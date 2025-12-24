https://crimea.ria.ru/20251224/putin-poruchil-sdelat-sportivnye-sorevnovaniya-dlya-detey-besplatnymi-1151955208.html

Путин поручил сделать спортивные соревнования для детей бесплатными

Путин поручил сделать спортивные соревнования для детей бесплатными

2025-12-24T20:06

2025-12-24T20:06

2025-12-24T20:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил доработать и утвердить комплекс мер по развитию детско-юношеского спорта в стране, а также обеспечить его реализацию. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, опубликован на сайте Кремля.Документ предписывает обеспечить несовершеннолетним спортсменам бесплатное участие в соревнованиях на спортивные разряды при участии органов местного самоуправления.Также в перечне поручений – подготовка проведения соревнований "Школьная лига" по наиболее популярным видам спорта во всех регионах страны. Определить порядок финансирования таких соревнований и их взаимосвязь с иными значимыми турнирами, в которых участвуют обучающиеся общеобразовательных организаций, должно правительство. Срок выполнения поручений – 20 апреля 2026 года.Кроме того, кабмину до 10 ноября следующего года необходимо разработать целевые показатели по укреплению здоровья и физическому развитию детей, включая физическую подготовленность к военной службе.Другие поручения:Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

