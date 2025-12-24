https://crimea.ria.ru/20251224/putin-vruchil-gosnagrady-vydayuschimsya-rossiyanam-1151951753.html

Путин вручил госнаграды выдающимся россиянам

Путин вручил госнаграды выдающимся россиянам - РИА Новости Крым, 24.12.2025

Путин вручил госнаграды выдающимся россиянам

Президент России Владимир Путин вручил высшие государственные награды заслуженным деятелям культуры, науки и других сфер. Церемония состоялась в среду в... РИА Новости Крым, 24.12.2025

2025-12-24T17:48

2025-12-24T17:48

2025-12-24T17:48

владимир путин (политик)

россия

награды

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/18/1151951897_0:450:2841:2048_1920x0_80_0_0_5eed1cd59dac2469788ab370e1c6834d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин вручил высшие государственные награды заслуженным деятелям культуры, науки и других сфер. Церемония состоялась в среду в Екатерининском зале Кремля.В числе награждаемых – кинорежиссер, сценарист и актер Никита Михалков. Глава государства вручил ему орден Святого апостола Андрея Первозванного. Звания Героя труда России удостоены дирижер и педагог Владимир Спиваков, гендиректор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин, президент "Транснефти" Николай Токарев, президент Российской академии наук Геннадий Красников.Орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени награждены музыкант Юрий Антонов и ректор МГИМО Анатолий Торкунов, орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени – бывший главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.Орденами "За заслуги перед Отечеством" III степени отмечены телеведущий Владимир Соловьев, президент "Союза армян России" Ара Абрамян, гендиректор Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Олег Карпов, а также народный артист России, актер, директор Театрального института имени Щукина Евгений Князев.Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени президент вручит официальному представителю МИД России Марии Захаровой, пианисту-виртуозу Денису Мацуеву, директору Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Елене Голуховой, советскому хоккеисту, заслуженному тренеру России Владимиру Мышкину.Также Путин наградил художественного руководителя Севастопольского государственного театра оперы и балета Ильдара Абдразакова, которому присвоено звание "Народный артист России".Глава Роспотребнадзора Анна Попова удостоена звания "Заслуженный врач РФ", народный артист России, режиссер и сценарист Игорь Угольников получил из рук президента орден Почета. Народный артист России, актер Сергей Маковецкий награжден орденом "За заслуги в культуре и искусстве", замгендиректора "Газпром-Медиа Холдинг" Тина Канделаки – орденом Александра НевскогоСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, награды, новости, общество