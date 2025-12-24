Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил сделать спортивные соревнования для детей бесплатными
Путин поручил сделать спортивные соревнования для детей бесплатными
Путин поручил сделать спортивные соревнования для детей бесплатными - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Путин поручил сделать спортивные соревнования для детей бесплатными
Президент России Владимир Путин поручил доработать и утвердить комплекс мер по развитию детско-юношеского спорта в стране, а также обеспечить его реализацию... РИА Новости Крым, 24.12.2025
2025-12-24T20:06
2025-12-24T20:11
владимир путин (политик)
россия
дети
спорт
закон и право
общество
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил доработать и утвердить комплекс мер по развитию детско-юношеского спорта в стране, а также обеспечить его реализацию. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, опубликован на сайте Кремля.Документ предписывает обеспечить несовершеннолетним спортсменам бесплатное участие в соревнованиях на спортивные разряды при участии органов местного самоуправления.Также в перечне поручений – подготовка проведения соревнований "Школьная лига" по наиболее популярным видам спорта во всех регионах страны. Определить порядок финансирования таких соревнований и их взаимосвязь с иными значимыми турнирами, в которых участвуют обучающиеся общеобразовательных организаций, должно правительство. Срок выполнения поручений – 20 апреля 2026 года.Кроме того, кабмину до 10 ноября следующего года необходимо разработать целевые показатели по укреплению здоровья и физическому развитию детей, включая физическую подготовленность к военной службе.Другие поручения:
2025
Путин поручил сделать спортивные соревнования для детей бесплатными

Бесплатное участие детей в соревнованиях и поддержка спортсменов-сирот – поручения Путина

20:06 24.12.2025 (обновлено: 20:11 24.12.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУ Центра детского туризма есть свой собственный тренировочный скалодром
У Центра детского туризма есть свой собственный тренировочный скалодром - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил доработать и утвердить комплекс мер по развитию детско-юношеского спорта в стране, а также обеспечить его реализацию. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, опубликован на сайте Кремля.
Документ предписывает обеспечить несовершеннолетним спортсменам бесплатное участие в соревнованиях на спортивные разряды при участии органов местного самоуправления.

"Обеспечить определение с учетом особенностей различных видов спорта перечня базовых официальных спортивных соревнований, которые проводятся на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях и по итогам выступлений на которых несовершеннолетним спортсменам присваиваются спортивные разряды и звания, участие таких спортсменов в этих соревнованиях на безвозмездной основе, полностью исключив оплату расходов на проезд к месту проведения таких соревнований и обратно, проживание и питание в период их проведения, доставку необходимого спортивного инвентаря, а также внесение соответствующих изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации", - говорится в документе.

Также в перечне поручений – подготовка проведения соревнований "Школьная лига" по наиболее популярным видам спорта во всех регионах страны. Определить порядок финансирования таких соревнований и их взаимосвязь с иными значимыми турнирами, в которых участвуют обучающиеся общеобразовательных организаций, должно правительство.
Срок выполнения поручений – 20 апреля 2026 года.
Кроме того, кабмину до 10 ноября следующего года необходимо разработать целевые показатели по укреплению здоровья и физическому развитию детей, включая физическую подготовленность к военной службе.
Другие поручения:
  • разработать программу персонифицированной поддержки детей-сирот, занимающихся физкультурой и спортом;
  • в сдачу ГТО включить тест, предусматривающий управление беспилотниками;
  • обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих поднятие государственного флага РФ во время проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, а также его постоянное размещение на всех объектах спорта, находящихся в государственной или муниципальной собственности;
  • создать единый реестр тренеров, где в том числе будут данные об их квалификации;
  • обеспечить отнесение тренеров по адаптивной физкультуре к педагогическим работникам;
  • рассмотреть вопрос о приравнивании почетных званий "Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины", "Заслуженный работник физической культуры и спорта ДНР" и "Заслуженный работник физической культуры ЛНР", присвоенных лицам, являющимся в настоящее время гражданами РФ и постоянно проживающим на территориях новых регионов на день их принятия в Россию, к почетному званию "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации;
  • к 30 апреля 2026 года правительству совместно с правительством Тульской области обеспечить проведение Всероссийского съезда учителей физической культуры;
  • обеспечить возможность получения персоналом медицинских кабинетов образовательных организаций с использованием государственных информационных систем достоверной информации о состоянии и динамике здоровья детей, занимающихся физической культурой и спортом, а также рекомендаций по уровню их физической активности и спортивной нагрузке, определив порядок предоставления доступа к таким информации и рекомендациям.
