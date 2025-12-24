https://crimea.ria.ru/20251224/pokhititeli-rozhdestva-na-ukraine-7-yanvarya-otmetyat-den-programmista-1151948380.html

Похитители Рождества: на Украине 7 января отметят день программиста

Похитители Рождества: на Украине 7 января отметят день программиста - РИА Новости Крым, 24.12.2025

Похитители Рождества: на Украине 7 января отметят день программиста

На Украине 7 января вместо православного Рождества Христова будут отмечать день программиста. Постановление принял кабинет министров страны, утвердив... РИА Новости Крым, 24.12.2025

2025-12-24T16:15

2025-12-24T16:15

2025-12-24T16:15

украина

рождество христово

праздники и памятные даты

владимир зеленский

в мире

новости

православная церковь украины (пцу)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111242/73/1112427307_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4b8a9ff0905a8ba91fd4c1c6cf101f29.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. На Украине 7 января вместо православного Рождества Христова будут отмечать день программиста. Постановление принял кабинет министров страны, утвердив соответствующий указ Владимира Зеленского, сообщают украинские СМИ.Ранее Владимир Зеленский призвал Верховную раду, правительство и представителей гражданского общества подготовить предложения по определению "новых и логических подходов" к праздничным и особым дням. Он объяснил это тем, что бывают "плохие календарные совпадения", когда "дни трагедий" приходятся на дни профессиональных праздников. В качестве положительного примера он привел перенос празднования православного Рождества с 7 января на 25 декабря, когда этот праздник отмечают католики и протестанты.Праздновать католическое Рождество официально на Украине начали с 2017 года. Однако 7 января оставалось выходным днем, большинство верующих продолжали отмечать праздник в эту дату.В 2023 году раскольническая Православная церковь Украины объявила о переходе на новоюлианский календарь, который предусматривает празднование Рождества 25 декабря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Незалэжная" кухня: как украинцы борщ делили и консервы крутили "Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировали"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, рождество христово, праздники и памятные даты, владимир зеленский, в мире, новости, православная церковь украины (пцу)