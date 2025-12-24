Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: потери Украины превысили 1400 человек за сутки - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251224/novosti-svo-poteri-ukrainy-prevysili-1400-chelovek-za-sutki--1151941770.html
Новости СВО: потери Украины превысили 1400 человек за сутки
Новости СВО: потери Украины превысили 1400 человек за сутки - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Новости СВО: потери Украины превысили 1400 человек за сутки
Еще 1420 боевиков киевского режима, а также вражеская техника и вооружение уничтожены на всех фронтах спецоперации за сутки боев. Об этом сообщается в сводке... РИА Новости Крым, 24.12.2025
2025-12-24T13:08
2025-12-24T13:17
россия
новости сво
украина
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0e/1141067732_0:184:2988:1865_1920x0_80_0_0_bb9a8b8e4e26ca73956b38504e29603f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Еще 1420 боевиков киевского режима, а также вражеская техника и вооружение уничтожены на всех фронтах спецоперации за сутки боев. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в среду.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли до 175 боевиков, три боевые бронированные машины и девять автомобилей, два склада материальных средств.Военнослужащие группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю, ликвидировали до 210 вражеских солдат, 10 боевых бронированных машин, 14 автомобилей и орудие полевой артиллерии ВСУ, а также два склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группы заняли более выгодные рубежи и позиции, разбили до 220 украинских неонацистов, итальянский бронетранспортер Puma и американский Stryker, два бронеавтомобиля, 14 автомобилей, два артиллерийских орудия и склад материальных средств.Группировка войск "Центр" продолжает уничтожение окруженного противника в Дмитрове и зачистку от разрозненных формирований ВСУ в Родинском Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 500 солдат, американский бронетранспортер М113, восемь боевых бронированных машин, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии.Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Заречное Запорожской области. ВСУ потеряли до 245 человек, 17 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, склад горючего.Бойцы "Днепра" уничтожили свыше 70 украинских боевиков, 16 автомобилей, два артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы, израильскую радиолокационную станцию RADA и станцию обнаружения воздушных целей П-18, а также шесть складов боеприпасов и три склада материальных средств.Также российскими военными поражены предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Средствами ПВО сбиты девять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 335 дронов.Всего с начала спецоперации уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 104 481 беспилотный летательный аппарат, 640 зенитных ракетных комплексов, 26 696 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Заречное в Запорожской областиГенштаб Украины признал потерю СеверскаНовости СВО: армия ВСУ несет потери на всех направлениях фронта
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0e/1141067732_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_27515628a5444afbe38b08e684421833.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости сво, украина, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, инфографика
Новости СВО: потери Украины превысили 1400 человек за сутки

Минобороны: еще 1420 боевиков ВСУ уничтожены на всех фронтах СВО за сутки

13:08 24.12.2025 (обновлено: 13:17 24.12.2025)
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Еще 1420 боевиков киевского режима, а также вражеская техника и вооружение уничтожены на всех фронтах спецоперации за сутки боев. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в среду.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли до 175 боевиков, три боевые бронированные машины и девять автомобилей, два склада материальных средств.
Военнослужащие группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю, ликвидировали до 210 вражеских солдат, 10 боевых бронированных машин, 14 автомобилей и орудие полевой артиллерии ВСУ, а также два склада боеприпасов.
Подразделения "Южной" группы заняли более выгодные рубежи и позиции, разбили до 220 украинских неонацистов, итальянский бронетранспортер Puma и американский Stryker, два бронеавтомобиля, 14 автомобилей, два артиллерийских орудия и склад материальных средств.
Группировка войск "Центр" продолжает уничтожение окруженного противника в Дмитрове и зачистку от разрозненных формирований ВСУ в Родинском Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 500 солдат, американский бронетранспортер М113, восемь боевых бронированных машин, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии.
Сводка Минобороны РФ на 243 декабря 2025 годаСводка Минобороны РФ на 243 декабря 2025 года
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Заречное Запорожской области. ВСУ потеряли до 245 человек, 17 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, склад горючего.
Бойцы "Днепра" уничтожили свыше 70 украинских боевиков, 16 автомобилей, два артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы, израильскую радиолокационную станцию RADA и станцию обнаружения воздушных целей П-18, а также шесть складов боеприпасов и три склада материальных средств.
Также российскими военными поражены предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Средствами ПВО сбиты девять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 335 дронов.
Всего с начала спецоперации уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 104 481 беспилотный летательный аппарат, 640 зенитных ракетных комплексов, 26 696 танков и другие виды боевой техники и вооружения.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России освободила Заречное в Запорожской области
Генштаб Украины признал потерю Северска
Новости СВО: армия ВСУ несет потери на всех направлениях фронта
 
РоссияНовости СВОУкраинаВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:45Для сельского хозяйства Крыма 2025-й стал годом испытаний и суперрекордов
13:38417 тысяч россиян заключили контракты с ВС России в этом году
13:25Почему Крыма и Донбасса нет в украинском варианте мирного плана
13:14Четыре поселка Большой Ялты обесточены
13:08Новости СВО: потери Украины превысили 1400 человек за сутки
12:55Метель в Крыму и штормовой ветер - когда ждать удара стихии
12:38В Севастополе открылась лаборатория нанотехнологий
12:25Армия России освободила Заречное в Запорожской области
12:10Проезд на Ай-Петри со стороны Бахчисарайского района временно закрыт
12:02ВСУ атаковали Новую Каховку: один человек погиб и двое госпитализированы
11:55Житель Крыма случайно убил знакомого из ревности
11:44Проект плана Киева по Украине не содержит пунктов о признании Крыма
11:32Крым стимулирует врачей: молодым медикам обещают миллионы и соцподдержку
11:26Имя военкора Александра Федорчака присвоено школе в Крыму
11:17Сотрудники "Россия сегодня" в Крыму награждены премиями "Журналист года"
11:07Взрыв в Москве - погибшим сотрудникам ДПС было 24 и 25 лет
11:02В Севастополе гонщик на Audi "накатал" на 100 штрафов
10:56Десятилетний рекорд – ученые посчитали магнитные бури 2025 года
10:45В Крыму назначили начальника инспекции по жилищному надзору
10:40Рейд открыт: морской транспорт возобновил работу в Севастополе
Лента новостейМолния