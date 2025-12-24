Похитители Рождества: на Украине 7 января отметят день программиста

https://crimea.ria.ru/20251224/pokhititeli-rozhdestva-na-ukraine-7-yanvarya-otmetyat-den-programmista-1151948380.html
24.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. На Украине 7 января вместо православного Рождества Христова будут отмечать день программиста. Постановление принял кабинет министров страны, утвердив соответствующий указ Владимира Зеленского, сообщают украинские СМИ.Ранее Владимир Зеленский призвал Верховную раду, правительство и представителей гражданского общества подготовить предложения по определению "новых и логических подходов" к праздничным и особым дням. Он объяснил это тем, что бывают "плохие календарные совпадения", когда "дни трагедий" приходятся на дни профессиональных праздников. В качестве положительного примера он привел перенос празднования православного Рождества с 7 января на 25 декабря, когда этот праздник отмечают католики и протестанты.Праздновать католическое Рождество официально на Украине начали с 2017 года. Однако 7 января оставалось выходным днем, большинство верующих продолжали отмечать праздник в эту дату.В 2023 году раскольническая Православная церковь Украины объявила о переходе на новоюлианский календарь, который предусматривает празднование Рождества 25 декабря.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. На Украине 7 января вместо православного Рождества Христова будут отмечать день программиста. Постановление принял кабинет министров страны, утвердив соответствующий указ Владимира Зеленского, сообщают украинские СМИ.
"Установить в Украине профессиональный праздник – день программиста, который отмечать ежегодно 7 января", – говорится в документе.
Ранее Владимир Зеленский призвал Верховную раду, правительство и представителей гражданского общества подготовить предложения по определению "новых и логических подходов" к праздничным и особым дням. Он объяснил это тем, что бывают "плохие календарные совпадения", когда "дни трагедий" приходятся на дни профессиональных праздников. В качестве положительного примера он привел перенос празднования православного Рождества с 7 января на 25 декабря, когда этот праздник отмечают католики и протестанты.
Праздновать католическое Рождество официально на Украине начали с 2017 года. Однако 7 января оставалось выходным днем, большинство верующих продолжали отмечать праздник в эту дату.
В 2023 году раскольническая Православная церковь Украины объявила о переходе на новоюлианский календарь, который предусматривает празднование Рождества 25 декабря.
