Почти 5 тысяч человек обесточены после удара ВСУ по Запорожской области - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Почти 5 тысяч человек обесточены после удара ВСУ по Запорожской области
Почти 5 тысяч человек обесточены после удара ВСУ по Запорожской области - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Почти 5 тысяч человек обесточены после удара ВСУ по Запорожской области
Почти пять тысяч жителей остались без электроснабжения в Запорожской области после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости Крым, 24.12.2025
2025-12-24T17:42
2025-12-24T17:47
запорожская область
евгений балицкий
атаки всу
новые регионы россии
новости сво
жкх
электроэнергия
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124207516_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6a380968f068d519e8791856f2d4a2bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Почти пять тысяч жителей остались без электроснабжения в Запорожской области после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Специалисты приступят к восстановлению поврежденного оборудования сразу после стабилизации обстановки, опасность повторных ударов БПЛА сохраняется, отметил Балицкий.Накануне в Херсонской области больше 60 тысяч абонентов остались без света после удара ВСУ по энергетической инфраструктуре региона.17 декабря после удара ВСУ по энергообъектам прифронтовых районов Запорожской области без света остались почти девять тысяч абонентов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
запорожская область
новые регионы россии
запорожская область, евгений балицкий, атаки всу, новые регионы россии, новости сво, жкх, электроэнергия, новости
Почти 5 тысяч человек обесточены после удара ВСУ по Запорожской области

В Запорожской области обесточены почти 5 тысяч абонентов после атаки ВСУ

17:42 24.12.2025 (обновлено: 17:47 24.12.2025)
 
© РИА Новости . РИА Новости
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Почти пять тысяч жителей остались без электроснабжения в Запорожской области после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В результате атаки БПЛА противника без электроснабжения остались 4929 абонентов Каменско-Днепровского муниципального округа. Отключения коснулись города Каменка-Днепровская, сел Водяное, Днепровка, Мичурино", - написал он в Telegram.
Специалисты приступят к восстановлению поврежденного оборудования сразу после стабилизации обстановки, опасность повторных ударов БПЛА сохраняется, отметил Балицкий.
Накануне в Херсонской области больше 60 тысяч абонентов остались без света после удара ВСУ по энергетической инфраструктуре региона.
17 декабря после удара ВСУ по энергообъектам прифронтовых районов Запорожской области без света остались почти девять тысяч абонентов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Запорожская область Евгений Балицкий Атаки ВСУ Новые регионы России Новости СВО ЖКХ Электроэнергия Новости
 
