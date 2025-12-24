https://crimea.ria.ru/20251224/na-zhd-vokzale-v-sevastopole-edu-gotovili-s-narusheniyami-1151953755.html

На ж/д вокзале в Севастополе еду готовили с нарушениями

На ж/д вокзале в Севастополе еду готовили с нарушениями - РИА Новости Крым, 24.12.2025

На ж/д вокзале в Севастополе еду готовили с нарушениями

В Севастополе на железнодорожном вокзале нашли нарушения при оказании услуг общепита. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры. РИА Новости Крым, 24.12.2025

2025-12-24T19:06

2025-12-24T19:06

2025-12-24T19:06

севастополь

новости севастополя

южная транспортная прокуратура

происшествия

городская среда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/18/1151953899_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_ba7663976d592b7ebc35009c0db7a410.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе на железнодорожном вокзале нашли нарушения при оказании услуг общепита. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.В связи с этим прокурором в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), которое находится на рассмотрении.Выявленные в ходе проверки нарушения устранены, подчеркнули в прокуратуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В 80% предприятий общепита в Крыму и Севастополе нашли опасные продуктыВ Крыму выявлены нарушения при продаже алкоголяНекачественную рыбную продукцию изъяли из продажи в Севастополе

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, южная транспортная прокуратура, происшествия, городская среда