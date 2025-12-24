Рейтинг@Mail.ru
Проезд на Ай-Петри со стороны Бахчисарайского района временно закрыт - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251224/proezd-na-ay-petri-so-storony-bakhchisarayskogo-rayona-vremenno-zakryt-1151939580.html
Проезд на Ай-Петри со стороны Бахчисарайского района временно закрыт
Проезд на Ай-Петри со стороны Бахчисарайского района временно закрыт - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Проезд на Ай-Петри со стороны Бахчисарайского района временно закрыт
Временный запрет на проезд транспорта введен на участки дороги от села Соколиного Бахчисарайского района до плато Ай-Петри. Об этом сообщила глава районной... РИА Новости Крым, 24.12.2025
2025-12-24T12:10
2025-12-24T13:24
ай-петри
бахчисарайский район
бахчисарай
ремонт и строительство дорог
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/18/1151939014_6:0:895:500_1920x0_80_0_0_57f882ba15f391acef2f4578de8737db.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Временный запрет на проезд транспорта введен на участки дороги от села Соколиного Бахчисарайского района до плато Ай-Петри. Об этом сообщила глава районной администрации Анжелика Ястребова.По ее словам, на всем участке установлены предупреждающие знаки, на ключевых точках выставлен круглосуточный пост охраны. Водителей призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам и строго соблюдать ограничение и до их снятия рекомендуют воздержаться от поездок на Ай-Петри.В Крыму проводят масштабные работы по строительству и реконструкции инженерных сооружений на автомобильной дороге Бахчисарай – Ялта через плато Ай-Петри, сообщал ранее директор предприятия "Крымавтодор" Максим Демин. На трассе часто фиксируются оползневые процессы, и главная задача строителей – стабилизировать основание земляного полотна и обеспечить долговечность покрытия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Начался ремонт дороги на Ай-Петри: как организовано движениеПовышение безопасности: трассу на Ай-Петри укрепляютТрасса в обход "Артека" - когда запустят рабочее движение
https://crimea.ria.ru/20251224/dorogu-v-obkhod-alushty-stroyat-s-operezheniem-grafika-1151933794.html
ай-петри
бахчисарайский район
бахчисарай
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/18/1151939014_117:0:784:500_1920x0_80_0_0_e351e5869b4a78bc9c267f570f47c672.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ай-петри, бахчисарайский район, бахчисарай, ремонт и строительство дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, новости крыма
Проезд на Ай-Петри со стороны Бахчисарайского района временно закрыт

Проезд на Ай-Петри со стороны Бахчисарайского района закрыт из-за дорожного ремонта

12:10 24.12.2025 (обновлено: 13:24 24.12.2025)
 
