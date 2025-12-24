Путин поручил сделать спортивные соревнования для детей бесплатными
Бесплатное участие детей в соревнованиях и поддержка спортсменов-сирот – поручения Путина
20:06 24.12.2025 (обновлено: 20:11 24.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил доработать и утвердить комплекс мер по развитию детско-юношеского спорта в стране, а также обеспечить его реализацию. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, опубликован на сайте Кремля.
Документ предписывает обеспечить несовершеннолетним спортсменам бесплатное участие в соревнованиях на спортивные разряды при участии органов местного самоуправления.
"Обеспечить определение с учетом особенностей различных видов спорта перечня базовых официальных спортивных соревнований, которые проводятся на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях и по итогам выступлений на которых несовершеннолетним спортсменам присваиваются спортивные разряды и звания, участие таких спортсменов в этих соревнованиях на безвозмездной основе, полностью исключив оплату расходов на проезд к месту проведения таких соревнований и обратно, проживание и питание в период их проведения, доставку необходимого спортивного инвентаря, а также внесение соответствующих изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации", - говорится в документе.
Также в перечне поручений – подготовка проведения соревнований "Школьная лига" по наиболее популярным видам спорта во всех регионах страны. Определить порядок финансирования таких соревнований и их взаимосвязь с иными значимыми турнирами, в которых участвуют обучающиеся общеобразовательных организаций, должно правительство.
Срок выполнения поручений – 20 апреля 2026 года.
Кроме того, кабмину до 10 ноября следующего года необходимо разработать целевые показатели по укреплению здоровья и физическому развитию детей, включая физическую подготовленность к военной службе.
Другие поручения:
- —разработать программу персонифицированной поддержки детей-сирот, занимающихся физкультурой и спортом;
- —в сдачу ГТО включить тест, предусматривающий управление беспилотниками;
- —обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих поднятие государственного флага РФ во время проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, а также его постоянное размещение на всех объектах спорта, находящихся в государственной или муниципальной собственности;
- —создать единый реестр тренеров, где в том числе будут данные об их квалификации;
- —обеспечить отнесение тренеров по адаптивной физкультуре к педагогическим работникам;
- —рассмотреть вопрос о приравнивании почетных званий "Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины", "Заслуженный работник физической культуры и спорта ДНР" и "Заслуженный работник физической культуры ЛНР", присвоенных лицам, являющимся в настоящее время гражданами РФ и постоянно проживающим на территориях новых регионов на день их принятия в Россию, к почетному званию "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации;
- —к 30 апреля 2026 года правительству совместно с правительством Тульской области обеспечить проведение Всероссийского съезда учителей физической культуры;
- —обеспечить возможность получения персоналом медицинских кабинетов образовательных организаций с использованием государственных информационных систем достоверной информации о состоянии и динамике здоровья детей, занимающихся физической культурой и спортом, а также рекомендаций по уровню их физической активности и спортивной нагрузке, определив порядок предоставления доступа к таким информации и рекомендациям.