льготным кредитам для аграриев
18:13Пожар в центре Ялты – что известно
18:00В Россию пришли 50-градусные морозы
17:48Путин вручил госнаграды выдающимся россиянам
17:42Почти 5 тысяч человек обесточены после удара ВСУ по Запорожской области
17:26С 2026 года выписка из ЕГРН будет единым документом об учете в налоговой
17:04В Севастополе простились с погибшей от атаки ВСУ 15-летней девочкой
16:54Как будет работать общественный транспорт Симферополя в новогоднюю ночь
Лента новостейМолния