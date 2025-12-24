Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил кабмину найти решение для поддержки многодетных семей - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Путин поручил кабмину найти решение для поддержки многодетных семей
Путин поручил кабмину найти решение для поддержки многодетных семей - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Путин поручил кабмину найти решение для поддержки многодетных семей
Президент России Владимир Путин поручил правительству найти гибкое решение, которое позволит многодетным семьям не терять право на получение единого пособия при РИА Новости Крым, 24.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству найти гибкое решение, которое позволит многодетным семьям не терять право на получение единого пособия при повышении доходов. Об этом он заявил на встрече с членами кабмина.Глава государства напомнил, что в ходе состоявшейся 19 декабря прямой линии в том числе поднимался вопрос о том, что многодетные семьи теряют право на получение единого пособия в том случае, если их совокупный доход даже незначительно превышает установленные критерии.
Путин поручил кабмину найти решение для поддержки многодетных семей

Путин поручил найти решение для поддержки многодетных семей при росте их доходов

15:22 24.12.2025 (обновлено: 15:25 24.12.2025)
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектБольшая семья
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству найти гибкое решение, которое позволит многодетным семьям не терять право на получение единого пособия при повышении доходов. Об этом он заявил на встрече с членами кабмина.
Глава государства напомнил, что в ходе состоявшейся 19 декабря прямой линии в том числе поднимался вопрос о том, что многодетные семьи теряют право на получение единого пособия в том случае, если их совокупный доход даже незначительно превышает установленные критерии.
"Нужно найти гибкое, правильное решение, чтобы поддержать многодетные семьи. Нужно сделать так, чтобы не только человек, семья ничего не теряла (при повышении дохода), но чтобы у них прибавка была какая-то к семейному бюджету. Иначе нет смысла на работу уходить", – сказал Путин.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму мамам с пятью детьми пересчитают стаж и страховую пенсию
В России введут новую выплату для семей с двумя и более детьми
Путин поручил поддержать отцов
 
