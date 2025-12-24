https://crimea.ria.ru/20251224/novogodnie-prazdniki-bez-vreda-dlya-zdorovya-chto-neobkhodimo-uchityvat-1151708486.html
Новогодние праздники без вреда для здоровья: что необходимо учитывать?
Новогодние праздники без вреда для здоровья: что необходимо учитывать? - РИА Новости Крым, 16.12.2025
Новогодние праздники без вреда для здоровья: что необходимо учитывать?
РИА Новости Крым, 16.12.2025
2025-12-24T11:00
2025-12-24T11:00
2025-12-16T14:59
пресс-центр
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 декабря - 11.00. Пресс-конференция "Новогодние праздники без вреда для здоровья: что необходимо учитывать?".Участники:— главный специалист - эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и городу Севастополю Сусанна АБЛЯЛИМОВА;— заведующий Симферопольской станцией скорой медицинской помощи Лидия ПРОХАСЬКО;— главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения РК Марина ШОРЕНКО;— главный внештатный специалист по диетологии министерства здравоохранения РК Виктория ГАВРИЛОВА.С приходом новогодних праздников многие начинают активно готовиться к праздничным застольям. Однако именно в этот период возрастает риск пищевых отравлений и других негативных последствий для здоровья.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 декабря - 11.00. Пресс-конференция "Новогодние праздники без вреда для здоровья: что необходимо учитывать?".
— главный специалист - эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и городу Севастополю Сусанна АБЛЯЛИМОВА;
— заведующий Симферопольской станцией скорой медицинской помощи Лидия ПРОХАСЬКО;
— главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения РК Марина ШОРЕНКО;
— главный внештатный специалист по диетологии министерства здравоохранения РК Виктория ГАВРИЛОВА.
С приходом новогодних праздников многие начинают активно готовиться к праздничным застольям. Однако именно в этот период возрастает риск пищевых отравлений и других негативных последствий для здоровья.
Какие основные риски связаны с приготовлением и употреблением пищи в новогодние праздники? На что необходимо обращать внимание при совершении покупок и как выбрать безопасные продукты? Куда следует обращаться, если есть сомнения в их качестве? Какое влияние на здоровье может оказать чрезмерное употребление алкоголя во время праздников? Какие особенности детского организма следует учесть перед застольем? Что предпринять в случае подозрения на пищевое отравление?
Адрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.
Пресс-конференции проходят без онлайн трансляции. Задать вопросы спикерам возможно только при личном присутствии.
Вход для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Пресс-центр РИА Новости Крым оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий Пресс-центра РИА Новости Крым, отправьте заявку на crimea.press@ria.ru
