Почему Крыма и Донбасса нет в украинском варианте мирного плана

24.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Предложенный Киевом проект мирного плана, из которого исключены пункты о признании Крыма и Донбасса российскими, является попыткой Владимира Зеленского выиграть время и привести в относительный порядок свою потрепанную армию. Такое мнение РИА Новости Крым высказал профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.Характеризуя украинский проект плана в целом, эксперт отметил, что он содержит ряд неприемлемых для России пунктов, в том числе отказ Киева выводить подразделения ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.При этом некоторые положения, по мнению Шатилова, предельно размыты, и сделано это специально, чтобы можно было трактовать эти пункты по-разному в разный исторический период.По мнению аналитика, Зеленский "маневрирует и старается как минимум обеспечить временное перемирие, чтобы привести в порядок свою потрепанную армию и стабилизировать ситуацию". При этом никакого реального желания с украинской стороны заключить мирное соглашение не наблюдается."Зеленский хочет показать, что он якобы идет на какие-то там "компромиссы", но по сути пытается "продать воздух". ДНР, ЛНР и Крым с Севастополем уже 15 лет как российские, а Киев пытается подать это как некую "уступку". Смешно просто. Сейчас речь идти должна о других территориях и других локациях", – отметил Шатилов.Украинский проект мирного планаВ среду Владимир Зеленский обнародовал 20 пунктов мирного плана, который, по его словам, сейчас согласовывается с США и с Россией. В частности, документ не содержит положений о признании Крыма и Донбасса российскими, тогда как в ранее представленном США проекте плана эти пункты присутствовали.В украинском проекте плана содержатся пункты о подтверждении суверенитета и безъядерного статуса Украины; заключении безоговорочного соглашения о ненападении между Москвой и Киевом; гарантии безопасности для Украины по примеру статьи 5 устава НАТО.Кроме того, Киев предлагает установить численность ВСУ в мирное время в 800 тысяч человек; зафиксировать вступление Украины в ЕС "в определенный срок"; обмен пленными "всех на всех", возвращение гражданских, детей и политзаключенных.По вопросу территорий как один из вариантов предлагается выход РФ из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях ВСУ "стоят там, где стоят".Также украинский план предусматривает демилитаризацию Кинбурнской косы; введение образовательных программ в школах, способствующих пониманию и толерантности к различным культурам; проведение выборов на Украине "как можно скорее после подписания соглашения".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спецпосланник Трампа сделал заявление после переговоров с Украиной и ЕСУшаков рассказал о возможности трехсторонней встречи РФ с Украиной и СШАЗеленский сделал заявление по отводу ВСУ из Донбасса

