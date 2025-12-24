https://crimea.ria.ru/20251224/putin-poruchil-kabminu-nayti-reshenie-dlya-podderzhki-mnogodetnykh-semey-1151946615.html
Путин поручил кабмину найти решение для поддержки многодетных семей
Путин поручил кабмину найти решение для поддержки многодетных семей - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Путин поручил кабмину найти решение для поддержки многодетных семей
Президент России Владимир Путин поручил правительству найти гибкое решение, которое позволит многодетным семьям не терять право на получение единого пособия
2025-12-24T15:22
2025-12-24T15:22
2025-12-24T15:25
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству найти гибкое решение, которое позволит многодетным семьям не терять право на получение единого пособия при повышении доходов. Об этом он заявил на встрече с членами кабмина.Глава государства напомнил, что в ходе состоявшейся 19 декабря прямой линии в том числе поднимался вопрос о том, что многодетные семьи теряют право на получение единого пособия в том случае, если их совокупный доход даже незначительно превышает установленные критерии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мамам с пятью детьми пересчитают стаж и страховую пенсиюВ России введут новую выплату для семей с двумя и более детьмиПутин поручил поддержать отцов
15:22 24.12.2025 (обновлено: 15:25 24.12.2025)