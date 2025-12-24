https://crimea.ria.ru/20251224/proezd-na-ay-petri-so-storony-bakhchisarayskogo-rayona-vremenno-zakryt-1151939580.html

Проезд на Ай-Петри со стороны Бахчисарайского района временно закрыт

2025-12-24T12:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Временный запрет на проезд транспорта введен на участки дороги от села Соколиного Бахчисарайского района до плато Ай-Петри. Об этом сообщила глава районной администрации Анжелика Ястребова.По ее словам, на всем участке установлены предупреждающие знаки, на ключевых точках выставлен круглосуточный пост охраны. Водителей призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам и строго соблюдать ограничение и до их снятия рекомендуют воздержаться от поездок на Ай-Петри.В Крыму проводят масштабные работы по строительству и реконструкции инженерных сооружений на автомобильной дороге Бахчисарай – Ялта через плато Ай-Петри, сообщал ранее директор предприятия "Крымавтодор" Максим Демин. На трассе часто фиксируются оползневые процессы, и главная задача строителей – стабилизировать основание земляного полотна и обеспечить долговечность покрытия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Начался ремонт дороги на Ай-Петри: как организовано движениеПовышение безопасности: трассу на Ай-Петри укрепляютТрасса в обход "Артека" - когда запустят рабочее движение

