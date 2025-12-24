https://crimea.ria.ru/20251224/pozhar-v-tsentre-yalty--chto-izvestno-1151953010.html
Пожар в центре Ялты – что известно
Пожар в центре Ялты – что известно
В центре Ялты в среду вечером вспыхнул пожар. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 24.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. В центре Ялты в среду вечером вспыхнул пожар. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Отмечается, что огонь охватил одноэтажное нежилое строение на улице Кирова.С возгоранием борются специалисты двух отделений девятой пожарно-спасательной части.Пожар локализован на площади 70 "квадратов" в 17:55. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В центре Ялты горит одноэтажное здание