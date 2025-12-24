Рейтинг@Mail.ru
Новогоднюю елку из лодок и якорей установили в Судаке - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Новогоднюю елку из лодок и якорей установили в Судаке
Новогоднюю елку из лодок и якорей установили в Судаке - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Новогоднюю елку из лодок и якорей установили в Судаке
В Судаке на набережной Вдохновения установили восьмиметровую "морскую" новогоднюю елку. Об этом сообщает в среду пресс-служба арт-кластера "Таврида-АРТ". РИА Новости Крым, 24.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В Судаке на набережной Вдохновения установили восьмиметровую "морскую" новогоднюю елку. Об этом сообщает в среду пресс-служба арт-кластера "Таврида-АРТ"."Крым — полуостров, неразрывно связанный с морем, и эта связь вдохновила нас на создание арт-елки. Такие элементы конструкции — наша дань уважения истории, культуре и ландшафту региона. Мы хотим, чтобы "морская" елка стала главным новогодним символом юга России и местом, куда семьи приедут за уютом и счастливыми моментами", - цитирует пресс-служба исполнительного продюсера событийных мероприятий арт-кластера Ксению Кручинину.Как сообщает пресс-служба, необычный арт-объект собран из старинных лодок и декоративных якорей. Место для композиции выбрано неслучайно: набережная станет точкой притяжения для гостей "Главной морской елки страны" — семейного события, организованного арт-кластером.Для гостей подготовили насыщенную культурную программу и сказочную атмосферу, у "Главной морской елки страны" появится свой волшебник — Морской Дед Мороз. Из своей резиденции он ежедневно будет встречать гостей, дарить подарки, исполнять желания юных зрителей и давать старт массовым заплывам в Черном море, которые пройдут под руководством инструкторов."В "Мастерской чудес" проведут мастер-классы по созданию новогодних игрушек, лепке фигурок из глины и росписи матрешек. На ярмарке "Новогодняя деревня" взрослых и детей ждут угощения, сувениры от крымских мастеров и конкурсы. Здесь же зрители увидят новогоднюю постановку "Лес и снег" от уличного театра "Мягкий знак", перечислили организаторы."Главная морская елка страны" стала частью информационной кампании "Новый год в Крыму как дома". Акция подготовлена министерством курортов и туризма Республики Крым. На сайте спецпроекта можно найти информация обо всех новогодних мероприятиях для семейного отдыха в регионе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От старинных дач до охоты на пчел: что подготовили в Крыму для туристовТуристы выбирают новогодний Крым – цены и направленияВ Крыму поставят елку из кораблей и якорей
Новогоднюю елку из лодок и якорей установили в Судаке

В Судаке на набережной Вдохновения появилась елка из лодок и якорей

14:20 24.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В Судаке на набережной Вдохновения установили восьмиметровую "морскую" новогоднюю елку. Об этом сообщает в среду пресс-служба арт-кластера "Таврида-АРТ".
"Крым — полуостров, неразрывно связанный с морем, и эта связь вдохновила нас на создание арт-елки. Такие элементы конструкции — наша дань уважения истории, культуре и ландшафту региона. Мы хотим, чтобы "морская" елка стала главным новогодним символом юга России и местом, куда семьи приедут за уютом и счастливыми моментами", - цитирует пресс-служба исполнительного продюсера событийных мероприятий арт-кластера Ксению Кручинину.
Как сообщает пресс-служба, необычный арт-объект собран из старинных лодок и декоративных якорей. Место для композиции выбрано неслучайно: набережная станет точкой притяжения для гостей "Главной морской елки страны" — семейного события, организованного арт-кластером.
Для гостей подготовили насыщенную культурную программу и сказочную атмосферу, у "Главной морской елки страны" появится свой волшебник — Морской Дед Мороз. Из своей резиденции он ежедневно будет встречать гостей, дарить подарки, исполнять желания юных зрителей и давать старт массовым заплывам в Черном море, которые пройдут под руководством инструкторов.
"В "Мастерской чудес" проведут мастер-классы по созданию новогодних игрушек, лепке фигурок из глины и росписи матрешек. На ярмарке "Новогодняя деревня" взрослых и детей ждут угощения, сувениры от крымских мастеров и конкурсы. Здесь же зрители увидят новогоднюю постановку "Лес и снег" от уличного театра "Мягкий знак", перечислили организаторы.
"Главная морская елка страны" стала частью информационной кампании "Новый год в Крыму как дома". Акция подготовлена министерством курортов и туризма Республики Крым. На сайте спецпроекта можно найти информация обо всех новогодних мероприятиях для семейного отдыха в регионе.
