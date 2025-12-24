https://crimea.ria.ru/20251224/novosti-svo-poteri-ukrainy-prevysili-1400-chelovek-za-sutki--1151941770.html

Новости СВО: потери Украины превысили 1400 человек за сутки

Еще 1420 боевиков киевского режима, а также вражеская техника и вооружение уничтожены на всех фронтах спецоперации за сутки боев. Об этом сообщается в сводке... РИА Новости Крым, 24.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Еще 1420 боевиков киевского режима, а также вражеская техника и вооружение уничтожены на всех фронтах спецоперации за сутки боев. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в среду.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли до 175 боевиков, три боевые бронированные машины и девять автомобилей, два склада материальных средств.Военнослужащие группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю, ликвидировали до 210 вражеских солдат, 10 боевых бронированных машин, 14 автомобилей и орудие полевой артиллерии ВСУ, а также два склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группы заняли более выгодные рубежи и позиции, разбили до 220 украинских неонацистов, итальянский бронетранспортер Puma и американский Stryker, два бронеавтомобиля, 14 автомобилей, два артиллерийских орудия и склад материальных средств.Группировка войск "Центр" продолжает уничтожение окруженного противника в Дмитрове и зачистку от разрозненных формирований ВСУ в Родинском Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 500 солдат, американский бронетранспортер М113, восемь боевых бронированных машин, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии.Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Заречное Запорожской области. ВСУ потеряли до 245 человек, 17 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, склад горючего.Бойцы "Днепра" уничтожили свыше 70 украинских боевиков, 16 автомобилей, два артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы, израильскую радиолокационную станцию RADA и станцию обнаружения воздушных целей П-18, а также шесть складов боеприпасов и три склада материальных средств.Также российскими военными поражены предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Средствами ПВО сбиты девять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 335 дронов.Всего с начала спецоперации уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 104 481 беспилотный летательный аппарат, 640 зенитных ракетных комплексов, 26 696 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Заречное в Запорожской областиГенштаб Украины признал потерю СеверскаНовости СВО: армия ВСУ несет потери на всех направлениях фронта