© Анжелика ЯстребоваРемонтно-строительные работы на участке автомобильной дороги от села Соколиное до плато Ай-Петри
Ремонтно-строительные работы на участке автомобильной дороги от села Соколиное до плато Ай-Петри
© Анжелика Ястребова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Временный запрет на проезд транспорта введен на участки дороги от села Соколиного Бахчисарайского района до плато Ай-Петри. Об этом сообщила глава районной администрации Анжелика Ястребова.
"В целях обеспечения безопасности дорожного движения и проведения необходимых ремонтно-строительных работ на участке автомобильной дороги от села Соколиное до плато Ай-Петри введен временный запрет на проезд транспортных средств", - проинформировала Ястребова в своем Telegram-канале.
По ее словам, на всем участке установлены предупреждающие знаки, на ключевых точках выставлен круглосуточный пост охраны. Водителей призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам и строго соблюдать ограничение и до их снятия рекомендуют воздержаться от поездок на Ай-Петри.
© Анжелика ЯстребоваРемонтно-строительные работы на участке автомобильной дороги от села Соколиное до плато Ай-Петри
Ремонтно-строительные работы на участке автомобильной дороги от села Соколиное до плато Ай-Петри
1 из 4
Ремонтно-строительные работы на участке автомобильной дороги от села Соколиное до плато Ай-Петри
© Анжелика Ястребова
© Анжелика ЯстребоваРемонтно-строительные работы на участке автомобильной дороги от села Соколиное до плато Ай-Петри
Ремонтно-строительные работы на участке автомобильной дороги от села Соколиное до плато Ай-Петри
2 из 4
Ремонтно-строительные работы на участке автомобильной дороги от села Соколиное до плато Ай-Петри
© Анжелика Ястребова
© Анжелика ЯстребоваРемонтно-строительные работы на участке автомобильной дороги от села Соколиное до плато Ай-Петри
Ремонтно-строительные работы на участке автомобильной дороги от села Соколиное до плато Ай-Петри
3 из 4
Ремонтно-строительные работы на участке автомобильной дороги от села Соколиное до плато Ай-Петри
© Анжелика Ястребова
© Анжелика ЯстребоваРемонтно-строительные работы на участке автомобильной дороги от села Соколиное до плато Ай-Петри
Ремонтно-строительные работы на участке автомобильной дороги от села Соколиное до плато Ай-Петри
4 из 4
Ремонтно-строительные работы на участке автомобильной дороги от села Соколиное до плато Ай-Петри
© Анжелика Ястребова
1 из 4
Ремонтно-строительные работы на участке автомобильной дороги от села Соколиное до плато Ай-Петри
© Анжелика Ястребова
2 из 4
Ремонтно-строительные работы на участке автомобильной дороги от села Соколиное до плато Ай-Петри
© Анжелика Ястребова
3 из 4
Ремонтно-строительные работы на участке автомобильной дороги от села Соколиное до плато Ай-Петри
© Анжелика Ястребова
4 из 4
Ремонтно-строительные работы на участке автомобильной дороги от села Соколиное до плато Ай-Петри
© Анжелика Ястребова
В Крыму проводят масштабные работы по строительству и реконструкции инженерных сооружений на автомобильной дороге Бахчисарай – Ялта через плато Ай-Петри, сообщал ранее директор предприятия "Крымавтодор" Максим Демин. На трассе часто фиксируются оползневые процессы, и главная задача строителей – стабилизировать основание земляного полотна и обеспечить долговечность покрытия.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Начался ремонт дороги на Ай-Петри: как организовано движение
Повышение безопасности: трассу на Ай-Петри укрепляют
Трасса в обход "Артека" - когда запустят рабочее движение
Строительство дороги в обход г.Алушты
10:00
Дорогу в обход Алушты строят с опережением графика
 
Ай-ПетриБахчисарайский районБахчисарайРемонт и строительство дорогРемонт и строительство дорог в КрымуРемонт дорогНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:45Для сельского хозяйства Крыма 2025-й стал годом испытаний и суперрекордов
13:38417 тысяч россиян заключили контракты с ВС России в этом году
13:25Почему Крыма и Донбасса нет в украинском варианте мирного плана
13:14Четыре поселка Большой Ялты обесточены
13:08Новости СВО: потери Украины превысили 1400 человек за сутки
12:55Метель в Крыму и штормовой ветер - когда ждать удара стихии
12:38В Севастополе открылась лаборатория нанотехнологий
12:25Армия России освободила Заречное в Запорожской области
12:10Проезд на Ай-Петри со стороны Бахчисарайского района временно закрыт
12:02ВСУ атаковали Новую Каховку: один человек погиб и двое госпитализированы
11:55Житель Крыма случайно убил знакомого из ревности
11:44Проект плана Киева по Украине не содержит пунктов о признании Крыма
11:32Крым стимулирует врачей: молодым медикам обещают миллионы и соцподдержку
11:26Имя военкора Александра Федорчака присвоено школе в Крыму
11:17Сотрудники "Россия сегодня" в Крыму награждены премиями "Журналист года"
11:07Взрыв в Москве - погибшим сотрудникам ДПС было 24 и 25 лет
11:02В Севастополе гонщик на Audi "накатал" на 100 штрафов
10:56Десятилетний рекорд – ученые посчитали магнитные бури 2025 года
10:45В Крыму назначили начальника инспекции по жилищному надзору
10:40Рейд открыт: морской транспорт возобновил работу в Севастополе
Лента новостейМолния