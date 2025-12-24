Рекордный рост: почему туристы выбрали Крым в 2025 году
Главным фактором роста турпотока в Крым стала цена на размещение и услуги – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Главным фактором рекордного роста туристического потока в Крым стала не только цена на размещение, но и на все туристические услуги. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила эксперт в области туризма Людмила Бабий.
"Рекорд есть, и здесь совершенно понятно всем профессионалам в турбизнесе, что это сработал фактор цены. Крым предложил на юге России самые низкие адекватные цены по сравнению с нашими друзьями, коллегами из Краснодарского края и с нашими друзьями-конкурентами из Абхазии, куда традиционно тоже отправляется большой поток отдыхающих", – выразила мнение собеседница.
При этом, по ее словам, речь идет не только о стоимости номеров в отелях, гостиницах и санаториях, но и в целом о цене на туристические услуги
"Крым дал хорошие цены, которые практически не выросли с прошлого года, причем на все виды услуг, не только санаторно-курортные или услуги проживания и питания, мы в целом сдержали цены и поэтому к нам и поехали – здесь россияне просто проголосовали рублем", – считает эксперт.
При этом, по ее словам, полуостров повышает стандарты гостеприимства, а инфраструктура в регионе развивается, что делает его все привлекательнее.
Крым в уходящем году показал взрывной рост турпотока, далеко обогнав по этим показателям все другие регионы России, сообщала накануне глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в рамках брифинга о главных туристических итогах уходящего года.
