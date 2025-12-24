Проект плана Киева по Украине не содержит пунктов о признании Крыма

https://crimea.ria.ru/20251224/proekt-plana-kieva-po-ukraine-ne-soderzhit-punktov-o-priznanii-kryma-1151938414.html

Проект плана по урегулированию, предложенный Киевом, не содержит положений о признании Крыма и Донбасса российскими. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет... РИА Новости Крым, 24.12.2025

украина

крым

россия

переговоры

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Проект плана по урегулированию, предложенный Киевом, не содержит положений о признании Крыма и Донбасса российскими. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет РИА Новости.Проект также предполагает вывод российских войск из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей, при этом линия расположения войск в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях на дату соглашения будет де-факто признанной. Украина же отводить свои войска из российских регионов не планирует. Проект документа закрепляет безъядерный статус Украины. "Украина подтверждает, что она будет оставаться безъядерным государством согласно Договору о нераспространении ядерного оружия", – говорится в одиннадцатом пункте. Кроме того, Киеву будут предоставлены гарантии безопасности по типу статьи 5 устава НАТО. В документе также нет упоминания о запрете Украине вступать в альянс. Согласно плану, страна также получит членство в Европейском союзе. "Украина станет членом ЕС в определенное конкретное время и получит краткосрочный привилегированный доступ к рынку Европы", – говорится в проекте плана. Киев готов рассмотреть создание свободной экономической зоны в Донбассе, предложенной США, при условии проведения референдума на подконтрольных Украине территориях. Голосование будет касаться всего соглашения, после чего между Украиной, США и РФ будет заключено отдельное соглашение о статусе СЭЗ. Кроме того, Киев предлагает установить численность ВСУ в мирное время в 800 тысяч человек; обмен пленными "всех на всех", возвращение гражданских, детей и политзаключенных.Также украинский план предусматривает демилитаризацию Кинбурнской косы; введение образовательных программ в школах, способствующих пониманию и толерантности к различным культурам; проведение выборов на Украине "как можно скорее после подписания соглашения".Киев не обязуется закреплять в законах политику ненападения на РФ, тогда как Москва в предлагаемом плане должна выполнить следующее в отношении Европы и Украины: "Россия закрепит политику ненападения в отношении Европы и Украины во всех необходимых законах, всех необходимых документах с ратификацией подавляющим большинством в Госдуме".2 декабря президент РФ Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, встреча была конструктивной, дала возможность обсудить пути дальнейшего урегулирования украинского кризиса и договориться о совместной работе на основе изначального плана США. Пока компромисс не найден, но некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемыми.До этого сообщалось, что среди пунктов мирного плана, предложенного Вашингтоном, есть пункты о признании Крыма и Донбасса российскими со стороны США, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спецпосланник Трампа сделал заявление после переговоров с Украиной и ЕСУшаков рассказал о возможности трехсторонней встречи РФ с Украиной и СШАЗеленский сделал заявление по отводу ВСУ из Донбасса

Новости

