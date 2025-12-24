https://crimea.ria.ru/20251224/pochti-5-tysyach-chelovek-obestocheny-posle-udara-vsu-po-zaporozhskoy-oblasti-1151952030.html

Почти 5 тысяч человек обесточены после удара ВСУ по Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Почти пять тысяч жителей остались без электроснабжения в Запорожской области после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Специалисты приступят к восстановлению поврежденного оборудования сразу после стабилизации обстановки, опасность повторных ударов БПЛА сохраняется, отметил Балицкий.Накануне в Херсонской области больше 60 тысяч абонентов остались без света после удара ВСУ по энергетической инфраструктуре региона.17 декабря после удара ВСУ по энергообъектам прифронтовых районов Запорожской области без света остались почти девять тысяч абонентов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

