Проезд на Ай-Петри со стороны Бахчисарайского района временно закрыт
Проезд на Ай-Петри со стороны Бахчисарайского района закрыт из-за дорожного ремонта
12:10 24.12.2025 (обновлено: 13:24 24.12.2025)
© Анжелика ЯстребоваРемонтно-строительные работы на участке автомобильной дороги от села Соколиное до плато Ай-Петри
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Временный запрет на проезд транспорта введен на участки дороги от села Соколиного Бахчисарайского района до плато Ай-Петри. Об этом сообщила глава районной администрации Анжелика Ястребова.
"В целях обеспечения безопасности дорожного движения и проведения необходимых ремонтно-строительных работ на участке автомобильной дороги от села Соколиное до плато Ай-Петри введен временный запрет на проезд транспортных средств", - проинформировала Ястребова в своем Telegram-канале.
По ее словам, на всем участке установлены предупреждающие знаки, на ключевых точках выставлен круглосуточный пост охраны. Водителей призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам и строго соблюдать ограничение и до их снятия рекомендуют воздержаться от поездок на Ай-Петри.
В Крыму проводят масштабные работы по строительству и реконструкции инженерных сооружений на автомобильной дороге Бахчисарай – Ялта через плато Ай-Петри, сообщал ранее директор предприятия "Крымавтодор" Максим Демин. На трассе часто фиксируются оползневые процессы, и главная задача строителей – стабилизировать основание земляного полотна и обеспечить долговечность покрытия.
