Новогодние праздники без вреда для здоровья: что необходимо учитывать?

16.12.2025

2025-12-24T11:00

2025-12-24T11:00

2025-12-16T14:59

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 декабря - 11.00. Пресс-конференция "Новогодние праздники без вреда для здоровья: что необходимо учитывать?".Участники:— главный специалист - эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и городу Севастополю Сусанна АБЛЯЛИМОВА;— заведующий Симферопольской станцией скорой медицинской помощи Лидия ПРОХАСЬКО;— главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения РК Марина ШОРЕНКО;— главный внештатный специалист по диетологии министерства здравоохранения РК Виктория ГАВРИЛОВА.С приходом новогодних праздников многие начинают активно готовиться к праздничным застольям. Однако именно в этот период возрастает риск пищевых отравлений и других негативных последствий для здоровья.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Пресс-конференции проходят без онлайн трансляции. Задать вопросы спикерам возможно только при личном присутствии.Вход для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Пресс-центр РИА Новости Крым оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий Пресс-центра РИА Новости Крым, отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.

