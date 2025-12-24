Рейтинг@Mail.ru
Путин вручил госнаграды выдающимся россиянам - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Путин вручил госнаграды выдающимся россиянам
Путин вручил госнаграды выдающимся россиянам - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Путин вручил госнаграды выдающимся россиянам
Президент России Владимир Путин вручил высшие государственные награды заслуженным деятелям культуры, науки и других сфер. Церемония состоялась в среду в... РИА Новости Крым, 24.12.2025
2025-12-24T17:48
2025-12-24T17:48
владимир путин (политик)
россия
награды
новости
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин вручил высшие государственные награды заслуженным деятелям культуры, науки и других сфер. Церемония состоялась в среду в Екатерининском зале Кремля.В числе награждаемых – кинорежиссер, сценарист и актер Никита Михалков. Глава государства вручил ему орден Святого апостола Андрея Первозванного. Звания Героя труда России удостоены дирижер и педагог Владимир Спиваков, гендиректор ПАО "КАМАЗ" Сергей Кogogин, президент "Транснефти" Николай Токарев, президент Российской академии наук Геннадий Красников.Орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени награждены музыкант Юрий Антонов и ректор МГИМО Анатолий Торкунов, орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени – бывший главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.Орденами "За заслуги перед Отечеством" III степени отмечены телеведущий Владимир Соловьев, президент "Союза армян России" Ара Абрамян, гендиректор Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Олег Карпов, а также народный артист России, актер, директор Театрального института имени Щукина Евгений Князев.Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени президент вручит официальному представителю МИД России Марии Захаровой, пианисту-виртуозу Денису Мацуеву, директору Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Елене Голуховой, советскому хоккеисту, заслуженному тренеру России Владимиру Мышкину.Также Путин наградил художественного руководителя Севастопольского государственного театра оперы и балета Ильдара Абдразакова, которому присвоено звание "Народный артист России".Глава Роспотребнадзора Анна Попова удостоена звания "Заслуженный врач РФ", народный артист России, режиссер и сценарист Игорь Угольников получил из рук президента орден Почета. Народный артист России, актер Сергей Маковецкий награжден орденом "За заслуги в культуре и искусстве", замгендиректора "Газпром-Медиа Холдинг" Тина Канделаки – орденом Александра Невского
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин вручил высшие государственные награды заслуженным деятелям культуры, науки и других сфер. Церемония состоялась в среду в Екатерининском зале Кремля.
В числе награждаемых – кинорежиссер, сценарист и актер Никита Михалков. Глава государства вручил ему орден Святого апостола Андрея Первозванного. Звания Героя труда России удостоены дирижер и педагог Владимир Спиваков, гендиректор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин, президент "Транснефти" Николай Токарев, президент Российской академии наук Геннадий Красников.
Орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени награждены музыкант Юрий Антонов и ректор МГИМО Анатолий Торкунов, орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени – бывший главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.
Орденами "За заслуги перед Отечеством" III степени отмечены телеведущий Владимир Соловьев, президент "Союза армян России" Ара Абрамян, гендиректор Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Олег Карпов, а также народный артист России, актер, директор Театрального института имени Щукина Евгений Князев.
Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени президент вручит официальному представителю МИД России Марии Захаровой, пианисту-виртуозу Денису Мацуеву, директору Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Елене Голуховой, советскому хоккеисту, заслуженному тренеру России Владимиру Мышкину.
Также Путин наградил художественного руководителя Севастопольского государственного театра оперы и балета Ильдара Абдразакова, которому присвоено звание "Народный артист России".
Глава Роспотребнадзора Анна Попова удостоена звания "Заслуженный врач РФ", народный артист России, режиссер и сценарист Игорь Угольников получил из рук президента орден Почета. Народный артист России, актер Сергей Маковецкий награжден орденом "За заслуги в культуре и искусстве", замгендиректора "Газпром-Медиа Холдинг" Тина Канделаки – орденом Александра Невского
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
